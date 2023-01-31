Hôm chủ nhật vừa rồi, đột ngột bác chủ nhà trọ ôm bình rượu quý hiếm qua cho bạn trai tôi. Chuyện này không bình thường chút nào. Bác chủ nhà nổi tiếng là keo kiệt, tính toán, sao tự nhiên lại mang đồ quý cho Bình chứ?

Tôi và Bình yêu nhau gần 4 năm nay, chúng tôi đang phải thuê phòng trọ, lương cả hai cũng bèo bọt, chẳng biết khi nào mới có tiền mua nhà. Nhiều lần tôi gợi ý chuyện cưới xin nhưng vì chưa có nhà nên Bình chưa muốn lập gia đình.

Tuy tay chân vẫn đang làm việc nhưng tai tôi vẫn hướng về phía hai người đàn ông kia, xem bác chủ trọ qua làm gì? Đến khi tôi bê mâm cơm ra ngoài phòng thì lời nói của bác ấy làm tôi khựng lại. Bác nói cô con gái rất thích Bình và bác cũng mong có được người con rể như anh ấy.

Nhìn thấy bình rượu ngon, Bình bảo làm thêm món gì ngon đãi bác ấy. Trong khi hai người đàn ông ngồi nói chuyện, tôi ở dưới bếp làm thêm món trứng tráng .

Cuối cùng bác ta đã nói ra mục đích chính. Bác ta bảo Bình mà làm con rể thì sẽ được sở hữu cả dãy trọ. Ngoài ra còn cho mảnh đất ngay cạnh để làm nhà. Còn nếu Bình mà chọn tôi làm vợ cả đời không mua nổi ngôi nhà mà trú chân.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi tức giận làm rơi mâm cơm xuống đất. Sau đó chỉ thẳng ra cửa, đuổi ông ta cút ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, bác còn ra hiệu với Bình là nếu thay đổi ý định thì cứ qua gặp ông ta.

Bình bảo sẽ không bao giờ lấy đứa con gái khờ khạo dở hơi của chủ nhà trọ. Thế nên tôi rất yên tâm và tin tưởng những điều anh nói. Bởi đúng là nhà bác ta giàu có nhưng có mỗi đứa con gái năm nay ngoài 20 tuổi nhưng đầu óc có vấn đề, suốt ngày ngây ngô cười ha hả.

Thế nhưng tối hôm qua đi làm về, thấy Bình ngồi uống rượu với chủ trọ khiến đầu óc tôi quay cuồng điên đảo. Tôi kéo Bình về và yêu cầu chuyển phòng trọ.

Nào ngờ anh khẳng định không có tình cảm gì với con gái của ông chủ đó. Theo phép lịch sự, người ta mời, Bình qua uống rượu thôi.

Tôi rất sợ Bình vì tiền tài mà chia tay tôi rồi lấy cô gái kia. Dù sao thì cô ta không biết gì cả, sau này mọi chuyện đều là Bình làm chủ, với số đất đai nhà cửa của họ thì tôi sợ Bình sẽ xiêu lòng lắm. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.