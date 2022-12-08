Đêm tân hôn uất hận chứng kiến chồng động phòng cùng 'em gái nuôi', khi tôi điên tiết tra hỏi lại nhận về câu trả lời đau thấu tâm can

Tâm sự 08/12/2022 13:41

Tôi không ngờ chồng mình lại đồng ý kết hôn vì một lý do như vậy, thì ra tôi chẳng là gì so với cô "em gái nuôi" của anh.

Tôi và anh yêu nhau được gần một năm thì cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Anh là một chàng trai ấm áp, trưởng thành và yêu thương tôi hết mực. Trao gửi hạnh phúc của mình cho anh tôi cảm thấy rất tin tưởng và an tâm, tôi tin mình cưới đúng người và sau này sẽ không bao giờ phải hối hận về quyết định này.

Người ta thường nói đời không như là mơ và điều đó đúng với tôi. Ngay đêm tân hôn thay vì được hưởng hạnh phúc ngập tràn với chồng thì tôi lại đau đớn, cắn răng chịu đựng khi chồng tôi ôm ấp Trang (em gái nuôi của anh) vào phòng cưới của chúng tôi mà tuyên bố:

- Đêm nay, Trang sẽ tân hôn thay em. Em xuống phòng khách ngủ đi.

- Anh, anh nói cái gì thế? Anh say rồi phải không? Trang à, em về nhà em đi, ở đây đã có chị lo cho anh Hùng (chồng tôi) rồi.

- Không, em đến đây để ngủ cùng anh Hùng mà. Người phải rời đi là chị đấy.

- Hai người nói gì tôi không hiểu? Đừng đùa nữa, hôm nay là ngày cưới của tôi đấy.

Đêm tân hôn uất hận chứng kiến chồng động phòng cùng 'em gái nuôi', khi tôi điên tiết tra hỏi lại nhận về câu trả lời đau thấu tâm can - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Cô giả vờ ngu hay ngu thật đấy. Tiện đây tôi nói thẳng cho cô biết luôn nhé. Tôi yêu và lấy cô chỉ để vừa lòng bố mẹ tôi, để bố tôi trao lại công ty cho tôi mà thôi. Người tôi yêu là Trang chứ không phải cô, cô chỉ là vợ hờ của tôi thôi. Bao lâu nay tôi phải giấu diếm thân phận thật của Trang, nói dối cô ấy chỉ là “em gái nuôi” của tôi. Nhưng giờ kế hoạch đã thành công, đêm nay là đêm của tôi và Trang. Nếu cô không muốn bị chồng bỏ ngay đêm tân hôn thì cút khỏi tầm mắt tôi. Đừng để tôi điên lên.

- Em chỉ là trò chơi, là kẻ để anh lợi dụng để lấy lòng ba mẹ anh ư? Em gái nuôi lại hóa ra là nhân tình của anh. Tại sao không yêu em, anh không từ chối em kéo em vào cuộc hôn nhân đầy trái ngang này chứ?

- Tại vì lấy cô tôi mới có được gia tài kếch xù của bố tôi thay vì lọt vào tay anh trai tôi. Cút!

- Thôi anh Hùng giận rồi, chị xuống phòng khách nằm đi. Chị yên tâm, đêm nay em sẽ chăm sóc anh Hùng cẩn thận.

Cánh cửa phòng cưới đóng sầm lại, tiếng chồng và Trang cười nói âu yếm nhau trong đó khiến tôi đau đớn vô cùng. Gì thế này, tình yêu, thanh xuân, hạnh phúc của tôi chỉ là trò chơi, vở kịch của người khác ư? Tại sao họ lại đối xử với tôi vậy?

Tại sao tôi không nhận ra sự mập mờ trong mối quan hệ của chồng và Trang từ trước chứ? Em gái nuôi ư? Đúng là trên đời này chẳng có mối quan hệ anh - em nuôi trong sáng nào cả. Một khi là anh - em thì đích thị họ đang ngoại tình với nhau. Và tôi đã để họ qua mặt bao lâu như vậy ư?

Đêm tân hôn uất hận chứng kiến chồng động phòng cùng 'em gái nuôi', khi tôi điên tiết tra hỏi lại nhận về câu trả lời đau thấu tâm can - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đau đớn lê đôi chân nặng trĩu xuống phòng khách, tôi nằm ứa nước mắt khóc vì tủi thân, uất hận. Đêm tân hôn tôi mong đợi bao lâu để rồi nay phải cắn răng “nhường chồng” cho em gái nuôi của anh vào tân hôn như thế ư? Liệu tôi còn phải chứng kiến cảnh này đến bao giờ nữa? Theo các bạn tôi có nên phanh phui sự thật để trả thù chồng, ly hôn để chấm dứt những ngày tháng bất hạnh đau khổ này không?

Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên chân thành. Thực sự lúc này tôi rất rối, không biết làm thế nào cho đúng, để bản thân được an yên đây?

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