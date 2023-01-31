Nói thật, trong lòng Hương vẫn có 1 chút hoài nghi. Sau tất cả, xuất thân của cô sợ rằng sẽ không đủ để bố mẹ bạn trai yêu quý. Nhưng chỉ cần được ở bên anh, cô vẫn muốn thử xem sao.

Hương và bạn trai hẹn hò từ năm 1 đến lúc tốt nghiệp Đại học. Xung quanh Hương rất ít các cặp đôi yêu từ thời Đại học có thể đi đến cái kết là kết hôn nên cô khá lo lắng. Bạn trai hiểu suy nghĩ của Hương nên muốn bạn gái đến gặp bố mẹ mình 1 chuyến.

Lúc Hương mới vào nhà, bố mẹ bạn trai thực sự rất nhiệt tình. Ông bà cũng đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn lớn. Sự thật, nhìn vào đồ gia dụng và trang trí trong nhà, mọi thứ đều nằm ngoài mong đợi của Hương, Dường như điều kiện nhà bạn trai so với tưởng tượng của cô còn tốt hơn. Điều này khiến Hương càng thêm thấp thỏm, bất an.

Muốn để lại ấn tượng tốt cho bố mẹ bạn trai trong lần gặp đầu này, Hương đã cố gắng mua 1 số mỹ phẩm để trông xinh hơn, cũng sắm thêm quần áo và phụ kiện như túi xách, giày dép... Trang điểm nhẹ nhàng, Hương theo bạn trai đến thăm nhà anh.

Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc ăn cơm, bác gái luôn miệng hỏi về Hương cùng gia đình cô. Nhưng Hương lại chú ý đến ánh mắt của bác trai khi luôn nhìn chằm chằm vào cái túi xách mới mua của cô. Điều này khiến Hương có chút không thoải mái, bởi vì để nâng cấp vẻ ngoài bản thân, cô đã mua một chiếc túi hàng giả của một thương hiệu nổi tiếng. Hương rất sợ bị bố bạn trai vạch trần, lòng bàn tay mồ hôi vã như tắm. May mà cuối cùng bữa cơm cũng xong xuôi, ông không nói gì còn Hương thì thở phào nhẹ nhõm.

Sau bữa ăn, cả nhà ngồi nói chuyện phiếm 1 lúc. Sau khi vào nhà vệ sinh ra, Hương cầm túi xách lên, nói lời tạm biệt bố mẹ bạn trai và rời đi. Nhưng lúc cầm túi lên, cô cảm thấy có gì không thích hợp lắm.

Sau khi ra khỏi cửa, mở túi xách ra, Hương tròn mắt nhìn thấy 1 xấp tiền bên trong, ước chừng khoảng 20 triệu, bọc ngoài là một tờ giấy. Trong tờ giấy viết: “Cô gái, cháu hãy dùng số tiền này để mua 1 cái túi chính hãng. Sau này nếu thực sự kết hôn với con bác mà mang theo túi xách như vậy thì khẳng định mất mặt, rớt hạng trong mắt người khác”.

Hương lập tức đỏ mặt, tức giận ném tiền trả lại bạn trai và đề nghị chia tay. Bạn trai ngỡ ngàng, muốn hỏi cho rõ nguyên nhân và cứu vãn mọi chuyện. Nhưng Hương cảm thấy gia đình cô và gia đình bạn trai chênh lệch về hoàn cảnh như vậy, nếu kết hôn với anh, cô khó mà thích ứng được.

Không hẳn là cổ hủ, bây giờ kết hôn cũng phải chú ý đến 4 chữ “môn đăng hộ đối”, nếu không cuộc sống hôn nhân sẽ như địa ngục. Hương tự hỏi quan điểm của mình như vậy có đúng không?