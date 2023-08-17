Bàng hoàng khi thấy cảnh vợ cùng trai lạ, tôi lập tức đòi ly hôn nhưng câu nói cuối cùng của cô ấy khiến tôi NGÃ KHUỴ

Tâm sự 17/08/2023 07:05

Tôi lập tức đệ đơn ly hôn sau khi phát hiện vợ mình ngoại tình, không những vậy cô ấy còn tiết lộ một bí mật còn sốc hơn.

Mới đây, trên trang cộng đồng mạng Bobaedream (Hàn Quốc) đã đăng tải một bài viết với tiêu đề "Đứa con gái thứ hai không phải con ruột của tôi".

Theo lời kể, anh A đã bắt quả tang vợ mình ngoại tình khi anh tận mắt thấy vợ mình đã vào nhà nghỉ với một người đàn ông. Anh hiện đang đệ đơn ly hôn.

Khoảng một tháng sau, vì nỗi nghi ngờ cứ âm ỉ mãi trong lòng anh A nên anh đã quyết định đi xét nghiệm DNA với hai đứa con của mình. Anh A run rẩy khi cầm kết quả xét nghiệm rằng anh và đứa con gái thứ hai không có quan hệ huyết thống.

Bàng hoàng khi thấy cảnh vợ cùng trai lạ, tôi lập tức đòi ly hôn nhưng câu nói cuối cùng của cô ấy khiến tôi NGÃ KHUỴ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không dừng lại ở đó, việc sốc hơn nữa là cha ruột của đứa con gái thứ hai của anh A không phải là người đàn ông mà anh bắt gặp ngoại tình với vợ, mà là một người đàn ông khác nữa. Nói như vậy, vợ anh A không chỉ ngoại tình với một người mà còn rất nhiều người mà anh A chưa biết đến.

Anh A kể thêm: "Người ba ruột của đứa con gái thứ hai của tôi là một kẻ từng đi tù vì vi phạm luật trẻ em và thanh thiếu niên. Vợ tôi cũng xác nhận là cô ấy tự nguyện chứ không hề bị anh ta ép buộc”.

Anh A còn phát hiện ra bức thư mà người đàn ông đó gửi cho vợ mình khi còn đang ở tù. Trong bức thư, người đàn ông đó bày tỏ rằng anh ta rất vui khi vợ anh A đến thăm mình nhiều lần, cụ thể rằng: "Anh rất vui khi em đã đến thăm anh vào hôm thứ Năm. Em luôn là người xinh đẹp nhất mà anh từng gặp."

Bàng hoàng khi thấy cảnh vợ cùng trai lạ, tôi lập tức đòi ly hôn nhưng câu nói cuối cùng của cô ấy khiến tôi NGÃ KHUỴ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bức thư thậm chí còn có những dòng tin nhắn không ngần ngại nói về chuyện giường chiếu: “Lần tới khi em đến đây, khỏi cần mặc đồ lót bên trong áo khoác có được không em? Anh muốn xem bên trong em…”

Biết càng nhiều thứ càng khiến anh A đau khổ. Anh vẫn chưa biết sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào đối với đứa con gái không phải con ruột của mình.

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