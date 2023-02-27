Đang hạnh phúc trong lễ cưới, tôi điên tiết lên khi phát hiện sự dối trá từ người chồng, hỏi cho ra lẽ anh trả lời khiến tôi tổn thương vô cùng

Tôi không phủ nhận tôi là người khá kén chọn trong việc yêu đương, tôi luôn đặt ra tiêu chuẩn khá cao trong việc lựa chọn người yêu cũng như người bạn đời, chính vì thế đến 23 tuổi, tôi vẫn chưa yêu đương chính thức với ai, trừ một số mối tình thoáng qua thời sinh viên.

Tốt nghiệp đại học, nhờ có chút quen biết và tấm bằng đẹp, tôi không khó để xin được vào một vị trí tốt trong công ty truyền thông lớn, thu nhập tương đối khá.

Năm 25 tuổi, tôi gặp Quân trong buổi sinh nhật người bạn cùng công ty. Quân là người đã chủ động làm quen và tấn công tôi ngay sau đó, thú thực tôi cũng có chút cảm tình với Quân, bởi thấy anh khá phong độ, ga lăng, nghe anh nói, anh hiện đang làm trong một công ty viễn thông có tiếng nên tôi cũng thấy ổn.

Người theo đuổi tôi cũng khá nhiều, nhưng người có công ăn việc làm tốt thì điều điện gia đình lại không tương xứng, người có điều kiện tốt thì công việc lại không phù hợp...

Nói chuyện qua lại vài tháng thì Quân ngỏ lời yêu tôi. Mặc dù còn chút áy náy nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý.

Quân ở ngoại thành Hà Nội, ngày anh dẫn tôi về ra mắt, tôi đã đã ưng 8 phần rồi. Căn nhà 3 tầng đẹp đẽ, khang trang, và bố mẹ anh cũng vẻ rất ưng tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó 2 tháng tôi phát hiện ra mình có bầu. Quân vui lắm, anh bảo có bầu thì cưới thôi. Nhà tôi lại tận Nghệ An nên không có thời gian cho người lớn đến thăm nhà cửa nữa. Bố mẹ hai bên quyết định nói chuyện trước qua điện thoại, ngày cưới sẽ kết hợp đến xem nhà sau.

Đám cưới diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất là khi đón dâu, thay vì đón tôi về căn nhà hôm trước thì anh đưa tôi đến môt căn nhà cấp 4 ngay bên cạnh. Lúc bấy giờ, tôi mới vỡ lẽ ngôi nhà lần trước không phải là nhà anh.

Hôn lễ hôm đó, tôi như phát điên lên nhưng không biết phải làm sao. Có bố mẹ tôi, họ hàng đằng ngoại ở đấy nên tôi dù vô cùng tức giận cũng không dám làm to chuyện vì sợ bố mẹ tôi mất mặt.

Buổi tối, khi hôn lễ kết thúc, tôi bắt Quân nói rõ mọi chuyện. Lúc nãy Quân mới thú nhận với tôi, ngôi nhà lần trước là của người họ hàng, anh buộc phải làm thế vì sợ tôi từ chối, trong khi Quân quá yêu và muốn cưới tôi.

Tôi thật sự cảm thấy bị tổn thương vô cùng, không ngờ anh có thể lừa dối tôi như thế. Nhìn căn nhà nhỏ xíu mà 4 thế hệ sinh sống tôi lại thấy chán, nhưng tôi biết làm sao giờ, khi ván đã đóng thuyền, hơn nữa tôi đã mang trong mình giọt máu của anh. Không ngờ kén chọn mãi, cuối cùng tôi lại rơi vào cảnh trái ngang này.