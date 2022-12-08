Ăn nằm cùng người đã có gia đình nhưng lại ‘ghen ngược’ với vợ của anh ta, cô gái tự tay đẩy hôn nhân của mình đến bờ vực tan vỡ

Tâm sự 08/12/2022 19:18

Mặc dù là người đã có gia đình nhưng Mỹ Tiên vẫn dan díu với một người đàn ông khác, chuyện sẽ cứ bình thường trôi qua nếu như cô biết chừng mực, không ghen ngược với vợ của nhân tình.

Mỹ Tiên năm nay 29 tuổi. Mặc dù chồng cô, Đạt, không giàu nhưng anh yêu vợ rất nhiều và luôn dành cho cô tất cả những gì mình có thể mang lại được. Vậy nhưng đến giờ họ vẫn chưa có con, nguyên nhân là Mỹ Tiên chưa muốn sinh còn Đạt thì hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của vợ.

Trước đây Mỹ Tiên chưa muốn sinh con vì cảm thấy kinh tế của hai vợ chồng chưa vững. Nhưng bây giờ, lý do cô không muốn có con lại là vì cô đã có người đàn ông khác, một người từng trải, cũng là mối tình đầu của Mỹ Tiên.

Họ đến với nhau trước nhưng gia đình phía bên kia phản đối vì cho rằng Mỹ Tiên không xứng. Sau khi buộc phải chia tay, cô kết hôn với Đạt. Mối tình đầu cũng đi lấy vợ nhưng cô chưa bao giờ quên anh ấy.

Ăn nằm cùng người đã có gia đình nhưng lại ‘ghen ngược’ với vợ của anh ta, cô gái tự tay đẩy hôn nhân của mình đến bờ vực tan vỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt. Trong một lần tiếp đón khách hàng, Mỹ Tiên tình cờ gặp lại người đàn ông ấy. Số phận đã tạo ra cuộc gặp gỡ tuyệt vời này. Lòng Mỹ Tiên lại bồn chồn. Sau đó, cô nhận lời đi ăn cùng tình cũ.

Biết vợ chồng anh đã có hai đứa con gái xinh xắn, cuộc sống hạnh phúc viên mãn, nhưng Mỹ Tiên lại cho rằng điều đó thật không công bằng. Cô không nghĩ rằng sự ghen tị lại trỗi dậy trong mình mạnh mẽ đến thế, khiến cô mất ngủ, lòng như có lửa đốt.

Mỗi ngày Mỹ Tiên đều mong muốn được trò chuyện cùng mối tình đầu, cho nên họ lại hẹn nhau ăn tối. Hai người cùng uống một chút rượu, rồi vì rượu mà nảy sinh chuyện quan hệ, sau khi thức tỉnh, Mỹ Tiên thấy trong lòng rất thỏa mãn, chỉ có người đàn ông kia là bối rối bỏ đi.

Kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, Mỹ Tiên nhắn tin hỏi người ấy đang làm gì, câu trả lời cô nhận được là anh ấy đang đi cùng vợ và con gái. Cô lại nổi cơn ghen. Mỹ Tiên viết ra nỗi lòng mình: "Chồng đang nằm cạnh, nhưng tôi không thể bỏ được người kia ra khỏi đầu. Tôi không thể nhìn người ấy bằng một trái tim bình thường để chỉ yêu chồng tôi thôi. Tôi không thể bắt mình cư xử làm sao cho đúng".

Những ngày đó, Mỹ Tiên liên tục gửi tin nhắn chất vấn người đàn ông kia, trách móc anh ấy làm cho mình mất ngủ, không làm nổi việc gì nữa và bị sếp rầy la. "Anh ấy sẽ lại đến với tôi một lúc, dỗ dành để tôi vui, nhưng rồi lại về nhà cùng vợ con. Cảm giác hạnh phúc và ghen tuông của tôi lên xuống thất thường theo hành vi của anh ấy. Tôi biết tôi sai rồi".

Ăn nằm cùng người đã có gia đình nhưng lại ‘ghen ngược’ với vợ của anh ta, cô gái tự tay đẩy hôn nhân của mình đến bờ vực tan vỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một đêm, người đàn ông đó đăng story chỉ để cho Mỹ Tiên và anh ta thấy: "Anh sẽ quay lại với vợ con sau khi em ngủ. Em có biết anh cảm thấy tội lỗi thế nào không?". Mỹ Tiên bực mình bình luận: "Ai cũng có gia đình, anh tưởng mình anh có gia đình thôi sao, anh quên hôm đó rồi sao". Thật trớ trêu, trong đúng hôm đó chồng Mỹ Tiên lại mượn điện thoại của vợ, rồi tiện tay lướt facebook, nhìn thấy cuộc trò chuyện ấy của vợ và một người đàn ông lạ qua story.

Đạt hỏi vợ xem người đàn ông ấy là ai. Mỹ Tiên nói dối "anh ấy là một người bạn bình thường, nói năng luyên thuyên ấy mà". Nhưng Đạt đã dùng ngay máy của Mỹ Tiên để mở loa gọi cho người đàn ông đó, điều này khiến Mỹ Tiên cuối cùng phải thú nhận mọi chuyện.

Mỹ Tiên khóc lóc nói rằng sẽ không bao giờ liên lạc với tình cũ nữa và xin chồng tha thứ. Nhìn người phụ nữ mình đã yêu trong bao nhiêu năm nay, Đạt đau thấu tâm can.

Giữa những lời trần tình, cô ấy luôn nói không muốn chia tay, nhưng điều này khiến Đạt càng cảm thấy tồi tệ. Anh không còn muốn nghe những lời vô nghĩa từ cô ấy, trong lòng đã có quyết định dứt khoát của mình.

Ly hôn được nửa thập kỷ, chồng cũ tìm về mong nối lại tình xưa, trong cơn ân ái anh buông một lời nhẫn tâm khiến tôi cụt hứng, giận điếng người bật dậy đầy giận dữ

Ly hôn được nửa thập kỷ, chồng cũ tìm về mong nối lại tình xưa, trong cơn ân ái anh buông một lời nhẫn tâm khiến tôi cụt hứng, giận điếng người bật dậy đầy giận dữ

Tôi không thể hiểu được vì sao chồng cũ đã quay lại còn có thể nói với tôi những lời đau xót đó, quả là việc ly hôn lúc trước hoàn toàn đúng.

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