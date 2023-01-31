Đến nhà bạn trai, bố anh liên tục nhìn chằm chằm vào chiếc túi xách tôi mới mua, lúc sau mở ra thì bàng hoàng với thứ đặt bên trong, tôi liền nói lời chia tay

Tâm sự 31/01/2023 11:30

Muốn để lại ấn tượng tốt cho bố mẹ bạn trai trong lần gặp đầu này, Hương đã cố gắng mua 1 số mỹ phẩm để trông xinh hơn, cũng sắm thêm quần áo và phụ kiện như túi xách, giày dép...

Hương và bạn trai hẹn hò từ năm 1 đến lúc tốt nghiệp Đại học. Xung quanh Hương rất ít các cặp đôi yêu từ thời Đại học có thể đi đến cái kết là kết hôn nên cô khá lo lắng. Bạn trai hiểu suy nghĩ của Hương nên muốn bạn gái đến gặp bố mẹ mình 1 chuyến. 

Nói thật, trong lòng Hương vẫn có 1 chút hoài nghi. Sau tất cả, xuất thân của cô sợ rằng sẽ không đủ để bố mẹ bạn trai yêu quý. Nhưng chỉ cần được ở bên anh, cô vẫn muốn thử xem sao.

Muốn để lại ấn tượng tốt cho bố mẹ bạn trai trong lần gặp đầu này, Hương đã cố gắng mua 1 số mỹ phẩm để trông xinh hơn, cũng sắm thêm quần áo và phụ kiện như túi xách, giày dép... Trang điểm nhẹ nhàng, Hương theo bạn trai đến thăm nhà anh.

Lúc Hương mới vào nhà, bố mẹ bạn trai thực sự rất nhiệt tình. Ông bà cũng đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn lớn. Sự thật, nhìn vào đồ gia dụng và trang trí trong nhà, mọi thứ đều nằm ngoài mong đợi của Hương, Dường như điều kiện nhà bạn trai so với tưởng tượng của cô còn tốt hơn. Điều này khiến Hương càng thêm thấp thỏm, bất an.

Đến nhà bạn trai, bố anh liên tục nhìn chằm chằm vào chiếc túi xách tôi mới mua, lúc sau mở ra thì bàng hoàng với thứ đặt bên trong, tôi liền nói lời chia tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc ăn cơm, bác gái luôn miệng hỏi về Hương cùng gia đình cô. Nhưng Hương lại chú ý đến ánh mắt của bác trai khi luôn nhìn chằm chằm vào cái túi xách mới mua của cô. Điều này khiến Hương có chút không thoải mái, bởi vì để nâng cấp vẻ ngoài bản thân, cô đã mua một chiếc túi hàng giả của một thương hiệu nổi tiếng. Hương rất sợ bị bố bạn trai vạch trần, lòng bàn tay mồ hôi vã như tắm. May mà cuối cùng bữa cơm cũng xong xuôi, ông không nói gì còn Hương thì thở phào nhẹ nhõm.

Sau bữa ăn, cả nhà ngồi nói chuyện phiếm 1 lúc. Sau khi vào nhà vệ sinh ra, Hương cầm túi xách lên, nói lời tạm biệt bố mẹ bạn trai và rời đi. Nhưng lúc cầm túi lên, cô cảm thấy có gì không thích hợp lắm. 

Sau khi ra khỏi cửa, mở túi xách ra, Hương tròn mắt nhìn thấy 1 xấp tiền bên trong, ước chừng khoảng 20 triệu, bọc ngoài là một tờ giấy. Trong tờ giấy viết: “Cô gái, cháu hãy dùng số tiền này để mua 1 cái túi chính hãng. Sau này nếu thực sự kết hôn với con bác mà mang theo túi xách như vậy thì khẳng định mất mặt, rớt hạng trong mắt người khác”.

Hương lập tức đỏ mặt, tức giận ném tiền trả lại bạn trai và đề nghị chia tay. Bạn trai ngỡ ngàng, muốn hỏi cho rõ nguyên nhân và cứu vãn mọi chuyện. Nhưng Hương cảm thấy gia đình cô và gia đình bạn trai chênh lệch về hoàn cảnh như vậy, nếu kết hôn với anh, cô khó mà thích ứng được. 

Không hẳn là cổ hủ, bây giờ kết hôn cũng phải chú ý đến 4 chữ “môn đăng hộ đối”, nếu không cuộc sống hôn nhân sẽ như địa ngục. Hương tự hỏi quan điểm của mình như vậy có đúng không?

Dẫn bạn trai về nhà ra mắt, vừa nhìn thấy vết sẹo trên người anh, mẹ tôi liền lập tức phản đối

Dẫn bạn trai về nhà ra mắt, vừa nhìn thấy vết sẹo trên người anh, mẹ tôi liền lập tức phản đối

Hiện tại Tâm chiều chuộng em hết mực thì em thấy vui thật. Nhưng đến khi giông bão, biến cố xảy đến, Tâm bộc lộ bản chất thật của mình ra, lúc ấy em có hối hận cũng đã muộn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình tình yêu về nhà bạn trai ra mắt gia đình chia tay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 34 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống