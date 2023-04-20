Đang lúc dọn rác nhưng bất ngờ nhặt được que thử thai, tôi chết lặng khi biết chủ nhân của món đồ này

Tâm sự 20/04/2023 14:34

Tôi tỉ mỉ quan sát em dâu thì thấy em ấy uể oải, hay ngáp ngắn ngáp dài nên càng khẳng định suy đoán của mình. Chiều nay, tôi làm phép thử cuối cùng. Tôi cố tình nấu canh cá mà không rửa bằng gừng hay rượu trắng, thế nên khi ngửi vẫn còn hơi chút mùi tanh.

Tôi mới phát hiện ra một sự thật khủng khiếp. Nhà chồng tôi khá giả, rộng rãi nên vợ chồng tôi và vợ chồng em trai ở cùng mẹ chồng. Bố chồng mất lâu rồi, một mình mẹ bươn chải bán buôn để gây dựng cơ nghiệp và nuôi hai người con khôn lớn. Tôi hiểu mẹ chồng khổ cực thế nào nên thương bà lắm.

Mẹ chồng tôi dù buôn bán, miệng lưỡi đanh đá nhưng tấm lòng tốt bụng. Tôi hay giúp bà công việc nhà mỗi khi rảnh rỗi. Còn em dâu lười biếng, suốt ngày chỉ bế con, chẳng làm việc gì cả. Mẹ chồng bực mình lắm, nhắc nhở nhiều lần, em ấy vẫn không thay đổi nên bà mặc kệ luôn.

Hiện tại chồng em ấy đi tu nghiệp 8 tháng ở nước ngoài, còn 1 tháng nữa sẽ về. Con em ấy cũng hơn hai tuổi rồi, em ấy cũng đã gửi con rồi đi làm công nhân ở khu công nghiệp.

Đang lúc dọn rác nhưng bất ngờ nhặt được que thử thai, tôi chết lặng khi biết chủ nhân của món đồ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hai ngày trước, tôi dọn rác và vô tình phát hiện một que thử thai với hai vạch đỏ đậm. Lúc ấy trong đầu tôi hoang mang lắm. Trong nhà, tôi không mang bầu rồi thì chỉ còn mẹ chồng với em dâu thôi. Em dâu thì chồng đang đi nước ngoài nên chuyện có thai là không thể nào. Vậy chỉ còn mẹ chồng? Mà bà thì đã quá 50 tuổi, góa chồng thì làm sao mà có thai được chứ?

Tôi tỉ mỉ quan sát em dâu thì thấy em ấy uể oải, hay ngáp ngắn ngáp dài nên càng khẳng định suy đoán của mình. Chiều nay, tôi làm phép thử cuối cùng. Tôi cố tình nấu canh cá mà không rửa bằng gừng hay rượu trắng, thế nên khi ngửi vẫn còn hơi chút mùi tanh. Quả nhiên, vừa bưng lên bàn, em dâu đã quay mặt đi nôn khan không ngừng và xua tay bảo tôi mang canh cá đi. Tôi bưng bỏ đi rồi quay lại thì em nhăn mặt chê: "Chị nấu canh cá mà tanh như thế thì ai ăn được". Chồng chữa ngượng cho tôi bằng cách bảo rằng để riêng bát canh cho anh, ăn cơm xong anh ăn sau.

Đang lúc dọn rác nhưng bất ngờ nhặt được que thử thai, tôi chết lặng khi biết chủ nhân của món đồ này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không trả lời câu chê bai của em ấy nhưng tôi khẳng định là em dâu có thai. Điều đó đồng nghĩa với việc em ấy đã phản bội chồng. Giờ tôi nên làm sao đây? Tôi có nên nói chuyện này cho chồng biết không rồi bảo anh ấy lựa lời nói với em trai? Tôi chỉ sợ mình sẽ làm gia đình họ tan vỡ thôi. Mà không nói thì tôi ức chế thay cho em chồng. Tôi cũng sợ em dâu sẽ bỏ đứa bé thì tội nghiệp quá. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

(mytu...@gmail.com)

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