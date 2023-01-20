Đăng lúc tình cảm thăng hoa, tôi vô tình đọc được tin nhắn của chồng sắp cưới và một người phụ nữ lạ, câu từ mùi mẫn như tôi chưa từng tồn tại

Tâm sự 20/01/2023 19:53

Suốt một thời gian dài, anh lấy lý do bận mà không chịu gần gũi với tôi. Tôi thì bỏ qua cho anh hết lần này đến lần khác mà không ngờ anh lại sau lưng tôi dan díu với người phụ nữ khác.

Tôi và anh yêu nhau đã gần một năm. Khoảng thời gian đó, gia đình anh cũng xin phép cho chúng tôi đi lại, ngày cưới cũng đã được định sẵn. Lẽ ra, chuyện tình cảm của chúng tôi sẽ êm trôi như thế, cho đến ngày đám cưới diễn ra theo như dự định.

 

Thế nhưng, chiếc máy tính của tôi lại vô tình tố cáo những tin nhắn tình tứ, các mối quan hệ của anh với những người phụ nữ tôi không hề hay biết.

Cách đây một tháng, anh mượn máy tính của tôi để làm việc vì máy tính của anh đột ngột hỏng. Trong khoảng thời gian này, tôi luôn nghĩ anh bận việc mà không chút mảy may nghi ngờ. Thông thường, một tuần chúng tôi sẽ hẹn hò ít nhất hai lần, hoặc cuối tuần anh sẽ sang nhà tôi chơi. Thế nhưng, suốt gần một tháng đó, tôi chỉ gặp anh vội vã với ly cà phê và những câu chuyện nhạt nhẽo về tình hình công việc của anh.

Đăng lúc tình cảm thăng hoa, tôi vô tình đọc được tin nhắn của chồng sắp cưới và một người phụ nữ lạ, câu từ mùi mẫn như tôi chưa từng tồn tại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chỉ được anh thông báo là anh đang bận với những dự án này, dự án kia, không tiện nghe điện thoại, không tiện gặp gỡ tôi. Thậm chí, chưa kịp giận hờn, anh đã phủ đầu tôi bằng cách nói: “Em yêu anh thì phải tin anh. Đừng bao giờ tỏ ra giận hờn vô cớ. Anh mệt mỏi lắm. Hãy tin ở anh. Anh chỉ muốn kiếm tiền và cho em có một cuộc sống tốt nhất”. Nghe những lời anh nói, tôi chỉ biết ôm anh và lòng và thỏ thẻ: “Em tin anh”.

Cho đến ngày, chiếc máy tính được trả về cho tôi. Buổi tối định mệnh đó, tôi mở máy tính, vào Facebook thì thấy anh vẫn chưa thoát tài khoản của mình. Với anh, đó là việc chưa bao giờ có tiền lệ. Bởi lẽ, khi gần nhau, tôi không bao giờ được phép xem facebook và điện thoại của anh. 

Linh tính mách bảo, phần tin nhắn của anh liên tục xuất hiện thông báo, và tôi thì vô cùng tò mò khi những dòng chữ tình tứ liên tiếp hiện từ Facebook của một người phụ nữ lạ, với lối xưng hô vợ chồng rất ngon ngọt. Dòng nước mắt của tôi lăn theo từng con chữ. Vẫn còn những tin nhắn trước đó họ trò chuyện với nhau, vẫn là hứa hẹn vì một tương lai tươi đẹp, vì hạnh phúc gia đình nhỏ... Thậm chí, tôi còn sững sờ khi anh hứa hẹn lo cho đứa con của anh và người phụ nữ đó!

Tôi thực sự sốc, tim đập nhanh như chưa bao giờ được đập. Đôi bàn tay run lẩy bẩy rê chuột. Người đàn ông bấy lâu tôi tin tưởng hiền lành, chung tình và vô cùng yêu tôi hóa ra cũng “đóng kịch” với tôi giống hệt như những người phụ nữ khác. Sau một hồi trấn tĩnh lại bản thân, tôi đã gửi toàn bộ số tin nhắn chụp được qua email cho anh.

Đăng lúc tình cảm thăng hoa, tôi vô tình đọc được tin nhắn của chồng sắp cưới và một người phụ nữ lạ, câu từ mùi mẫn như tôi chưa từng tồn tại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày sau, anh giải thích với tôi rằng, đó chỉ là hiểu lầm, chỉ là “hoa thơm cỏ lạ” khi áp lực công việc dồn nén anh. Anh và người phụ nữ đó chưa có chuyện gì với nhau, chỉ là qua lại trên Facebook và có vài lần hẹn hò ăn uống.

Tôi không dám tin rằng, người chồng sắp cưới của mình đã từng đột ngột biến mất trong một tháng chỉ để hẹn hò với người phụ nữ khác và bỏ rơi tôi như một con ngốc.

Giờ tôi biết phải làm sao khi mình không phải là duy nhất của chồng sắp cưới?

“Chọn con tim hay là nghe lí trí”... Tôi đóng cửa phòng, bật đi bật lại bài hát, những kí ức đẹp đẽ về tình yêu của hai đứa xen lẫn với nỗi đau giằng xé của hiện tại luôn thường trực trong tôi. Tôi đang đứng giữa một quyết định khó khăn khi mà tình yêu với anh vẫn luôn trỗi dậy trong trái tim khờ dại của tôi. Tôi biết phải làm sao?

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Tôi và anh bên nhau đã lâu năm, dù cho bên năm không ít người giàu có nhưng tôi vẫn bên anh vì tình yêu. Vào đêm tân hôn, anh cho tôi thấy một thứ ngoài sức tưởng tượng.

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