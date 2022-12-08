Kết hôn 10 năm chưa có con, một hôm nhân tình của chồng vác bụng bầu đến tận nhà ‘đòi danh phận’, chỉ một câu nói của tôi đủ khiến cô ta phải xanh mặt, lầm lũi ra về

Bố chồng chị làm kinh doanh. Ông mở công ty riêng sau nhiều năm đi làm tích lũy kinh nghiệm. Chi nhánh có ở vài tỉnh song nhà chồng chị lại không ai theo nghiệp bố.

35 tuổi, những thứ Như có trong tay khiến không ít chị em phải mơ ước. Gia đình chồng chị không phải khá giả gì nhưng cũng là nhà có điều kiện.

Chồng chị làm trong một cơ quan nhà nước. Nhờ có sự giúp đỡ của bố mẹ nên anh cũng có một vị trí nhất định ở cơ quan. Gia đình khá giả, bố mẹ chồng tốt bụng sống biết điều, có lẽ điều duy nhất chị khao khát là một đứa con trai.

Mẹ chồng chị là một bác sỹ sản khoa có tiếng. Gần 10 năm làm dâu song chưa khi nào mẹ chồng nàng dâu phải to tiếng. Có người bảo đó là do chị không sống cùng bố mẹ chồng nên mới “thơm” như vậy. Quả đúng là ngay sau khi cưới, bố mẹ chồng chị đã tạo điều kiện cho hai vợ chồng ra ở riêng ở một căn chung cư cao cấp gần nhà. Song trong thâm tâm chị, chị vẫn luôn coi bố mẹ chồng là những người hết sức đáng kính trọng.

Gần 10 năm vợ chồng và đã có một cô công chúa đang học lớp 2, đến giờ chị mới “dám” chửa tiếp. Không phải chị ngại khó ngại khổ, mà chị sợ quá khứ lại tái diễn. Sau khi sinh bé đầu, chị đã mang thai 2 lần nữa, song cả hai lần con đều bỏ chị mà đi khi cái thai mới chỉ được vài tháng.

Gần 40 tuổi, biết tin có thai chị vừa mừng vừa có chút sợ. Với chị niềm vui là mỗi lần đi khám bác sĩ đều kết luận rằng cái thai khỏe mạnh. Để chăm chút cho đứa con này, anh chị quyết định “kiêng” chuyện ấy hẳn để an tâm.

Chị hiểu cảm giác của đàn ông khi phải tự giải quyết những chuyện ấy một mình. Chị thông cảm với sự hờ hững hay cáu gắt đôi lúc không đáng có. Chị nghĩ đợi sau khi sinh con khỏe mạnh, chị sẽ bù đắp lại cho anh. Thế nhưng hóa ra tất cả chỉ là chị đã lo xa quá. Trong lúc chị còn đang lo lắng cho chồng thì anh đã có người khác “bù đắp” rồi.

Cái thai trong bụng tuy không phải là con trai như nhiều người mong đợi song chị và gia đình chồng vẫn vui vẻ không trách móc gì. Chị biết trong thâm tâm ông bà, ai cũng muốn có một đứa cháu trai nối dõi, nhất là với những gia đình con trưởng như nhà chị. Chị luôn cảm ơn đời vì đã cho chị những người bố mẹ thứ hai.

Khoảng 1 tuần sau khi biết cái thai trong bụng là một bé gái, chị biết chồng mình ngoại tình. Chẳng phải chị vô tình đọc được tin nhắn của anh hay những dấu hiệu vô cùng ly kỳ như trong những câu chuyện hay bộ phim chị đã biết, mọi chuyện vỡ lở khi cô nhân tình của chồng chủ động phơi bày mối quan hệ này.

Cô ta gọi điện cho chị, thản nhiên nói hết mọi chuyện bằng một thứ giọng hết sức khó nghe. Chị chẳng thể ngờ, trong cuộc trò chuyện này cô ta lại là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của gia đình người khác.

Hôm đó anh đi công tác ở tỉnh cuối tuần mới về. Chị không muốn vì chuyện này mà mất bình tĩnh để ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Chị nói không quen cô ta rồi cúp máy, cố giữ sự bình tĩnh nhất có thể. Chị muốn chờ hôm tới anh về nói chuyện cho mọi sự rõ ràng.

Hôm sau, như thường lệ mẹ chồng chị qua thăm nhà sau giờ làm. Bà vừa vào bếp cất cho con dâu mấy thứ đồ mua được để tẩm bổ cho cái thai thì tiếng chuông cửa vang lên. Chị đi ra mở cửa vì không biết là ai đến giờ này.

“Cô là? Xin lỗi cô tìm ai?”

“Tôi mang con trai quý đến cho gia đình chị đây”.

Chị chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô gái đó cùng chiếc bụng bầu lùm xùm đã tiến thẳng vào nhà.

“Mang cho tôi cốc nước. Con trai quý của chồng chị đang khát nước đây”.

Vừa nói cô ta vừa vứt lên bàn một tờ giấy. Cầm tờ giấy lên, chị sững người khi biết đó là một tờ giấy khám thai. Tờ giấy nói đứa bé đã được gần 4 tháng tuổi. Điều đó có nghĩa, cô ta có bầu cùng lúc với chị.

Chị đứng như trời trồng trong chính căn nhà của mình. Rõ ràng chị là chủ nhà, chính thất mà sao chị lại thấy mình thất thế như này.

“Cô làm gì ở đây?”

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng chị từ trong bếp bước ra. Nhìn hai người họ dường như biết nhau, chị càng không hiểu những chuyện đang xảy ra trước mắt.

“Ở đâu đã làm cho cô tờ giấy khám thai dối trá này? Cô tưởng có thể dùng thứ này để phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác sao. Còn trẻ, được bố mẹ nuôi ăn học mà lại làm những trò này. Tôi thật thương bố mẹ của cô đấy.”

Nói xong mẹ chồng chị bước tới cầm tờ giấy ném thẳng vào mặt cô ta. Hóa ra, cuộc đời này vẫn còn công lý. Cô ta biết chuyện gia đình chồng chị 10 năm chưa có con trai nên đã tìm tới phòng khám thai đút tiền cho bác sĩ để làm giả một tờ giấy khám. Không may, cô ta tìm đến đúng phòng khám của mẹ chồng chị và bị từ chối.

Nhìn thấy người bác sĩ tại phòng khám hôm nọ, ả bồ nhí kia nem nép sợ. Cô ta không ngờ kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của mình lại có thể thất bại trong phút chốc như vậy.