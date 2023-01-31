Đến nhà chồng tương lai, chứng kiến chị dâu làm việc này dưới bếp, tôi đề nghị chia tay

Tâm sự 31/01/2023 12:08

Vừa đến nơi là Duyên chủ động vào bếp nấu nướng cùng với chị dâu vì thấy có rất nhiều món, một mình chị làm thì rất vất vả. Nhưng hành động sau đó của bạn trai khiến cô bất ngờ.

Trước khi kết hôn, phụ nữ cần phải xem xét rõ ràng và cẩn thận về bạn trai cũng như gia đình, các mối quan hệ xung quanh họ. Có như vậy bạn mới biết được cuộc sống hôn nhân có tốt đẹp hay không trong tương lai. 

Ở tuổi 26, Duyên gặp được bạn trai của mình. Đây là lần đầu tiên yêu nên cô dành cho anh tất cả tình cảm, sự nhiệt huyết. Duyên luôn cảm thấy say đắm ngọt ngào và lãng mạn khi ở bên người mình yêu. Duyên tự hứa sẽ làm một người vợ thật tốt trong tương lai.

Dù Duyên đưa bạn trai về nhà gặp bố mẹ vài lần rồi nhưng anh vẫn chưa một lần đưa cô về gặp bố mẹ. Theo lời kể của anh, bố mẹ là người kĩ tính và điềm đạm. Trong nhà còn có cả anh trai và chị dâu. Họ sống chung trong một ngôi nhà lớn, mọi việc hòa thuận.

Bố mẹ Duyên dự định khi con gái cưới sẽ mua cho cô một ngôi nhà để chủ động sinh sống, không phải phụ thuộc vào ai.

Hai năm yêu trôi qua, Duyên đã sẵn sàng lên xe hoa nên thúc giục bạn trai đưa về ra mắt. Ban đầu anh vẫn lưỡng lự, cho đến khi Duyên làm gắt lên thì anh mới chịu. 

Lần đầu tiên đó, Duyên dò hỏi sở thích của các thành viên trong gia đình, cô mua cho mỗi người một món quà nhỏ coi như lời chào. Duyên cũng sắm cho mình một bộ váy thật dịu dàng để lấy lòng mẹ chồng tương lai.

Vừa đến nơi là Duyên chủ động vào bếp nấu nướng cùng với chị dâu vì thấy có rất nhiều món, một mình chị làm thì rất vất vả. Nhưng bạn trai kéo tay Duyên ra ngoài ngồi xem ti vi, anh bảo rằng chị dâu quen với việc này rồi nhưng Duyên vẫn cố phụ những việc nhỏ nhặt. Đến khi chị dâu nấu xong, Duyên bày biện mâm cơm rồi mời tất cả mọi người trở lại bàn ăn uống.

 

Khi cả nhà ngồi, Duyên lại thấy chị dâu đi ra ngoài cho con nhỏ ăn. Cô thấy làm lạ định hỏi tại sao chị không ngồi ăn cùng thì bạn trai nói: "Mấy năm nay chị ấy toàn ăn sau mọi người, chị ở nhà không có công ăn việc làm, chủ yếu là nội trợ nên ăn sau cũng được". Tất cả ăn xong, đến lượt chị dâu ăn, Duyên để ý thấy chị không nói một lời rồi lặng lẽ đi rửa bát. Còn thái độ mẹ chồng tương lai đối với chị dâu rất khinh khỉnh.

Đến nhà chồng tương lai, chứng kiến chị dâu làm việc này dưới bếp, tôi đề nghị chia tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe những gì bạn trai nói và nhìn cảnh chị dâu, Duyên nhận ra ngay nhà chồng tương lai chỉ coi trọng đàn ông, quá xem thường con dâu trong gia đình. Lúc sau Duyên hỏi bạn trai liệu sau này cô có giống như chị dâu không thì bạn trai trả lời: "Em đừng lo, em khác chị ấy. Chị ít học, em có ăn có học, tương lai sau này không phải làm việc nhà. Việc này đều do chị dâu làm hết rồi, em chỉ cần là người vợ tốt của anh là được".

Dù được nói lời nịnh ngọt nhưng Duyên đã hiểu rõ bộ mặt thật của bạn trai, anh quá xem thường chị dâu, quá phân biệt đối xử. Duyên về kể chuyện cho bố mẹ, ông bà khuyên cô nên chia tay sớm. Nếu gả vào gia đình như vậy thì sớm muộn sẽ chung số phận như chị dâu.

Sau đó, Duyên chia tay bạn trai mặc kệ anh tiếc nuối bao nhiêu. Cô cho rằng, đã là một gia đình thì phải biết yêu thương, giúp đỡ và tôn trọng lẫn nhau. Một người đàn ông xem thường chị dâu như thế thì sao mà tốt với vợ của mình được, vì vợ cũng là người chịu phận làm dâu cơ mà.

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Vừa nghe cuộc nói chuyện của hai người, tôi chỉ thẳng ra cửa, đuổi ông ta cút ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, bác còn ra hiệu với Bình là nếu thay đổi ý định thì cứ qua gặp ông ta.

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