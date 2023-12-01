Đang tắm thì mất điện, tôi mò mẫm tìm nến thắp sáng thì bất ngờ động tay vào 'vật lạ' này của vợ, nhìn kỹ hóa ra lại là thứ khủng khiếp thế này!

Chính vì có người vợ hơn cả mong đợi như vậy nên tôi rất chiều chuộng cô ấy. Hầu như tuần nào tôi cũng dẫn em đi shopping, đưa em đi ăn ngon. Thi thoảng 2 vợ chồng còn đi du lịch. Việc nhà tôi cố gắng san sẻ cùng vợ để cô ấy không phải vất vả.

Sau cưới, chúng tôi chuyển đến ở tại căn biệt thự liền kề gần trung tâm thành phố mà tôi mua cách đây nhiều năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Cô ấy đúng là người vợ tuyệt vời, vừa đảm đang, vừa xinh đẹp; biết chiều chồng những lúc trên giường và ngay cả trong cuộc sống thường nhật. Chính vì có người vợ hơn cả mong đợi như vậy nên tôi rất chiều chuộng cô ấy. Hầu như tuần nào tôi cũng dẫn em đi shopping, đưa em đi ăn ngon. Thi thoảng 2 vợ chồng còn đi du lịch. Việc nhà tôi cố gắng san sẻ cùng vợ để cô ấy không phải vất vả.

Hôm vừa rồi vợ xin phép đi dã ngoại cùng công ty. Tôi ở nhà tổng vệ sinh căn biệt thự và chăm sóc mảnh vườn nhỏ của cô ấy trên sân thượng. Ảnh minh họa: Internet Đến tối mò tôi mới đi tắm. Khi vừa mặc được bộ quần áo sạch vào người thì bất ngờ bị mất điện. Có vẻ như mất theo đường truyền, bởi tôi thấy xung quanh cũng tối om, mấy nhà hàng xóm cũng đang xôn xao tìm đồ thắp sáng. Vì mất điện bất ngờ, và không có chuẩn bị trước, nhà tôi chẳng có gì thắp sáng cả. Nhìn điện thoại sắp hết pin, tôi thấy lo lắng, không biết bao giờ mới có điện. Tôi chợt nhớ ra hôm nọ muốn tổ chức 1 tối lãng mạn cho vợ, tôi có mua vài cây nến thắp sáng hình trái tim. Không biết vợ tôi đã cất chúng ở đâu nữa. Thế là tôi lọ mọ đi tìm.

Lần mò tìm kiếm mãi không thấy, tôi nghĩ có thể cô ấy cất dưới ngăn kéo nhỏ của tủ quần áo. Thế rồi tôi soi đèn để tìm. Quả nhiên trong ngăn kéo có đống nến đó. Lúc quơ tay lấy nến, tôi vô tình chạm phải 1 vật khác. Không rõ vật thể lạ đó là gì, tôi soi đèn để xem cho rõ. Thoáng chốc tôi giật mình bởi đó là tấm ảnh cô ấy chụp với người yêu cũ. Tôi biết quá khứ của cô ấy đã qua, nhưng tại sao vợ tôi lại giữ lại tấm ảnh này? Chẳng lẽ cô ấy còn vấn vương người cũ. Sâu thẳm trong lòng tôi còn cảm thấy tự ti. Khi vợ chồng gần gũi tôi không thể khiến cô ấy toàn tâm toàn ý với tôi. Tôi phải làm thế nào đây? Tôi cũng biết vợ tôi là một người phụ nữ tốt. Nhưng phải làm sao để có thể gạt bỏ những băn khoăn, ám ảnh trong lòng lúc này?

Nhìn thấy vợ cũ diện váy 2 dây mỏng manh, tôi kìm lòng không đặng, lao vào ghì chặt lấy em thì giật bắn mình vì lời cô ấy nói bên tai Từ ngày ra tòa ly hôn đến nay đã 6 tháng, tôi gặp lại vợ cũ. Vì từng cãi vã xúc phạm nhau trước khi ly hôn nên tôi không muốn gặp lại cô ấy, cũng vì quá bận rộn nên chẳng có thời gian. Tôi chỉ gửi trợ cấp cho con, thỉnh thoảng sang nhà đón con đi chơi, chưa từng nhìn thấy mặt vợ cũ.

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