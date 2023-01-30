Tình cờ phát hiện được chiếc túi đen kỳ lạ mà chị dâu giấu kín mà tôi đã cứu vãn được cuộc hôn nhân của anh trai mình

Anh luôn tỏ ra coi thường nhà ngoại nghèo hèn, cứ mở miệng ra là tỏ vẻ ta đây là chàng rể kiếm được nhiều tiền. Chị dâu mà làm việc gì đó không hợp mắt là anh tôi góp ý thẳng mặt, chẳng biết giữ sĩ diện cho vợ.

Tôi đang là sinh viên năm thứ 4, vì muốn tiết kiệm chi phí ăn ở nên tôi đã đến sống chung với vợ chồng anh trai. Chị dâu tôi khá hiền lành dễ tính nhưng anh tôi thì ngược lại, cực kỳ khó tính.

Biết tính anh trai rất xấu, tôi đã góp ý nhiều nhưng lần nào anh cũng nói sẽ cắt viện trợ nếu tôi còn có ý muốn phản đối anh ấy. Thế nên tôi đành im lặng và cố gắng giúp đỡ chị dâu việc nhà nhiều hơn để chị bớt tủi thân.

Lúc đầu tôi cũng thấy chị dâu cãi lại và chỉnh đốn anh tôi nhưng dường như mỗi khi chị nói lại, không khí gia đình căng thẳng hơn. Thế nên chị bắt đầu im lặng và làm theo những gì anh tôi mong muốn để đổi lại sự bình yên cho gia đình.

Tuần vừa rồi, trong lúc tôi tìm đồ cho cháu mặc để đi ngủ thì phát hiện phía trong đó có một chiếc túi đen lạ. Tôi mở ra xem thì thấy có 2 cây vàng và một cuốn nhật ký. Tôi sửng sốt khi đọc những điều chị dâu viết trong cuốn sổ.

Thì ra chị dùng cuốn nhật ký để viết lại những điều bức xúc trong cuộc sống vợ chồng. Ở đầu cuốn sổ, chị viết khi nào có được 50 cây vàng sẽ giải tán cuộc hôn nhân bế tắc này.

Tôi đã chụp lại toàn bộ những điều chị dâu viết trong nhật ký và gửi cho anh trai. Thế nhưng anh ấy đang đi công tác và không thấy hồi đáp lại em gái.

Ngày hôm kia, anh trai tôi về nhà, anh mua quà tặng vợ con và tôi cũng được ké một phần quà. Anh không nhắc về chuyện việc chị dâu viết nhật ký nhưng từng thái độ của anh tôi đã thấy khác hẳn.

Ảnh minh họa: Internet

Anh không còn chê bai chị dâu mà khen nhiều hơn. Thậm chí khi anh muốn mua chiếc tivi mới đã chịu mở miệng hỏi ý kiến của vợ, không tùy ý quyết định như trước kia nữa.

Điều tôi choáng nhất, đó là anh tôi đã chịu giao toàn bộ tiền anh kiếm được cho chị dâu. Anh chỉ giữ vài triệu để chi tiêu cho bản thân. Tối qua đi ngang phòng anh chị, tôi đã nghe thấy giọng cười tươi của chị dâu và những câu nói dễ nghe của anh trai, điều đó là biết anh ấy đã chịu thay đổi bản thân để giữ vợ. Tôi thật vui khi việc làm của mình đã đúng lúc để cứu vãn gia đình anh chị.