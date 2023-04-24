Ý nghĩa 'Nốt ruồi ở cổ' theo tướng số của nam và nữ không phải ai cũng biết

Theo nhân tướng học, nốt ruồi ở cổ được xem như phúc tướng, gắn liền với thông điệp chủ nhân của nốt ruồi đó sẽ có cuộc sống giàu sang, phú quý. Đặc biệt, nếu nốt ruồi ở cổ có màu son thì đó là điềm tốt, báo hiệu tài lộc dồi dào, mang đến nhiều cơ may về cả sự nghiệp lẫn tình duyên đối với chủ sở hữu.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mặc dù nốt ruồi ở cổ là nốt ruồi tốt nhưng còn phải xem xét ở kích thước, màu sắc, vị trí và giới tính của chủ sở hữu mới có thể luận giải chính xác. Do đó, chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ hơn từng góc độ để dễ dàng đưa ra những phán đoán chuẩn nhất với bản thân cũng như chủ động nắm bắt vận tướng của mình.

Nốt ruồi ở cổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Ý nghĩa:

- Về tính cách, phẩm chất: Họ là những người hiền lành, nhân hậu, biết cách đối nhân xử thế, cư xử đúng chuẩn mực. Vì vậy, họ sẽ nhận được sự yêu mến, quý trọng từ mọi người xung quanh. Tuy vậy, họ vẫn được đánh giá là người cá tính, sắc sảo và không dễ bị bắt nạt.

- Về sự nghiệp – công danh: Tương tự như mặt tài chính, người phụ nữ có nốt ruồi ở cổ sẽ có một đường công danh thuận buồm xuôi gió. Họ được nâng đỡ và tìm được công việc mình thực sự yêu thích với mức thu nhập ổn định.

- Trong chuyện tình cảm: Họ được đánh giá là người phụ nữ có tình yêu đẹp, đặc biệt khi bước qua tuổi trung niên, họ sẽ có cuộc sống gia đình viên mãn, an nhàn.

Những vị trí tốt:

Những vị trí nốt ruồi ở cổ tốt cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

- Nốt ruồi ở trước cổ: Đây là nốt ruồi phú quý, chủ nhân của nốt ruồi này sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Người này cũng có số đào hoa, dễ được người khác giới yêu mến, đường tình thuận lợi, suôn sẻ, tình yêu hôn nhân hạnh phúc vững bền. Có điều, nếu đây là nốt ruồi son đỏ thì không tốt cho tình cảm nhưng lại khá tốt cho công danh sự nghiệp.

- Nốt ruồi bên trái cổ: Phụ nữ có nốt ruồi ở đây sống giàu cảm xúc, đời sống nội tâm phong phú, dễ mềm lòng. Họ thiên về cảm tính, nhưng lại không đủ may mắn về tình duyên nên thường dễ bị lừa tình, tình duyên trắc trở. Tuy nhiên người này lại được quý nhân phù trợ về đường công danh sự nghiệp. Họ có công việc thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, tài chính cũng vững vàng.

- Nốt ruồi bên phải cổ: Đây là người con gái có cá tính, mạnh mẽ, yêu tự do, thích di chuyển, đam mê khám phá những điều mới lạ. Sự nghiệp vô cùng rực rỡ, họ đạt được nhiều thành công lớn. Tiền bạc không thiếu nhưng khó bề giữ được trong tay, song ít nhất vẫn đủ đầy sung túc, không mấy dư giả nhưng cũng không đến mức rơi vào cảnh túng thiếu. Cuộc sống hôn nhân của họ khá hạnh phúc và êm đềm.

- Nốt ruồi sau cổ: Nốt ruồi này tốt cho công danh hơn là tình duyên, nếu vị trí nốt ruồi lệch về bên trái thì tốt hơn. Người này sống khá nội tâm, tính cách khiêm tốn nên được mọi người quý mến giúp đỡ. Trong công việc, họ còn là những người đầy tham vọng và có chí hướng lớn nên luôn nắm bắt cơ hội để thành công. Tình duyên thì lận đận, muộn duyên mới ưng ý.

3. Nốt ruồi trên cổ của đàn ông

Nốt ruồi ở cổ đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Ý nghĩa:

- Về phẩm chất, con người: Họ là người dễ thay đổi, có đôi chút nóng vội và mất bình tĩnh trong cuộc sống. Tuy nhiên, họ khá thông minh và tự tin vào bản thân của mình, điều đó đối khi dẫn đến sự kiêu ngạo, thích thể hiện nên gây ra sự mâu thuẫn với nhiều mối quan hệ xung quanh.

- Về sự nghiệp: Bởi bản thân là người dễ mất bình tĩnh, thiếu kiên nhẫn nên họ dễ dàng bỏ qua nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, do nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn bè và người thân, họ có nhiều khả năng tài chính mà không phải bon chen quá nhiều.

- Trong chuyện tình cảm, hôn nhân: Sự đào hoa có thể thấy dễ dàng ở người đàn ông có nốt ruồi ở cổ, họ luôn là sự tập trung, thu hút với phái nữ. Tuy nhiên để hiểu rõ bản thân mình cần một tình yêu thế nào, họ cần nghiêm túc hơn.

Những vị trí tốt:

Những vị trí nốt ruồi ở cổ tốt cho đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

- Nốt ruồi phía sau cổ nói chung: Vị trí nốt ruồi này báo hiệu điều may mắn về cả công danh lẫn tình duyên cho nam giới. Người này vượng vận quý nhân, có nhiều tham vọng và hoài bão lớn, biết chủ động nắm bắt cơ hội để thành công. Tuy nhiên, công danh đến muộn, nửa cuối đời mới giàu sang phú quý.

- Nốt ruồi đằng sau gáy: Đang ông có nốt ruồi đằng sau gáy tính tình thẳng thắng, cương nghị. Họ sống chân thành, không luồn cúi một ai. Tuy nhiên nhược điểm của người này là hơi thiếu ý chí bền bỉ kiên cường, có phần làm biếng. Song được quý nhân phù trợ nên họ sống bình yên, không phải trải qua sóng gió gì to lớn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.