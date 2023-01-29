Ly hôn với chồng cũ vì ngoại tình, đến cuộc hôn nhân thứ 2, cô vợ chết đứng khi nhìn thấy người đàn bà đi cùng chồng mình vào khách sạn

Tâm sự 29/01/2023 12:27

Một ngày, bạn thân của Hương gọi điện nói nhìn thấy chồng hiện tại và một nữ đồng nghiệp cùng nhau từ công ty đi ra, cử chỉ của hai người rất mập mờ.

Hương là gái 2 lần đò. Để con gái có một gia đình mới tốt, Hương đã lựa chọn Bảo để tái hôn. Bảo năm nay 33 tuổi, chưa từng có vợ. Anh là bạn học cùng lớp thời cấp 3 của cô. Có lẽ cuộc hôn nhân của Hương và Bảo chính là thành quả mỹ mãn của những mối tình gà bông mọi người hay nói.

Lý do Hương ly hôn với chồng cũ là vì anh ta ngoại tình. Hậu ly hôn, cô mang theo con gái rời nhà chồng. Phải nói chồng cũ của Hương không phải người tử tế, vậy nên cô chỉ muốn hai mẹ con tránh anh ta càng xa càng tốt. Cho đến khi gặp Bảo, cô và anh rất tự nhiên đến với nhau. Bảo đối với con gái Hương rất tốt, Hương cũng cảm thấy an tâm khi ở bên anh. Cuộc sống cứ như vậy yên ổn trôi qua 5 năm.

Gần đây Hương phát hiện hứng thú của Bảo đối với mình ngày càng giảm. Đôi khi Hương “ám chỉ” chuyện muốn gần gũi, Bảo luôn viện cớ mệt mỏi. Điều này khiến Hương có dự cảm không tốt. Chồng cũ của cô cũng từng “dở chứng” như thế. Một ngày, bạn thân của Hương gọi điện nói nhìn thấy Bảo và một nữ đồng nghiệp cùng nhau từ công ty đi ra, cử chỉ của hai người rất mập mờ. Tuy không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng trong lòng Hương vẫn thấy lấn cấn.

Ly hôn với chồng cũ vì ngoại tình, đến cuộc hôn nhân thứ 2, cô vợ chết đứng khi nhìn thấy người đàn bà đi cùng chồng mình vào khách sạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hương lẳng lặng quan sát chồng thật lâu. Một lần, Bảo nói tan tầm không về ăn cơm vì phải làm thêm giờ. Hương thấy khả nghi nên đến công ty anh chờ phía dưới từ sớm. Lúc chồng rời khỏi công ty, Hương không thấy anh đi cùng phụ nữ nào khác, nhưng cô vẫn âm thầm theo phía sau chồng. Khi theo chân anh đến khách sạn, Hương hoàn toàn bối rối khi nhìn thấy nhân tình của chồng. Cô ta không là ai khác mà chính là tiểu tam mà chồng cũ của Hương từng ngoại tình! Hiện tại, chồng mới của cô cũng lại đang ôm cô ta trong vòng tay!

Trở về nhà, Hương ngồi đợi sẵn trên sofa. Lúc Bảo về đến nơi, nhìn dáng vẻ của vợ, anh cũng ngầm hiểu mọi chuyện có lẽ đã vỡ lở, liền quỳ gối dưới chân cô, nói: “Anh sai rồi!”. Hương nhìn chồng, hỏi: “Anh có biết người phụ nữ kia là ai không?”. Bảo đáp: “Là đồng nghiệp cùng công ty anh”. “Vậy anh có biết tôi và chồng cũ ly hôn thế nào không?”. “Ngoại tình”. “Đúng, khẩu vị đàn ông của các anh thực sự rất giống nhau. Vợ cưới cùng 1 người, mà tiểu tam cũng là một người!”, Hương cay đắng nói.

Nhìn gương mặt xanh xám của Bảo, cô có chút hả dạ. “Vợ, anh biết, nên… anh là đang trả thù cho vợ”. Hương nghe chồng viện lý do nực cười mà không nói nên lời. Ngày hôm sau, cô đem con gái về nhà mẹ đẻ: “Mẹ, sau này mẹ con mình nương tựa vào nhau nhé”. Mẹ Hương nhìn con gái, mỉm cười đáp: “Ừ”. Vào khoảnh khắc đó, nước mắt Hương cứ tự nhiên mà trào ra, không thể ngăn lại được!

Hương thật không may khi hai cuộc hôn nhân, phải trải qua cùng một nỗi đau mà kẻ gây ra là cùng 1 người. Nhưng dù có đau đớn thế nào thì phụ nữ cũng phải học cách chữa lành vết thương và tìm cho mình con đường đúng để tiếp tục tồn tại và nuôi con.

Hừng hực với 'cảm giác lạ' cùng thư ký trong ô tô, vừa lâng lâng bước xuống xe, chồng ngã quỵ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mặt

Hừng hực với 'cảm giác lạ' cùng thư ký trong ô tô, vừa lâng lâng bước xuống xe, chồng ngã quỵ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mặt

Quả đúng như những dự đoán của tôi, ở trên giường cô thư ký bộc lộ hoàn hảo sự nhiệt tình, nồng nàn và cháy bỏng khiến tôi chết mê chết mệt.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva ngoại tình ly hôn tái hôn

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống