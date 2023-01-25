Anh trai ngoại tình chị dâu ôm con bỏ về ngoại, mẹ chồng chưa kịp vui mừng khi "nhổ được cái gai trong mắt" thì sững người trước cảnh tượng hàng ngày

Tâm sự 25/01/2023 23:42

Từ khi có chị dâu, mẹ con tôi không phải làm bất kỳ việc gì. Từ nấu ăn dọn nhà, rửa bát chị ấy đều lo chu toàn.

Ngay từ khi anh trai đưa chị dâu tương lai về ra mắt cả nhà tôi đã không ưng. Chị bị một cái bớt đỏ to ngự trị một bên má, nhìn đã thấy sợ rồi, thế mà anh trai tôi lại yêu được mới tài.

Bố mẹ ngăn cản rất quyết liệt nhưng anh trai vẫn kiên định lấy chị. Anh bảo lúc đầu chỉ yêu chơi bời thôi nhưng ai ngờ lại có bầu nên phải lấy thôi. Bỏ chị ấy lúc này thất đức quá và cũng không muốn con sinh ra không có bố. Đêm tân hôn anh trai không ngủ ở nhà mà ra ngoài uống rượu. Buổi sáng nhìn thấy chị dâu sưng húp mắt là tôi biết đã khóc cả đêm.

Từ khi có chị dâu, mẹ con tôi không phải làm bất kỳ việc gì. Từ nấu ăn dọn nhà, rửa bát chị ấy đều lo chu toàn. Mà tôi phải công nhận chị nấu ăn rất ngon, cả nhà tôi đều biết điều đó nhưng không ai khen chị ấy bao giờ.

Anh trai ngoại tình chị dâu ôm con bỏ về ngoại, mẹ chồng chưa kịp vui mừng khi 'nhổ được cái gai trong mắt' thì sững người trước cảnh tượng hàng ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi biết anh trai có nhân tình bên ngoài nhưng không bao giờ nói với chị dâu. Một phần vì tôi vẫn đứng về phía anh mình, một phần khác là tôi quả thật không thích chị dâu một chút nào.

Cho đến khi chị dâu sinh con được 3 tháng, chị muốn về quê thăm ngoại, nghe nói bố ốm nặng. Mẹ tôi không đồng ý vì cháu còn quá nhỏ, đi xa như thế không đảm bảo sức khỏe.

Không ngờ chị đứng bật dậy nói đã quá mệt mỏi với vai trò người giúp việc rồi. Chị cũng biết anh trai ngoại tình từ lâu nhưng vì nghĩ là đối xử tốt với gia đình chồng sẽ được đền đáp. Song dường như chị càng cố gắng sống tốt thì càng bị nhà chồng coi thường.

Chị nói nếu chồng còn cặp kè với người phụ nữ khác bên ngoài, mọi người còn coi chị ấy là người giúp việc thì sẽ quyết định ra đi ngay lập tức. Nghe chị dâu ra điều kiện khiến mẹ tôi tức giận đuổi ra khỏi nhà ngay tức khắc.

Chị bế con đi liền một tháng không về khiến nhà tôi như ong vỡ tổ. Tôi chán ghét làm việc nhà, còn mẹ thì động tay làm gì cũng ầm ĩ nhà cửa, la ó hết người này tới người khác. Bữa cơm nào bố cũng mắng mẹ nấu ăn dở. Còn anh trai cứ đi làm về là giam mình trong phòng chẳng nói năng gì nữa. Có lẽ anh ấy hối hận rồi nhưng không muốn chủ động gọi điện xin lỗi chị dâu trước.

Tôi đã gọi điện cầu xin chị ấy về nhưng chị nói là không còn liên quan gì đến nhà tôi nữa. Chị ấy sẽ gửi thẳng đơn ly hôn ra tòa. Chị muốn sống cho chính mình nên sẽ chia tay. Cứ như thế này gia đình tôi sẽ để tuột chị dâu tốt mất, theo mọi người tôi phải làm sao đây?

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