Ra mắt bạn gái với gia đình, nhìn sắt mặt thất thần của bố, tôi ngớ người nhận ra sự thật cay đắng về cô ta

Bố tôi đã ngoài 50 nhưng việc làm ăn không cho phép ông có nhiều thời gian nghỉ ngơi, bố tôi đi công tác suốt, thời gian dành cho gia đình tương đối hạn hẹp.

Tôi 28 tuổi, hiện đang là nhân viên IT. Tôi sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố là doanh nhân còn mẹ tôi là giáo viên. Cuộc sống gia đình êm đềm, hạnh phúc.

Người yêu của tôi là Chung - cô sinh viên năm 3 xinh xắn, trẻ măng. Chung xuất thân trong một gia đình nông thôn, cô ấy có nét đẹp tự nhiên nhìn thôi đã đủ khiến người ngoài ngây ngất. Chung đẹp, trắng trẻo, bầu bĩnh và cuốn hút.

Bố tôi cũng muốn tôi theo nghề bố, nhưng tôi thích nghề lập trình nên quyết tâm theo đuổi đam mê, hiện nay công việc của tôi cũng rất khá, thu nhập ổn.

Tôi thích Chung ở điểm cô ấy biết suy nghĩ, thấu hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi cũng đang tính chuyện cưới cô ấy làm vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Một lần cậu bạn của tôi nói, nhìn thấy một cô gái rất giống bạn gái tôi cùng một người đàn ông dáng vẻ say xỉn ôm nhau trèo lên ô tô, tôi gạt đi, chẳng bao giờ có chuyện như thế, Chung biết cái gì mà rượu chè, tôi đoán bạn nhầm với người nào đó.

Yêu Chung, tôi lo cho em nhiều thứ, thỉnh thoảng tôi vẫn cho em thêm tiền để trang trải sinh hoạt phí cũng như lo chuyện học hành. Tôi coi đó là chuyện bình thường. Tôi mua cho em những món đồ đắt tiền nếu như em thích, dẫn em đi ăn nhà hàng và gặp gỡ bạn bè tôi.

Thế rồi ngày tôi đưa em về ra mắt, nụ cười trên môi em tắt lim khi nhìn thấy bố tôi ra đón, em luốn cuống rơi cả túi hoa quả, gương mặt thì tái nhợt. Còn bố tôi, ông thất sắc suýt thì ngã ngồi. Trong giây lát, em vội vã bỏ chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cả nhà tôi ngoại trừ bố tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Phút chốc, bí mật kinh hoàng của bố tôi và em được lật tẩy. Em chính là bồ nhí của bố tôi, một đại gia sẵn sàng móc túi số tiền lớn để được sở hữu chân dài trong các bữa tiệc và sẵn sàng yêu chiều ông bất cứ khi nào ông muốn.

Tôi chết lịm khi biết được sự thật này, có nằm mơ tôi cũng không ngờ được. Tôi không ngờ em lại có thể hạ thấp nhân phẩm mình làm điều ấy, và bố tôi, một người tôi tin yêu kính trọng hóa ra cũng thật tầm thường...