Có số 'không giữ được tiền', những người có tướng mặt sau đây làm mãi cũng chẳng thấy dư, tiền bạc cứ có rồi lại hết

Ấn đường nằm ở vị trí giữa hai đầu lông mày, người nào có nhiều nếp nhăn ở khu vực này, đồng thời các nếp nhăn chồng chéo lên nhau thì là người khó giữ được tiền.

Người có nét tướng này thì khó giữ được tài sản của mình, cho dù có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa thì tương lai cũng dễ mất trắng hoặc chịu nhiều tổn thất vì những lý do bất ngờ, ngoài ý muốn.

Vị trí ấn đường được xem như một cánh cửa lớn để thu hút tiền tài thì những nếp nhăn xuất hiện nhiều ở đây giống như những món đồ ngáng trở, khiến chủ nhân không cách nào đón được tài lộc vào nhà.

Bên cạnh đó, những người này cũng sẽ thường có thói quen chau mày, khiến gương mặt luôn hiện lên sự khắc khổ, vất vả, khiến cuộc sống của họ cũng chẳng được thuận lợi, hanh thông như mọi người, cơ hội sẽ ít đến với họ hơn hẳn.

2. Lỗ mũi to, mũi hếch, lộ lỗ mũi

Lỗ mũi to, lỗ mũi hếch, lộ lỗ mũi - Ảnh minh họa: Internet

Mũi là biểu tượng của tài lộc, phú quý. Trong nhân tướng học, bộ phận này còn được gọi là cung Tài Bạch. Thông qua dáng mũi, người có thể phán đoán khả năng kiếm tiền, giữ của, con đường làm ăn của một người.

Người có lỗ mũi to, hếch hoặc lộ lỗ mũi được cho là nét tướng không tốt, rước nhiều xui xẻo, làm ăn khó khăn, thất bát, tiền của tiêu tán.

Lỗ mũi rộng, lỗ mũi hếch được ví như kho đựng tiền có lỗ hổng. Khi đó, tiền bạc không giữ lại được mà chảy ra ngoài không ngừng.

Người có nét tướng này không giỏi quản lý tiền. Dù kiếm được nhiều thì người này cũng khó giàu có được như người khác.

3. Khuôn mặt gầy, gò má cao

Khuôn mặt gầy, gò má cao - Ảnh minh họa: Internet

Gò má hay còn được gọi là lưỡng quyền, nó đại diện cho đức tính kiên định và trung thành của con người.

Người có gò má không nhô cao, đầy đặn thì thường là người đáng tin cậy, làm việc gì cũng quyết tâm, cố gắng, không nản chí dù cho có gặp khó khăn.

Còn người có gò má cao thì thường được cho là người vong ân bội nghĩa, không giữ chữ tín, dễ gặp phải cạnh tranh trong công việc, khó nhận được sự giúp đỡ từ xung quanh.

Người có nét mặt của người khó giữ được tiền này dù có thu nhập khá đi chăng nữa cũng dễ thất thoát, thường đưa ra các quyết định sai lầm hoặc bỏ lỡ cơ hội trong việc làm ăn, kinh doanh.

4. Trán thấp, không đầy đặn

Trán thấp, không đầy đặn - Ảnh minh họa: Internet

Xem tướng mặt người không giữ được tiền, người có tướng trán thấp thường là người tham lam cái lợi ở trước mắt, không có tầm nhìn xa trông rộng, một khi đã nắm được tiền trong tay thì thường vội vàng muốn kiếm được nhiều hơn nữa.

Vì thế, họ thường đưa ra những quyết định sai lầm, hoặc là người không muốn làm nhưng vẫn muốn có cái ăn, thường dấn thân vào những phi vụ kiếm tiền mạo hiểm, nhiều rủi ro.

Người này dù bước đầu có kiếm được nhiều tiền thế nào đi chăng nữa thì về sau cũng sẽ phải dùng số tiền đó để trả giá cho những sai lầm của mình. Xem thêm: Điềm báo phá tài theo nhân tướng học.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.