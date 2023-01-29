Một ngày, bạn thân của Hương gọi điện nói nhìn thấy chồng hiện tại và một nữ đồng nghiệp cùng nhau từ công ty đi ra, cử chỉ của hai người rất mập mờ.

Hương là gái 2 lần đò. Để con gái có một gia đình mới tốt, Hương đã lựa chọn Bảo để tái hôn. Bảo năm nay 33 tuổi, chưa từng có vợ. Anh là bạn học cùng lớp thời cấp 3 của cô. Có lẽ cuộc hôn nhân của Hương và Bảo chính là thành quả mỹ mãn của những mối tình gà bông mọi người hay nói. Lý do Hương ly hôn với chồng cũ là vì anh ta ngoại tình. Hậu ly hôn, cô mang theo con gái rời nhà chồng. Phải nói chồng cũ của Hương không phải người tử tế, vậy nên cô chỉ muốn hai mẹ con tránh anh ta càng xa càng tốt. Cho đến khi gặp Bảo, cô và anh rất tự nhiên đến với nhau. Bảo đối với con gái Hương rất tốt, Hương cũng cảm thấy an tâm khi ở bên anh. Cuộc sống cứ như vậy yên ổn trôi qua 5 năm.

Gần đây Hương phát hiện hứng thú của Bảo đối với mình ngày càng giảm. Đôi khi Hương “ám chỉ” chuyện muốn gần gũi, Bảo luôn viện cớ mệt mỏi. Điều này khiến Hương có dự cảm không tốt. Chồng cũ của cô cũng từng “dở chứng” như thế. Một ngày, bạn thân của Hương gọi điện nói nhìn thấy Bảo và một nữ đồng nghiệp cùng nhau từ công ty đi ra, cử chỉ của hai người rất mập mờ. Tuy không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng trong lòng Hương vẫn thấy lấn cấn. Ảnh minh họa: Internet Hương lẳng lặng quan sát chồng thật lâu. Một lần, Bảo nói tan tầm không về ăn cơm vì phải làm thêm giờ. Hương thấy khả nghi nên đến công ty anh chờ phía dưới từ sớm. Lúc chồng rời khỏi công ty, Hương không thấy anh đi cùng phụ nữ nào khác, nhưng cô vẫn âm thầm theo phía sau chồng. Khi theo chân anh đến khách sạn, Hương hoàn toàn bối rối khi nhìn thấy nhân tình của chồng. Cô ta không là ai khác mà chính là tiểu tam mà chồng cũ của Hương từng ngoại tình! Hiện tại, chồng mới của cô cũng lại đang ôm cô ta trong vòng tay!

Trở về nhà, Hương ngồi đợi sẵn trên sofa. Lúc Bảo về đến nơi, nhìn dáng vẻ của vợ, anh cũng ngầm hiểu mọi chuyện có lẽ đã vỡ lở, liền quỳ gối dưới chân cô, nói: “Anh sai rồi!”. Hương nhìn chồng, hỏi: “Anh có biết người phụ nữ kia là ai không?”. Bảo đáp: “Là đồng nghiệp cùng công ty anh”. “Vậy anh có biết tôi và chồng cũ ly hôn thế nào không?”. “Ngoại tình”. “Đúng, khẩu vị đàn ông của các anh thực sự rất giống nhau. Vợ cưới cùng 1 người, mà tiểu tam cũng là một người!”, Hương cay đắng nói. Nhìn gương mặt xanh xám của Bảo, cô có chút hả dạ. “Vợ, anh biết, nên… anh là đang trả thù cho vợ”. Hương nghe chồng viện lý do nực cười mà không nói nên lời. Ngày hôm sau, cô đem con gái về nhà mẹ đẻ: “Mẹ, sau này mẹ con mình nương tựa vào nhau nhé”. Mẹ Hương nhìn con gái, mỉm cười đáp: “Ừ”. Vào khoảnh khắc đó, nước mắt Hương cứ tự nhiên mà trào ra, không thể ngăn lại được! Hương thật không may khi hai cuộc hôn nhân, phải trải qua cùng một nỗi đau mà kẻ gây ra là cùng 1 người. Nhưng dù có đau đớn thế nào thì phụ nữ cũng phải học cách chữa lành vết thương và tìm cho mình con đường đúng để tiếp tục tồn tại và nuôi con.

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