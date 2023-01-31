Đang hào hứng kể chuyện cười cho vợ, người chồng bất ngờ nghe được tiếng cười khúc khích dưới gầm giường

Tâm sự 31/01/2023 22:26

Sau khi kết hôn, vợ anh vốn ít khi trang điểm, ăn mặc kín cổng cao tường nhưng gần đây cô lại bắt đầu trang điểm đậm, mặc những bộ đồ hở hang.

Bảo là một giáo viên luật trong một trường đại học. Do giá nhà trong trung tâm thành phố rất đắt đỏ nên anh phải mua nhà cách xa thành phố tới 2 giờ lái xe. Căn nhà tuy không lớn lắm nhưng rất ấm áp.

Sau đó, anh gặp được một nữ giáo viên tên Hương, dạy học tại một trường cao đẳng khác trong thành phố. Tình cờ, nữ giáo viên này cũng thuê nhà gần nơi anh ở. Mỗi ngày nhìn cô phải chen chúc trên xe buýt đông đúc rất bất tiện, vì tiện đường nên anh Bảo đã ngỏ lời đưa cô ấy đi làm.

 

Sau một thời gian, cả hai nảy sinh tình cảm. Hơn một năm hẹn hò, cả hai tiến tới hôn nhân và nhận được sự đồng tình ủng hộ của gia đình hai bên. 

Điều khiến anh Bảo hạnh phúc hơn cả là sau khi kết hôn, sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió. Chị Hương tuy bị thuyên chuyển công tác nhưng công việc có phần nhàn nhã hơn, nhờ đó mà chị có nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình. Khỏi phải nói, anh Bảo rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Nhưng một ngày nọ, anh Bảo lại phát hiện ra điều kỳ lạ ở vợ. Sau khi kết hôn, vợ anh vốn ít khi trang điểm, ăn mặc kín cổng cao tường nhưng gần đây cô lại bắt đầu trang điểm đậm, mặc những bộ đồ hở hang.

Đang hào hứng kể chuyện cười cho vợ, người chồng bất ngờ nghe được tiếng cười khúc khích dưới gầm giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vốn là một giáo viên dạy luật, chứng kiến quá nhiều vướng mắc về tình cảm cũng như mâu thuẫn gia đình, anh Bảo ngờ vực vợ mình đang “trật bánh”. Tuy nhiên vì không có bằng chứng nên anh đành kiên nhẫn tìm kiếm sự thật, biết đâu là do anh nghĩ nhiều quá chứ thực ra vợ anh vô tội thì sao.

Hôm đó, anh Bảo cố tình nói với vợ rằng anh có tiết dạy thêm tới tối muộn nên anh sẽ ở lại trường qua đêm, không về nhà nữa. Tuy nhiên, đến tối anh lại trở về nhà, mục đích là để bắt quả tang tại trận.

Tuy nhiên khi mở cửa nhà, anh chỉ nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ phòng ngủ nhưng ngoài vợ thì chẳng có ai trong phòng cả. Đáng nói, vợ anh lại chạy ra đón với vẻ mặt thất thần, lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nhìn biểu cảm của vợ, anh ngầm hiểu rõ sự tình. Lúc này anh chỉ muốn tìm ra kẻ thứ 3 đang ẩn nấp trong nhà nhưng bị vợ kiếm cớ ngăn cản.

Bất lực, người đàn ông chợt nhớ ra trước đây anh từng đọc được mẩu chuyện trên mạng rằng kể chuyện cười cho người yêu nghe mà tìm được “kẻ thứ 3”. Không biết thực hư ra sao nhưng anh Bảo vẫn muốn thử. 

Vậy là hai vợ chồng cùng nhau lên giường, anh Bảo kể chuyện cười cho vợ nghe.

 

Tuy nhiên vì vẫn chưa hết kinh hãi khi chồng về đột ngột nên với câu chuyện cười của chồng, Hương đều nghe tai trái rồi ra tai phải. Cô nơm nớp lo sợ, chỉ mong nhân tình của mình không bị chồng phát hiện.

Đang hào hứng kể chuyện cười cho vợ, người chồng bất ngờ nghe được tiếng cười khúc khích dưới gầm giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng điều không ngờ là gã nhân tình đang trốn dưới gầm giường vốn rất căng thẳng, lại nghe được chuyện cười nên nhất thời không nhịn được mà bật cười. Cứ như vậy, anh ta bị phát giác và lôi ra ngoài.

Bị chồng bắt quả tang, Hương không còn đường nào chối cãi được nữa nên đành phải thừa nhận. Không thể tha thứ cho sự phản bội của vợ, anh Bảo lập tức đệ đơn ly hôn. Về phần Hương, sau đó cô cũng bị gã nhân tình bỏ rơi không thương tiếc. 

Đến nhà bạn trai, thấy có căn phòng tối tăm kỳ lạ, tôi vén màn bước vào thì chết khiếp thấy bóng dáng một người phụ nữ

Đến nhà bạn trai, thấy có căn phòng tối tăm kỳ lạ, tôi vén màn bước vào thì chết khiếp thấy bóng dáng một người phụ nữ

Thấy một căn phòng tối tăm, không có cửa mà chỉ che bằng một tấm rèm mỏng. Tò mò nên tôi nhìn vào bên trong xem thử và bàng hoàng với cảnh tượng trong ánh đèn lờ mờ.

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