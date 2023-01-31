Dẫn bạn trai về nhà ra mắt, vừa nhìn thấy vết sẹo trên người anh, mẹ tôi liền lập tức phản đối

Tâm sự 31/01/2023 11:10

Hiện tại Tâm chiều chuộng em hết mực thì em thấy vui thật. Nhưng đến khi giông bão, biến cố xảy đến, Tâm bộc lộ bản chất thật của mình ra, lúc ấy em có hối hận cũng đã muộn.

Em và Tâm yêu nhau được 6 tháng nay. Anh không quá đẹp trai cũng chẳng giàu có, chỉ là một người đàn ông bình thường. Thế nhưng điều khiến em hạnh phúc và tự hào là Tâm rất chiều chuộng bạn gái.

Anh coi em chẳng khác gì công chúa, em muốn gì cũng được, thích gì anh cũng chiều. Quả đúng như anh nói, khi yêu thì anh sẽ dành tặng cho người mình yêu tất cả mọi thứ.

Hôm vừa rồi em đã đưa Tâm về ra mắt. Bố em mất rồi, chỉ còn mẹ. Mọi chuyện diễn ra vui vẻ cho đến khi em và mẹ vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Mẹ hỏi em là vết sẹo trên cổ tay Tâm từ đâu mà có?

Em ngớ người vì đến chính mình cũng không biết. Mẹ bảo nhìn rất giống vết sẹo của người từng cắt cổ tay tự tử. Em hoang mang quá song lúc ấy không tiện hỏi Tâm ngay.

Dẫn bạn trai về nhà ra mắt, vừa nhìn thấy vết sẹo trên người anh, mẹ tôi liền lập tức phản đối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đến tối hai đứa nói chuyện qua điện thoại, em hỏi Tâm về nguồn gốc vết sẹo kia. Ngần ngừ một lát anh cũng thừa nhận rằng, trước đây anh từng định tự tử vì bị người yêu bỏ rơi.

Em vừa sốc trước bí mật ấy, vừa cảm thấy ghen tị với tình yêu anh dành cho người cũ. Tâm lập tức thề thốt rằng anh đã quên chị ta hoàn toàn, hiện tại người anh yêu duy nhất chỉ có em. Tình yêu anh dành cho em vô cùng sâu đậm, anh có thể hy sinh bản thân vì em.

Nghe anh hứa hẹn và khẳng định, em thầm yên tâm. Ai ngờ khi thành thật kể lại với mẹ thì bà quay ra phản đối không cho em và Tâm yêu nhau nữa.

Mẹ bảo đàn ông mà lụy tình đến nông nỗi tự tử, chứng tỏ là người ích kỷ, thiếu trách nhiệm và mềm yếu. Vì một người con gái mà không nghĩ cho cha mẹ và thương lấy bản thân mình. Hiện tại Tâm chiều chuộng em hết mực thì em thấy vui thật. Nhưng đến khi giông bão, biến cố xảy đến, Tâm bộc lộ bản chất thật của mình ra, lúc ấy em có hối hận cũng đã muộn.

Những điều mẹ nói em thấy xa vời quá, tìm được một người đàn ông cưng chiều mình hết mực nào phải dễ dàng. Mà mẹ em cứ khăng khăng phản đối, không cho em qua lại với Tâm nữa. Em phải làm thế nào đây hả các chị? Mẹ em suy nghĩ như thế có đúng không?

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Tôi đau đớn đến tan nát ruột gan khi nghĩ tới khả năng chồng ngoại tình, không còn thiết tha tới vợ. Có lẽ việc anh tỏ ra tử tế khi về đến nhà chỉ là vì trách nhiệm với con mà thôi.

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