Đi công tác về, thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng khác thường, con gái khen cô hàng xóm chu đáo dọn dẹp phòng bố kỹ nhất

Tâm sự 30/01/2023 13:08

Tính chồng tôi không được gọn gàng, tôi đi làm tối ngày, về nhà mệt mỏi nên chẳng có thời gian mà dọn dẹp nhà cửa. Để mặc chồng con muốn làm kiểu gì thì làm.

Công việc của chồng tôi rất nhẹ nhàng, ngày làm 8 tiếng nên lương cũng thấp. Nhiều lần tôi khuyên chồng nên tìm kiếm việc khác làm cho nhiều tiền để cho các con có cuộc sống sung túc. Nhưng lần nào chồng cũng lắc đầu, nói là anh chỉ thích công việc hiện tại, muốn cuộc sống bình dị, không thích đấu đá. Nếu vợ thích nhiều tiền thì tự đi mà kiếm, chồng không ngăn cản.

Không muốn kinh tế gia đình trì trệ mãi được, có chồng ở nhà chăm sóc các con, tôi phải ra ngoài làm kinh tế. Vậy là từ khi có thỏa thuận với chồng, tôi thoải mái làm việc bên ngoài, tôi đi sớm về muộn hay đi công tác cả tháng liền chồng cũng không được phép nói gì.

Chính sự làm việc chăm chỉ nhiệt tình mà chỉ trong vòng 3 năm tôi đã được thăng chức giám đốc kinh doanh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải làm việc vất vả hơn và đi công tác nhiều hơn.

Tính chồng tôi không được gọn gàng, tôi đi làm tối ngày, về nhà mệt mỏi nên chẳng có thời gian mà dọn dẹp nhà cửa. Để mặc chồng con muốn làm kiểu gì thì làm.

Đi công tác về, thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng khác thường, con gái khen cô hàng xóm chu đáo dọn dẹp phòng bố kỹ nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày hôm kia tôi đi công tác về, thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng khác thường, tôi lấy làm lạ hỏi các con ai dọn dẹp thế? Nào ngờ con lớn nói là cô Duyên ở ngôi nhà đối diện qua chơi, thấy nhà bẩn nên đã dọn giúp bố. Con bảo ngày nào cô ấy cũng qua chơi và vào phòng bố mẹ quét dọn xong thì ra ngoài làm tiếp.

Đúng lúc con đang kể chuyện hăng say thì chồng đi làm về. Tôi rất tức giận yêu cầu chồng nói hết sự thật đã qua lại với cô Duyên bao lâu. Chồng hờ hững nói: “Vợ bận rộn tối ngày, mỗi lần chồng động vào đều bảo mệt nên chồng nhờ người khác làm việc đó giúp vợ thôi”.

Tôi tức giận quát vào mặt chồng: “Anh không chịu ra ngoài kiếm tiền, bây giờ tôi phải làm thay anh. Thế mà ở nhà rảnh rỗi quá lại sinh ra bồ bịch, anh quá đáng lắm. Chúng ta chia tay đi”.

Thấy tôi làm căng, chồng vội quỳ xuống xin lỗi, anh nói lúc đầu không có tình cảm gì với Duyên nhưng cô ta cứ qua chơi rồi làm giúp việc nhà và dụ dỗ. Anh bảo đã biết lỗi rồi, từ nay về sau sẽ không dám tái phạm nữa. Anh xin tôi hãy cho một cơ hội quay trở về, anh ấy không muốn mất gia đình này.

Tôi biết cả năm nay bản thân rất lười làm chuyện ấy cùng chồng, chính tôi cũng thấy có lỗi. Với lại các con tôi rất quý bố chúng, tôi không thể chia rẽ được, tôi quyết định tha cho chồng lần này, nhưng cũng không quên dằn mặt lần sau mà còn tái phạm sẽ không bỏ qua.

Mới ba tháng về nhà chồng, số tiền của hồi môn 300 triệu 'không cánh mà bay', nghe câu nói của mẹ chồng, nàng dâu quyết định ly hôn

Mới ba tháng về nhà chồng, số tiền của hồi môn 300 triệu 'không cánh mà bay', nghe câu nói của mẹ chồng, nàng dâu quyết định ly hôn

Trong lúc đi mua đồ, đưa thẻ ra quẹt thanh toán thì thấy báo số dư thẻ không đủ, tôi rất bất ngờ, thấy có điều gì đó chẳng lành tôi liền chạy về nhà hỏi chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva ly hôn vợ chồng ngoại tình cô hàng xóm chồng và cô hàng xóm

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 37 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống