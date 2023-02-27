Đang hạnh phúc trong lễ cưới, tôi điên tiết lên khi phát hiện sự dối trá từ người chồng, hỏi cho ra lẽ anh trả lời khiến tôi tổn thương vô cùng

Tâm sự 27/02/2023 03:38

Đám cưới diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất là khi đón dâu, thay vì đón tôi về căn nhà hôm trước thì anh đưa tôi đến môt căn nhà cấp 4 ngay bên cạnh. Lúc bấy giờ, tôi mới vỡ lẽ ngôi nhà lần trước không phải là nhà anh.

Tốt nghiệp đại học, nhờ có chút quen biết và tấm bằng đẹp, tôi không khó để xin được vào một vị trí tốt trong công ty truyền thông lớn, thu nhập tương đối khá.

Tôi không phủ nhận tôi là người khá kén chọn trong việc yêu đương, tôi luôn đặt ra tiêu chuẩn khá cao trong việc lựa chọn người yêu cũng như người bạn đời, chính vì thế đến 23 tuổi, tôi vẫn chưa yêu đương chính thức với ai, trừ một số mối tình thoáng qua thời sinh viên.

Người theo đuổi tôi cũng khá nhiều, nhưng người có công ăn việc làm tốt thì điều điện gia đình lại không tương xứng, người có điều kiện tốt thì công việc lại không phù hợp...

Đang hạnh phúc trong lễ cưới, tôi điên tiết lên khi phát hiện sự dối trá từ người chồng, hỏi cho ra lẽ anh trả lời khiến tôi tổn thương vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Năm 25 tuổi, tôi gặp Quân trong buổi sinh nhật người bạn cùng công ty. Quân là người đã chủ động làm quen và tấn công tôi ngay sau đó, thú thực tôi cũng có chút cảm tình với Quân, bởi thấy anh khá phong độ, ga lăng, nghe anh nói, anh hiện đang làm trong một công ty viễn thông có tiếng nên tôi cũng thấy ổn.

Nói chuyện qua lại vài tháng thì Quân ngỏ lời yêu tôi. Mặc dù còn chút áy náy nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý.

Quân ở ngoại thành Hà Nội, ngày anh dẫn tôi về ra mắt, tôi đã đã ưng 8 phần rồi. Căn nhà 3 tầng đẹp đẽ, khang trang, và bố mẹ anh cũng vẻ rất ưng tôi.

 

Đang hạnh phúc trong lễ cưới, tôi điên tiết lên khi phát hiện sự dối trá từ người chồng, hỏi cho ra lẽ anh trả lời khiến tôi tổn thương vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó 2 tháng tôi phát hiện ra mình có bầu. Quân vui lắm, anh bảo có bầu thì cưới thôi. Nhà tôi lại tận Nghệ An nên không có thời gian cho người lớn đến thăm nhà cửa nữa. Bố mẹ hai bên quyết định nói chuyện trước qua điện thoại, ngày cưới sẽ kết hợp đến xem nhà sau.

Đám cưới diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất là khi đón dâu, thay vì đón tôi về căn nhà hôm trước thì anh đưa tôi đến môt căn nhà cấp 4 ngay bên cạnh. Lúc bấy giờ, tôi mới vỡ lẽ ngôi nhà lần trước không phải là nhà anh.

Hôn lễ hôm đó, tôi như phát điên lên nhưng không biết phải làm sao. Có bố mẹ tôi, họ hàng đằng ngoại ở đấy nên tôi dù vô cùng tức giận cũng không dám làm to chuyện vì sợ bố mẹ tôi mất mặt.

Buổi tối, khi hôn lễ kết thúc, tôi bắt Quân nói rõ mọi chuyện. Lúc nãy Quân mới thú nhận với tôi, ngôi nhà lần trước là của người họ hàng, anh buộc phải làm thế vì sợ tôi từ chối, trong khi Quân quá yêu và muốn cưới tôi.

Tôi thật sự cảm thấy bị tổn thương vô cùng, không ngờ anh có thể lừa dối tôi như thế. Nhìn căn nhà nhỏ xíu mà 4 thế hệ sinh sống tôi lại thấy chán, nhưng tôi biết làm sao giờ, khi ván đã đóng thuyền, hơn nữa tôi đã mang trong mình giọt máu của anh. Không ngờ kén chọn mãi, cuối cùng tôi lại rơi vào cảnh trái ngang này.

Ra mắt bạn gái với gia đình, nhìn sắt mặt thất thần của bố, tôi ngớ người nhận ra sự thật cay đắng về cô ta

Ra mắt bạn gái với gia đình, nhìn sắt mặt thất thần của bố, tôi ngớ người nhận ra sự thật cay đắng về cô ta

Thế rồi ngày tôi đưa em về ra mắt, nụ cười trên môi em tắt lim khi nhìn thấy bố tôi ra đón, em luốn cuống rơi cả túi hoa quả, gương mặt thì tái nhợt. Còn bố tôi, ông thất sắc suýt thì ngã ngồi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường