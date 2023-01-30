Rủ chồng sắp cưới và bạn thân đi ăn tối, bị bạn thân hỏi một câu, lời đáp của vị hôn phu khiến tôi ngã ngửa, hối hận muốn hủy hôn

Mặc dù anh ấy đã uống một chút rượu nhưng đây không phải là lời nói đùa, thậm chí câu trả lời khá nghiêm túc. Sau đó, tôi suy nghĩ rất lâu, thậm chí còn hối hận vì đã đăng ký kết hôn.
- Đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ, giữa bữa ăn tôi bất ngờ đưa mắt nhìn dưới bàn thì phát hiện hành động khó chấp nhận của cô ấy
- Ly hôn với chồng cũ vì ngoại tình, đến cuộc hôn nhân thứ 2, cô vợ chết đứng khi nhìn thấy người đàn bà đi cùng chồng mình vào khách sạn
Tôi và chồng sắp cưới gặp nhau tại công sở. Trong những ngày đầu đi làm, tôi đã được chồng sắp cưới giúp đỡ rất nhiều, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.
Vốn dĩ tôi muốn yêu mà không làm ảnh hưởng tới sự nghiệp, nhưng thực tế khiến tôi vô cùng bất lực. Vì quá yêu anh, nên tôi gần như đặt hết tâm trí vào mối quan hệ này.
Sự nhiệt tình trong công việc của tôi ngày càng giảm sút và tôi thường xuyên bị lãnh đạo công ty chỉ trích. Lúc đó tôi ngây thơ nghĩ rằng tình yêu đích thực còn quý hơn sự nghiệp rất nhiều. Ngoài ra, tôi tin rằng trong cuộc sống sau này, tôi không cần phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và chồng tôi sẽ lo lắng, chăm sóc tôi. Vì vậy, tôi không ngần ngại từ bỏ sự nghiệp của mình và yên tâm làm một người phụ nữ nội trợ, là nơi để chồng tôi trở về sau những ngày làm việc vất vả.
Để chuẩn bị cho việc chia tay “kiếp độc thân”, tôi quyết định rủ chồng sắp cưới và bạn thân của mình đi ăn tối, đầu tiên là cảm ơn bạn thân tôi đã giúp đỡ, gắn bó với tôi trong suốt thời gian vừa qua, đồng thời cũng muốn cô ấy gặp hôn phu của tôi trước khi chính thức thành vợ chồng.
Hôm đó chúng tôi hẹn nhau tại một nhà hàng tương đối cao cấp, bạn thân của tôi dẫn bạn trai của cô ấy đi cùng. Bốn người chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, sau đó vị hôn phu uống chút rượu với bạn thân và bạn trai của cô ấy.
Suốt bữa ăn, chồng sắp cưới rất quan tâm đến tôi, thỉnh thoảng giúp tôi nhặt rau, bóc tôm cho tôi, thậm chí còn giúp tôi thổi bớt hơi nóng của món ăn. Nhất cử nhất động của anh đều bị bạn thân theo dõi, cho nên sau khi uống rượu ăn uống xong, cô bạn thân liền hỏi anh một câu: "Trước khi kết hôn, anh chăm sóc bạn thân em rất chu đáo, vậy sau khi kết hôn anh có thể đối xử tốt với cô ấy như vậy không?”.
Tôi nghe xong thấy khá hứng thú với câu hỏi mà cô bạn thân đề cập nên lập tức “vểnh tai” lên chờ câu trả lời của chồng sắp cưới. Anh ấy đã trả lời: “Sau khi kết hôn, cô ấy đã là của anh rồi, vì vậy anh nghĩ sẽ không cần phải hầu hạ cô ấy như vậy nữa”. Ai cũng có thể thấy rằng mặc dù anh ấy đã uống một chút rượu nhưng đây không phải là lời nói đùa, thậm chí câu trả lời khá nghiêm túc.
Sau câu trả lời này, tôi suy nghĩ rất lâu, trong lòng rất vướng bận, thậm chí còn hối hận vì đã đăng ký kết hôn. Nhưng nhìn đám cưới sắp diễn ra, tôi lại cảm thấy bồn chồn và thực sự bối rối, không biết phải làm sao? Liệu tôi có thể yên tâm với người đàn ông mà mình đã chọn, có thể có cuộc sống hạnh phúc?