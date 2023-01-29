Vợ chối bay chối biến chuyện ngoại tình, đến khi chồng phát hiện được 'món quà lạ' trong vali thì sự thật được phơi bày

Tâm sự 29/01/2023 12:02

Trong những ngày đi công tác, vợ mượn cớ bận việc nên tôi gọi điện cũng không nghe máy. Đến lúc về, tôi dọn dẹp phòng thì bất ngờ thấy một chiếc thắt lưng của đàn ông trong vali của vợ. Đáng nói nó còn là chiếc thắt lưng... cũ.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm, có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Vợ hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi cưới nhau vì cô ấy lỡ có bầu chứ tình cảm chưa sâu đậm. Có lẽ bởi vậy nên khi về sống với nhau, chúng tôi có nhiều mâu thuẫn. 

Vợ thường nói rằng tôi còn trẻ con, không suy nghĩ trưởng thành bằng cô ấy. Vợ chồng tôi trải qua nhiều khó khăn, cũng từng viết đơn xin ly hôn vài lần. Nhưng rồi sóng gió cũng qua đi.

Hồi vợ tôi mới sinh con đầu lòng, vợ than trách tôi vô tâm, ham chơi, không giúp vợ chăm con, làm việc nhà. Không những thế, vợ và mẹ tôi cũng xung khắc. Hai người cãi nhau liên miên, nhiều ngày không nhìn mặt nhau. 

Tình cảm của chúng tôi cũng vì thế mà nhiều rạn nứt. Mấy lần, tôi tưởng vợ chồng tôi sẽ đứt gánh giữa đường. Nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn nắm tay nhau, vẫn nhìn các con để sống, phấn đấu.

 

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu thời gian gần đây, vợ tôi ăn mặc đẹp hơn hẳn. Cô ấy mua nhiều váy áo, phấn son trang điểm. Không những thế, vợ còn ăn kiêng để giảm cân và phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Trông vợ đẹp hơn hẳn, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ vợ ngoại tình

Tuy nhiên, vợ thấy tôi nói vậy thì trách móc: "Bao năm qua em sống vì gia đình, một tay chăm lo cho bố mẹ, chăm bẵm các con, anh đâu đỡ đần gì. Giờ em muốn làm đẹp, sống cho bản thân. Anh lại không vừa lòng hay sao?"

Nghe vợ nói vậy, tôi chỉ bóng gió khuyên vợ có làm gì thì cũng nên sớm dừng lại mọi chuyện. Nhưng cô ấy vẫn khăng khăng không làm gì có lỗi với tôi và gia đình. Tuy nhiên, đến dạo gần đây, vợ tôi ngày càng thay đổi. 

Cô ấy đi làm về muộn liên miên. Về đến nhà, vợ tôi liên tục ôm điện thoại chat chit mà chẳng quan tâm gì đến chồng. Trong chuyện chăn gối, vợ cũng chỉ biết nằm im như khúc gỗ, mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Tôi thấy tình cảm vợ chồng nguội lạnh nhưng cũng không dám làm ầm lên vì mẹ tôi mới phát hiện mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Thời gian của mẹ còn không dài, tôi không muốn mẹ phải nghĩ ngợi nhiều.

Vợ chối bay chối biến chuyện ngoại tình, đến khi chồng phát hiện được 'món quà lạ' trong vali thì sự thật được phơi bày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng trước, vợ tôi đi công tác xa cùng một nhóm đồng nghiệp trong công ty. Trong những ngày đi công tác, vợ mượn cớ bận việc nên tôi gọi điện cũng không nghe máy. Đến lúc vợ đi công tác về, cô ấy mua nhiều quà về cho cả gia đình và vui vẻ nấu nướng, tôi thấy mừng trong lòng. Vậy mà vài ngày sau đó, tôi dọn dẹp phòng thì bất ngờ thấy một chiếc thắt lưng của đàn ông trong vali của vợ. Đáng nói nó còn là chiếc thắt lưng... cũ. 

Tôi hỏi thì cô ấy tái xanh mặt, lắp bắp nói rằng...đó là chiếc thắt lưng mà cô ấy nhặt được ở phòng khách sạn, thấy còn mới nên mang về cho tôi dùng. Vợ nói: "Tính em tiết kiệm, thấy đồ còn mới, tiếc rẻ nên mới mang về. Không ngờ...anh lại...".

Nhìn vợ tôi vừa nước mắt ngắn nước mắt dài thề thốt mà tôi thấy giả tạo vô cùng. Có vẻ vợ đã biết điểm yếu của tôi nên cô ấy gắt: "Mẹ đang ốm đấy, anh đừng làm ầm mọi chuyện lên nữa. Để yên cho em và mẹ đi anh!"

Mấy đêm nay, tôi nghĩ ngợi nhiều mà không sao ngủ được. Tôi đoán vợ đã có tư tình bên ngoài và làm điều khuất tất sau lưng tôi. Nếu thuê thám tử, tôi tin là 1-2 tháng sau, bằng chứng sẽ nằm gọn hết trong tay tôi rồi. 

Vấn đề là hiện giờ gia đình tôi đang có chuyện, sức khỏe của mẹ tôi rất yếu. Giờ nếu biết chuyện con dâu bà ngoại tình, cắm sừng lên đầu chồng, không biết mẹ tôi sẽ sống ra sao.

Theo mọi người, tôi nên làm gì bây giờ? Cứ tiếp tục nín nhịn, diễn vở kịch vợ chồng hạnh phúc hay phanh phui tất cả mọi chuyện xem đến đâu thì đến?

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Và… cuộc nói chuyện đó kết thúc nhanh chóng, chẳng thêm một câu chửi bới, trách cứ nào từ tôi dù trước đó tôi đã nghĩ ra trăm nghìn thứ để xối xả vào mặt người đàn bà kia.

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