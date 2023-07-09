Bạn thân uống say bất tỉnh nhân sự nên ngủ lại, hành động 'ân ái' quá trớn của cô ta và 'người ấy' khiến tôi chẳng thể nào chợp mắt được vì 'đau đớn'...

Tâm sự 09/07/2023 09:35

Sau cái đêm quái gở ấy, tôi thuê người theo dõi người yêu, phát hiện anh ta và Hoa bắt đầu gặp riêng nhau. Rồi từ quán cafe, họ hẹn gặp nhau trong khách sạn. Hùng đã phản bội tôi.

Tối đó, tôi nấu nướng mời cô bạn thân tới ăn tối, có mặt cả bạn trai tôi. Lai rai đến muộn, lại có vài ly rượu trong người, tôi bảo bạn ngủ lại qua đêm mai hẵng về. Hoa - tên cô bạn tôi, ngần ngừ một lát rồi đồng ý. Người yêu tôi, giờ đấy xóm trọ anh đã khóa cửa, nên cũng ở lại luôn.

Phòng tôi là phòng trọ, có mỗi 1 chiếc giường rộng. Ban đầu tôi và Hoa ngủ trên giường, bạn trai tôi nằm dưới đất. Nhưng trời đã vào đông, đêm lạnh đáo để. Tôi thấy thế liền kéo anh lên giường. 

"Tớ nằm giữa mà, ngại gì chứ toàn bạn bè cả", tôi cười toe nói với 2 người họ. Hoa lừng khừng một lát đành đồng ý. Hùng - bạn trai tôi không tỏ thái độ gì.

Bạn thân uống say bất tỉnh nhân sự nên ngủ lại, hành động 'ân ái' quá trớn của cô ta và 'người ấy' khiến tôi chẳng thể nào chợp mắt được vì 'đau đớn'... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nửa đêm, tôi nhỏm dậy vào toilet. Khi trở lại, tôi không len vào giữa nữa, mà nằm ở mé ngoài, đẩy Hùng sang gần cô bạn thân của mình. Tôi hiểu rõ Hùng rất thính ngủ, bị tôi đẩy thế anh không tỉnh mới là lạ. Nhưng anh vờ như chả hay, lặng yên nằm cạnh Hoa. Đó là điều tôi đã dự đoán trước. 

Nửa đêm tôi nghe tiếng Hoa trở mình, phát hiện Hùng nằm cạnh, cô nàng còn kêu lên khe khẽ. Nhưng Hùng ra hiệu “suỵt”, 2 người im lặng trở lại. Tôi nằm đấy mà có ngủ được đâu, họ làm gì tôi biết hết. Chả rõ họ ngoài nhìn nhau có lặng lẽ nắm tay nắm chân gì không, nhưng rõ ràng cả đêm ấy 3 người chúng tôi đều mất ngủ.

Sáng ra, Hoa giả bộ vừa tỉnh, liền la lên, rồi bày vẻ mặt xấu hổ, trách móc tôi sao đang nằm giữa lại ra mé ngoài ngủ. Tôi cười toe, Hoa hẳn không thật sự muốn trách tôi, nên chuyện nhanh chóng bị cho qua. Hùng vẫn im lìm, chả tỏ ý kiến gì.

Bạn thân uống say bất tỉnh nhân sự nên ngủ lại, hành động 'ân ái' quá trớn của cô ta và 'người ấy' khiến tôi chẳng thể nào chợp mắt được vì 'đau đớn'... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau cái đêm quái gở ấy, tôi thuê người theo dõi người yêu, phát hiện anh ta và Hoa bắt đầu gặp riêng nhau. Rồi từ quán cafe, họ hẹn gặp nhau trong khách sạn. Hùng đã phản bội tôi. Cũng là điều tôi dự định trước, khi để bạn thân nằm cạnh bạn trai mình trên một chiếc giường vào cái tối hôm ấy.

Vì sao tôi làm vậy ư? Vậy thì phải ngược lại thời gian cách đây 3 tháng. Khi ấy, tôi giới thiệu bạn trai với cô bạn gái thân của mình. Sau đó 3 người chúng tôi có thêm vài lần gặp mặt nữa. Và có lẽ linh cảm của phụ nữ luôn rất nhạy bén. Tôi phát hiện giữa Hoa và Hùng có những dấu hiệu là lạ, nhất là ánh mắt họ nhìn nhau có phần ngượng ngập.

Tuần trước, tôi tình cờ đọc được 1 bức email Hùng gửi cho Hoa, bày tỏ tình cảm của mình với cô nàng. Ngặt nỗi, tôi với Hùng lại sắp làm đám cưới tới nơi, người lớn gia đình đôi bên đều đã gặp mặt cả rồi, chỉ còn chờ định ngày tốt nữa thôi. Nên chả dám ngang nhiên bỏ tôi. Hoa đáp lại, cũng thừa nhận có tình cảm với Hùng. Ngặt nỗi, tôi với Hoa là bạn thân, cô nàng không dám cướp chồng sắp cưới của bạn thân.

Tôi biết được mọi chuyện, bật cười chua xót. Họ làm ra vẻ mình cao thượng, song thực chất vẫn là vì chính bản thân mình. Không gánh nổi áp lực dư luận, sợ bị người đời chỉ chỏ, đàm tiếu. Nếu thật sự thương tôi, thì họ nên thẳng thắn với tôi mới phải. Lấy một người đã thay lòng, tôi sẽ hạnh phúc chắc!

Chính vì muốn 2 kẻ giả dối ấy phải lộ mặt thật, tôi đã thiết kế buổi tối hôm đó. Thiên thời, địa lợi và việc được nằm cạnh nhau thân mật cả đêm sẽ khơi dậy những khao khát tiềm tàng bấy lâu trong đáy sâu cõi lòng 2 người họ. Đến lúc này, dù nhát gan tới đâu, 2 kẻ ấy cũng chả thể nín nhịn nổi nữa. Không dám bỏ tôi, không dám cướp chồng sắp cưới của bạn thân, thì lén lút qua lại với nhau trong bóng tối vậy. 

Bạn thân uống say bất tỉnh nhân sự nên ngủ lại, hành động 'ân ái' quá trớn của cô ta và 'người ấy' khiến tôi chẳng thể nào chợp mắt được vì 'đau đớn'... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu họ đã hèn nhát không dám công khai theo đuổi tình yêu, vậy tôi đành giúp họ vậy. Một khi mọi chuyện bị phanh phui, họ dù muốn trốn cũng chả chạy nổi nữa, có thể ngang nhiên sánh bước bên người tình của mình. Còn tôi có thể dứt khoát bước ra khỏi cuộc tình này, tìm được hạnh phúc thực sự cho riêng mình.

 

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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