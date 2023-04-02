Đang ngủ say bỗng thấy ai đó cứ đập vào đầu giường, tôi bực tức tỉnh giấc thì 'hãi hùng' chứng kiến cảnh tượng bẽ bàng

Tâm sự 02/04/2023 05:50

Song lúc đang ngủ lại cứ thấy như thể có ai đang đập vào đầu giường. Trong vô thức, tôi cứ ngỡ chồng mình đang tìm cái gì ở gần giường nên mới đập như vậy. Nào ngờ, khi mở mắt ra, tôi chứng kiến cảnh tượng bẽ bàng

Mặc dù tôi không muốn sống chung với bố mẹ chồng, nhưng vì khao khát của chồng nên tôi cũng đành chiều anh ấy trong vòng 1 năm trời. Chúng tôi kết hôn cuối năm 2020, chưa có con, vợ chồng vẫn đang cố gắng tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc, mỹ mãn này. Sở dĩ chồng tôi muốn ở chung với bố mẹ anh ấy bởi anh là con trai duy nhất trong nhà, em gái của chồng thì đi du học nước ngoài. Tôi còn nhớ rất rõ lời của chồng nói: "Anh thương bố mẹ cô đơn trong nhà, giờ cũng có tuổi rồi nên chỉ mong có con cháu để nói chuyện".

Nói vậy là đủ hiểu chồng tôi yêu thương, hiếu thuận với bố mẹ nhường nào. Tôi thì cũng không phải kiểu con dâu chỏng lỏn, xấu tính, song tôi có khá nhiều nguyên tắc riêng. Vì đặc thù công việc nên tôi hay phải ra ngoài gặp đối tác một cách bất chợt, ảnh hưởng khá nhiều tới lịch trình sinh hoạt thường nhật. Tuy nhiên bố mẹ chồng lại khá nguyên tắc trong khoản ăn uống, thành ra đôi bên thường xuyên gặp mâu thuẫn.

Đang ngủ say bỗng thấy ai đó cứ đập vào đầu giường, tôi bực tức tỉnh giấc thì 'hãi hùng' chứng kiến cảnh tượng bẽ bàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong nhà này, tôi cũng làm ra tiền, chẳng thua kém gì chồng. Đôi lúc cũng nấu nhiều món ăn cho cả nhà. Tôi chỉ cần mẹ chồng tôn trọng mình những điều cơ bản nhất. Nhưng mới đây, mẹ chồng lại khiến tôi cực kỳ bức xúc. Chả là buổi sáng hôm đó, sau một ngày dự tiệc công ty về, tôi mệt quá nên muốn ngủ nướng trên giường thêm một chút.

Song lúc đang ngủ lại cứ thấy như thể có ai đang đập vào đầu giường. Trong vô thức, tôi cứ ngỡ chồng mình đang tìm cái gì ở gần giường nên mới đập như vậy. Nào ngờ, khi mở mắt ra, tôi chứng kiến cảnh tượng bẽ bàng. Mẹ chồng cầm cây gậy lau nhà, bà ấy lau rất mạnh, cứ đập đập thân gậy vào giường tôi. Tôi ngái ngủi, nói: "Sao mẹ lau phòng con làm gì? Con đang ngủ mẹ cứ vào làm phiền thế nhỉ?"

Mẹ chồng thậm chí còn sẵng giọng: "Chị xem mấy giờ rồi mà còn ngủ? Con dâu lười biếng thì mẹ chồng phải làm thôi. Mà tôi cũng có lau nhà lâu đâu, sao chị nói nặng lời thế? Được rồi, để tí thằng T. đi làm về, tôi sẽ nói với nó".

Sau đấy, mẹ chồng bước ra khỏi phòng, còn tôi thì ngủ tiếp vì quá mệt. Lúc tỉnh giấc, tôi vẫn nhớ như in những tiếng đập cộc cộc vào đầu giường mình. Cả ngày hôm đó tôi không xuống ăn cơm, cũng chẳng nói năng lời gì với mẹ chồng. Chồng tôi về nhà nghe được hết mọi chuyện, cũng biết là tôi phải chịu ấm ức nên đã dỗ dành, còn bảo tôi nên nhịn đi một chút.

Tôi nói thẳng thừng với chồng, nhất quyết sau Tết Nguyên đán sẽ dọn ra ở riêng, không thể chịu cảnh sống chung thế này được. Chồng tôi cứ ậm ừ, tôi biết anh còn nhiều lưỡng lự, vẫn muốn sống cùng bố mẹ. Có lẽ anh sợ hai vợ chồng dọn ra thì không có ai cơm nước lau dọn nhà cửa. Tôi thì chẳng sợ, cùng lắm thuê người giúp việc, miễn không phải sống chung nhà với mẹ chồng là được!

Nửa đêm nghe tiếng động rả rít từng cơn, tôi tò mò kiểm tra thì hốt hoảng khi thấy chồng ngồi ôm mèo khóc nức nở, và bí mật đằng sau

Nửa đêm nghe tiếng động rả rít từng cơn, tôi tò mò kiểm tra thì hốt hoảng khi thấy chồng ngồi ôm mèo khóc nức nở, và bí mật đằng sau

Thấy tôi lo lắng chạy tới, chồng tôi giật mình bối rối. Dù tôi hỏi han thế nào, anh vẫn không nói lý do. Thấy tôi hỏi mãi, chồng tôi lấy lý do anh vừa xem bộ phim xúc động nên không cầm được nước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 14 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường