Vợ sinh con hơn 1 năm, chồng vẫn chưa 'đụng chạm', đến khi phát hiện món đồ dưới đáy tủ thì tim vợ quặn thắt không thở nổi biết rõ lý do

Tâm sự 31/01/2023 10:52

Tôi đau đớn đến tan nát ruột gan khi nghĩ tới khả năng chồng ngoại tình, không còn thiết tha tới vợ. Có lẽ việc anh tỏ ra tử tế khi về đến nhà chỉ là vì trách nhiệm với con mà thôi.

Tôi và chồng tính đến nay đã kết hôn được 2 năm, con trai đầu lòng hơn 1 tuổi rồi. Mang thai 3 tháng thì tôi bị động thai. Chồng bảo tôi cứ yên tâm nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, mọi thứ đã có anh lo liệu.

Quả thực trong suốt quãng thời gian mang bầu, sinh con và chăm con nhỏ vừa qua, tôi không cần phải bận lòng về kinh tế. Mình chồng đi làm lo cho cả nhà đầy đủ. Dù bận rộn nhưng anh cũng vẫn dành thời gian hỏi thăm, quan tâm đến vợ con.

Duy chỉ có một điều luôn khiến tôi thấy lấn cấn băn khoăn mãi. Lúc mang bầu sức khỏe tôi kém, vợ chồng phải kiêng khem chuyện ấy, hay lúc sinh xong cơ thể tôi còn yếu ớt đã đành. Đằng này đến nay con tôi đã 15 tháng tuổi nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa quan hệ lại.

Ban đầu tôi cứ nghĩ chồng muốn kiêng cho vợ, thương tôi chăm con nhỏ vất vả. Nhưng dù thương tới mấy thì anh là đàn ông, làm sao “nhịn” được thời gian dài.

 

Tính tôi hay xấu hổ, chồng không chủ động chuyện ấy, tôi cũng chẳng dám khơi gợi. Ban đầu tôi còn cố động viên mình phải tin tưởng chồng, có lẽ anh bận việc quá không còn tâm trí nào mà thôi. Nhưng con hơn 1 tuổi chồng vẫn chưa chạm vào vợ thì thiết nghĩ chẳng còn lý do gì có thể bào chữa cho anh được nữa.

Tôi đau đớn đến tan nát ruột gan khi nghĩ tới khả năng chồng ngoại tình, không còn thiết tha tới vợ. Có lẽ việc anh tỏ ra tử tế khi về đến nhà chỉ là vì trách nhiệm với con mà thôi.

Tôi cứ tự suy nghĩ, tưởng tượng rồi bao đêm tự khóc thầm một mình. Tôi không biết phải đối mặt với sự thật phũ phàng ấy ra sao nên chưa dám hỏi thẳng chồng.

Vợ sinh con hơn 1 năm, chồng vẫn chưa 'đụng chạm', đến khi phát hiện món đồ dưới đáy tủ thì tim vợ quặn thắt không thở nổi biết rõ lý do - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến tối hôm qua, chỉ có hai mẹ con ở nhà vì chồng về quê nội có việc gia đình. Đêm nằm không ngủ được, con thì đã ngủ say, tôi dậy dọn dẹp đồ đạc trong nhà cho gọn gàng.

Tủ tài liệu của chồng, bình thường tôi không động tới vì đều là giấy tờ liên quan tới công việc, anh sẽ tự sắp xếp. Nhưng hôm qua có lẽ xuất phát từ tâm lý muốn tìm ra bí mật chồng đang giấu giếm, tôi mở ra xem để rồi nhìn món đồ dưới đáy tủ mà tim quặn thắt không thở nổi.

Đó là hồ sơ bệnh án của chồng tôi, trong đó ghi rõ anh bị suy thận giai đoạn 1. Tôi khóc nấc lên gọi điện cho chồng. Sáng hôm sau anh vội lên sớm với vợ.

Anh bảo tôi đừng khóc rồi dúi vào tay tôi cuốn sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Chồng nói mấy năm qua anh dành dụm được 4 tỷ, bố mẹ chồng dưới quê vừa cho thêm 700 triệu để hai vợ chồng mua một căn nhà ở ổn định, không cần đi thuê nữa.

Tôi ôm chồng thương anh vô hạn. Hóa ra suốt thời gian qua anh làm việc quá độ không nghỉ ngơi đầy đủ, có thể là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh kia. Cũng chỉ vì anh muốn dành tặng vợ con một món quà bất ngờ là căn nhà mà thôi.

Tôi khóc hết nước mắt vì thương và áy náy với chồng khi anh vất vả là thế lại bị vợ nghi ngờ, nghĩ xấu. Cũng do bị bệnh, chồng tôi mệt mỏi suy giảm ham muốn nên thời gian dài không chạm vào vợ. Cũng may bệnh của anh phát hiện sớm, vẫn có thể điều trị. Tôi sẽ luôn ở cạnh chăm sóc cho anh từng ngày.

Bình tĩnh lại, chồng tôi nói anh muốn sinh luôn thêm một đứa con nữa, cho bố mẹ thêm 1 đứa cháu. Vì căn bệnh đặc thù sợ rằng càng để lâu thì càng ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của anh.

Tôi sẵn sàng ở nhà sinh tiếp bé thứ 2, đẻ dày vất vả cũng được, để thỏa mong ước của chồng. Nhưng với người bị bệnh như chồng tôi thì cần làm gì để nhanh có con?

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