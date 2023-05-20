3 âm thanh cánh mày râu nào cũng thích được nghe vợ thì thầm lúc 'ân ái', mỗi lần nói ra là các anh càng có thêm 'hứng khởi'!

Tâm sự 20/05/2023 19:43

Các quý ông sẽ chẳng còn muốn đi tìm sự 'mới mẻ', chán cơm thèm phở nữa nếu trong mỗi 'cuộc yêu' chị em nói ra những điều này.

Khen ngợi thân hình anh ấy

Đối với những người đàn ông chú trọng ngoại hình, chơi thể thao, tập gym nhiều thì cơ thể sẽ rất đẹp. Họ có xu hướng thích phô ra vẻ đẹp cơ thể và mong muốn người đàn bà của họ bình phẩm một cách tích cực.

Vậy nên, tiếc gì một lời khen. Khi yêu, thi thoảng chị em hãy dành lời khen cho những điểm mạnh trên cơ thể anh ấy. Những câu như: "Em thích bờ vai rắn chắc của anh" hay "Cơ bụng của anh đẹp quá!" sẽ khiến cánh đàn ông vui vẻ và tự tin hơn, đồng thời sẽ kích thích ham muốn nhiều hơn.

3 âm thanh cánh mày râu nào cũng thích được nghe vợ thì thầm lúc 'ân ái', mỗi lần nói ra là các anh càng có thêm 'hứng khởi'! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Yêu cầu chàng làm theo ý mình

Bất cứ người đàn ông nào cũng đều thích người tình phối hợp nhịp nhàng lúc “lâm trận”. Chính sự hòa hợp này là chìa khóa giúp cả 2 cùng thăng hoa và đưa nhau lên đỉnh.

Sẽ thật tuyệt nếu chàng nghe được mong muốn của nàng bằng các câu nói điều hướng quan hệ. Đơn giản như “anh ơi mạnh lên”, “em thích anh làm thế”. Dám đảm bảo với nàng rằng, chàng sẽ nghe theo răm rắp và hưng phấn chiều nàng hết mức.

Sự tương tác qua lại 2 chiều khi “yêu” sẽ luôn mang đến cảm xúc mãnh liệt và sự hưng phấn cho cả chàng và nàng. Điều này cũng giúp các cặp đôi nhận ra rằng họ có cùng nhu cầu ham muốn và đều mong muốn được cháy hết mình. Không chỉ giúp cả 2 dễ dàng thăng hoa và lên đỉnh mà còn giúp mối quan hệ luôn bền chặt.

3 âm thanh cánh mày râu nào cũng thích được nghe vợ thì thầm lúc 'ân ái', mỗi lần nói ra là các anh càng có thêm 'hứng khởi'! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiếng “rên rỉ”

Có một sự thật khó tin rằng, những người đàn ông càng sành sỏi trong chuyện “ân ái” thì lại càng xem nhẹ khoảnh khắc lên đỉnh của mình. Thay vào đó, họ thật sự muốn thấy đối phương thỏa mãn và bị chinh phục hoàn toàn.

Làm cho người tình của mình đạt được cực khoái khi yêu mới chính là mục tiêu tối thượng nhất của các chàng. Và đôi khi, sự thỏa mãn của phái đẹp lại chính là thức khiến cho chàng lên đỉnh một cách trọn vẹn.

Đàn ông thường bị kích thích mãnh liệt và thu hút bởi tiếng “rên” của bạn tình. Bởi đây là thứ âm thanh cho thấy nàng đang trong trạng thái “sướng tê” với những gì chàng mang lại.

3 âm thanh cánh mày râu nào cũng thích được nghe vợ thì thầm lúc 'ân ái', mỗi lần nói ra là các anh càng có thêm 'hứng khởi'! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chồng đưa nhân tình vào làm trong chính công ty tôi mở cho anh, khi bị phát hiện, anh dửng dưng rồi cùng nhân tình làm ra một việc khiến tôi ám ảnh tột độ

Chồng đưa nhân tình vào làm trong chính công ty tôi mở cho anh, khi bị phát hiện, anh dửng dưng rồi cùng nhân tình làm ra một việc khiến tôi ám ảnh tột độ

Từ lúc cưới nhau đến giờ, tôi luôn chăm lo cho chồng tỉ mỉ thậm chí không tiếc tiền mở công ty riêng cho anh, vậy mà anh lại cùng nhân tình làm một việc khiến tôi ‘rùng mình’ mỗi khi nghĩ đến.

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