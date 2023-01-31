Đến nhà bạn trai, thấy có căn phòng tối tăm kỳ lạ, tôi vén màn bước vào thì chết khiếp thấy bóng dáng một người phụ nữ

Tâm sự 31/01/2023 15:37

Thấy một căn phòng tối tăm, không có cửa mà chỉ che bằng một tấm rèm mỏng. Tò mò nên tôi nhìn vào bên trong xem thử và bàng hoàng với cảnh tượng trong ánh đèn lờ mờ.

Lân, bạn trai tôi là người rất thật thà, đáng mến. Tôi yêu anh lắm. Chúng tôi đã dọn về ở chung trong căn phòng trọ như vợ chồng. Lân không những chu đáo mà còn rất quan tâm, trách nhiệm với tôi. Chúng tôi dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.

Chủ nhật vừa rồi, chúng tôi được nghỉ làm. Lân dẫn tôi về nhà anh, ra mắt bố mẹ anh. Nhà anh ở quê, tuy nghèo mà bình yên. Mẹ anh rất hiền lành, chân chất. Bà tự làm gà, nấu một mâm cơm thật ngon để thết đãi tôi.

Lân nhìn mâm cơm cứ cười mãi. Anh nói bố mẹ anh nghèo khổ, thường ngày chỉ ăn rau canh, nay bà lại nấu một mâm cơm thịnh soạn như vậy, chứng tỏ rất trân quý con dâu tương lai. Tôi hạnh phúc lắm.

Nhưng đến trưa, sau khi ăn cơm xong, tôi bưng bát xuống nhà bếp thì thấy một căn phòng tối tăm, không có cửa mà chỉ che bằng một tấm rèm mỏng. Tò mò nên tôi nhìn vào bên trong xem thử và bàng hoàng với cảnh tượng trong ánh đèn lờ mờ.

Một người phụ nữ đầu tóc rối bù, ánh mắt hoang dại, nửa nằm nửa ngồi, chân bị cột vào chân giường bằng một sợi dây vải. Cô ấy đang khóc nỉ non, trên tay đang ôm con búp bê.

Đến nhà bạn trai, thấy có căn phòng tối tăm kỳ lạ, tôi vén màn bước vào thì chết khiếp thấy bóng dáng một người phụ nữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy tôi đứng khựng lại, người yêu vội vã kéo tôi lên nhà trên. Anh nói trong phòng là chị gái anh. Sau khi bị mất đứa con đầu lòng vì tai nạn, chị ấy nửa tỉnh nửa mê nên bị chồng bỏ. Bố mẹ anh thương con gái quá nên đưa chị về chăm sóc.

- Tháng nào anh cũng gửi tiền về để lo thuốc thang cho chị. Thương lắm em à.

Tôi nhìn bạn trai mà sửng sốt. Sao anh lại giấu giếm tôi chuyện lớn đến thế? Không phải tôi chê gia đình anh nghèo nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải chăm sóc người chị chồng nửa tỉnh nửa mê cả đời, tôi sợ không làm được.

Tôi vội xin phép bố mẹ anh rồi về thành phố ngay chiều đó. Bạn trai giận dữ, bảo đã nhìn nhầm con người của tôi rồi. Tôi phải giải thích thế nào để anh hiểu tâm trạng của tôi đây? Nếu cưới, tôi không chấp nhận nuôi chị chồng thì liệu anh có chịu không?

Đến nhà chồng tương lai, chứng kiến chị dâu làm việc này dưới bếp, tôi đề nghị chia tay

Đến nhà chồng tương lai, chứng kiến chị dâu làm việc này dưới bếp, tôi đề nghị chia tay

Vừa đến nơi là Duyên chủ động vào bếp nấu nướng cùng với chị dâu vì thấy có rất nhiều món, một mình chị làm thì rất vất vả. Nhưng hành động sau đó của bạn trai khiến cô bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva bạn trai ra mắt gia đình tình yêu nhà chồng tương lai chị chồng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống