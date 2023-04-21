Cùng có tướng 'MẮT SÂU' nhưng đàn ông, đàn bà lại có hai số mệnh khác biệt

Mắt sâu có đặc điểm là phần hốc mắt, khóe mắt trũng sâu hơn so với mức bình thường. Đi kèm theo đó là vùng da dưới mắt rộng, có thể bị thâm quầng xung quanh. Nhìn vào tướng mắt sâu sẽ có cảm giác sẽ có cảm giác toàn bộ mắt tụt sâu vào bên hốc mắt một cách tự nhiên.

Cách nhận biết tướng mắt sâu: Từ hai bên mí mắt, ta áp một mặt phẳng tưởng tượng tiếp xúc với hai bờ mắt. Nếu nhãn cầu không chạm tới mặt phẳng tưởng tượng kể trên thì được gọi là mắt sâu.

Đàn ông có tướng mắt sâu:

Đàn ông có tướng mắt sâu - Ảnh minh họa: Internet

Những người đàn ông có tướng mắt sâu thường là những người đa sầu đa cảm. Những người đàn ông này không thường xuyên bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Vì thế, họ thường là những người rất cô độc, ít bạn bè. Và đường tình duyên cũng không như ý mình mong muốn. Nên những người đàn ông cũng hay gặp trắc trở trong hôn nhân, hôn nhân không được hạnh phúc.

Tuy nhiên, người đàn ông sở hữu đôi mắt lõm được đánh giá là người có trí tuệ, khả năng tư duy và quan sát nhạy bén. Bản thân họ cũng là người có nội tâm sắc sảo và thường được nhiều người khen ngợi, nể phục. Vì thế, những người này dễ làm nên đại sự, có tương lai rộng mở, tiền đồ sáng lạn. mọi sự đều hanh thông thuận lợi. Những người làm ăn kinh doanh có cơ may phát tài, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Dân văn phòng nếu nỗ lực khôn ngừng sẽ có cơ hội tăng lương, thăng chức, có số làm lãnh đạo.

Phụ nữ có tướng mắt sâu:

Phụ nữ có tướng mắt sâu - Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ có tướng mắt sâu thuộc tuýp người có tính đa nghi, khá mạnh mẽ, sống lý trí và có nhu cầu cao về chuyện tình dục. Vì thế, cuộc sống hôn nhân không được suôn sẻ, vợ chồng hay nảy sinh tranh chấp, cãi vã. Nếu không biết kiềm chế cơn nóng dẫn, hôn nhân dễ dẫn đến tan vỡ.

Bên cạnh đó phụ nữ có đôi mắt sâu, đen trắng phân minh, sáng láng là nét tướng của những người đa tài, đa nghệ. Nhưng họ cũng có tâm trạng thăng trầm. Đa số những phụ nữ này thường thành đạt sớm, nhưng thành đạt sớm sẽ rất nhanh chết yểu. Vì vậy nên phụ nữ có tướng này không mấy thành công về hậu vận và tuổi thọ cũng không cao.

3. Cải mệnh cho người có tướng mắt sâu

Tùy vào nguyên nhân gây ra hiện tượng mắt sâu mà chúng ta có những cách xử trí khác nhau. Nếu mắt sâu là do chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc kém hợp lý thì chúng ta cần điều tiết lại và thay đổi; trong trường hợp mắt sâu do bẩm sinh, di truyền thì chúng ta có thể tìm đến các trung tâm tư vấn đề tham khảo các biện pháp khắc phục. Tuy nhiên những biện pháp này mang tính chất thẩm mỹ nhiều hơn, còn muốn cải vận thì tự bản thân mỗi người cần ý thức thay đổi chính mình.

Cải thiện về mặt thẩm mỹ - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi ở đây là biết những điểm yếu, chưa tốt của mình, dám nhìn nhận thẳng vấn đề rồi sửa dần dần. Việc nhận ra và sẵn sàng chấp nhận, sửa đổi khiếm khuyết nói thì dễ nhưng không phải ai cũng kiên trì thực hiện được. Với những mang tướng mắt sâu họ thụ động, lười biếng thì giải pháp là tìm và làm việc với những người có năng lượng tích cực, chăm chỉ; nếu đa nghi, ghen tuông quá đà thì giải pháp là học cách tin tưởng người yêu, bạn đời của mình, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Hoàn thiện bản thân mình giúp bạn xây dựng được nhiều mối quan hệ gần gũi tốt đẹp, đây sẽ là bệ đỡ giúp bạn gặt hái được nhiều thành công hơn và thấy được giá trị cuộc sống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.