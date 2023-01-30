Đi công tác về, thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng khác thường, con gái khen cô hàng xóm chu đáo dọn dẹp phòng bố kỹ nhất

Không muốn kinh tế gia đình trì trệ mãi được, có chồng ở nhà chăm sóc các con, tôi phải ra ngoài làm kinh tế. Vậy là từ khi có thỏa thuận với chồng, tôi thoải mái làm việc bên ngoài, tôi đi sớm về muộn hay đi công tác cả tháng liền chồng cũng không được phép nói gì.

Công việc của chồng tôi rất nhẹ nhàng, ngày làm 8 tiếng nên lương cũng thấp. Nhiều lần tôi khuyên chồng nên tìm kiếm việc khác làm cho nhiều tiền để cho các con có cuộc sống sung túc. Nhưng lần nào chồng cũng lắc đầu, nói là anh chỉ thích công việc hiện tại, muốn cuộc sống bình dị, không thích đấu đá. Nếu vợ thích nhiều tiền thì tự đi mà kiếm, chồng không ngăn cản.

Tính chồng tôi không được gọn gàng, tôi đi làm tối ngày, về nhà mệt mỏi nên chẳng có thời gian mà dọn dẹp nhà cửa. Để mặc chồng con muốn làm kiểu gì thì làm.

Chính sự làm việc chăm chỉ nhiệt tình mà chỉ trong vòng 3 năm tôi đã được thăng chức giám đốc kinh doanh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải làm việc vất vả hơn và đi công tác nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm kia tôi đi công tác về, thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng khác thường, tôi lấy làm lạ hỏi các con ai dọn dẹp thế? Nào ngờ con lớn nói là cô Duyên ở ngôi nhà đối diện qua chơi, thấy nhà bẩn nên đã dọn giúp bố. Con bảo ngày nào cô ấy cũng qua chơi và vào phòng bố mẹ quét dọn xong thì ra ngoài làm tiếp.

Đúng lúc con đang kể chuyện hăng say thì chồng đi làm về. Tôi rất tức giận yêu cầu chồng nói hết sự thật đã qua lại với cô Duyên bao lâu. Chồng hờ hững nói: “Vợ bận rộn tối ngày, mỗi lần chồng động vào đều bảo mệt nên chồng nhờ người khác làm việc đó giúp vợ thôi”.

Tôi tức giận quát vào mặt chồng: “Anh không chịu ra ngoài kiếm tiền, bây giờ tôi phải làm thay anh. Thế mà ở nhà rảnh rỗi quá lại sinh ra bồ bịch, anh quá đáng lắm. Chúng ta chia tay đi”.

Thấy tôi làm căng, chồng vội quỳ xuống xin lỗi, anh nói lúc đầu không có tình cảm gì với Duyên nhưng cô ta cứ qua chơi rồi làm giúp việc nhà và dụ dỗ. Anh bảo đã biết lỗi rồi, từ nay về sau sẽ không dám tái phạm nữa. Anh xin tôi hãy cho một cơ hội quay trở về, anh ấy không muốn mất gia đình này.

Tôi biết cả năm nay bản thân rất lười làm chuyện ấy cùng chồng, chính tôi cũng thấy có lỗi. Với lại các con tôi rất quý bố chúng, tôi không thể chia rẽ được, tôi quyết định tha cho chồng lần này, nhưng cũng không quên dằn mặt lần sau mà còn tái phạm sẽ không bỏ qua.