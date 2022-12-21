Đau đớn nhận giấy báo 'tử thần' của bệnh viện nhưng vẫn không đau bằng câu nói chua chát của chồng ngay sau đó

Tâm sự 21/12/2022 01:36

Ngay lúc dưới đáy vực sâu của cuộc đời, tôi mới nhận ra bộ mặt thật của chồng...

V đang rất suy sụp và không biết phải làm thế nào. V từng có một gia đình hạnh phúc, chồng yêu thương và chăm chút cho gia đình, các con cũng được lớn lên trong điều kiện kinh tế tốt.

Đau đớn nhận giấy báo 'tử thần' của bệnh viện nhưng vẫn không đau bằng câu nói chua chát của chồng ngay sau đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Trước đây, chồng V từng có thời gian đi nước ngoài làm việc. Khi trở về, anh mang theo 4 tỷ và xem đó là tiền vốn làm ăn. Hồi đó em trai V cũng giàu có nhờ đầu tư, thấy cậu ấy mua nhà mua xe chỉ trong thời gian ngắn, chồng V quyết định đưa tiền cho em vợ với hy vọng sẽ một vốn bốn lời.

Vốn dĩ là đầu tư mạo hiểm nên không thể chắc chắn điều gì. Chỉ sau một năm, chúng V mất trắng, em trai cũng lao đao vì nợ nần chồng chất. Tiền tiết kiệm không còn khiến chồng V thay đổi tính nết. Anh cho rằng chính em vợ đã lôi kéo anh đi vào con đường ấy, để rồi mấy năm đi nước ngoài của anh là công cốc. Không chỉ hằn học em vợ, chồng còn ghét bỏ V. Mỗi lần túng thiếu, anh lại đem V ra dằn vặt.

Đợt vừa rồi thấy người không khỏe, V đến bệnh viện khám và được làm một số kiểm tra chuyên sâu. Để rồi khi kết quả trả về, V lặng người không biết nên làm gì. Bác sĩ nói V bị ung thư gan giai đoạn hai. Mặc dù là bệnh hiểm nghèo nhưng nếu cố gắng điều trị thì bệnh tình sẽ thuyên giảm.

Tối qua, V cho các con ngủ sớm để báo tin này cho chồng biết. Cứ ngỡ anh sẽ sốc và thương vợ lắm, nào ngờ vừa nghe V bị ung thư, sắp tới phải điều trị, anh buông thõng một câu: "Nếu em trai cô không lừa tôi đầu tư, bây giờ đã dư tiền chữa bệnh".

Đau đớn nhận giấy báo 'tử thần' của bệnh viện nhưng vẫn không đau bằng câu nói chua chát của chồng ngay sau đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Thật không tin nổi một người đàn ông có thể thản nhiên khi biết vợ mình mắc bệnh. Đã vậy, anh còn ngoáy sâu vào chuyện tiền bạc nữa. Bình thường V rất giận chồng nhưng vẫn thông cảm cho sự nóng giận của anh. Còn bây giờ, V thật sự muốn ly hôn vì biết tình cảm mà chồng dành cho mình đã không còn nữa. Chỉ là lúc bệnh tật thế này, V rất cần người hỗ trợ. V có nên ngậm đắng nuốt cay, chờ ngày ổn định rồi mới ly hôn không?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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