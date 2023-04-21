Tướng miệng 'phụ nữ' GIÀU SANG PHÚ QUÝ, suốt đời sống trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 21/04/2023 12:13

Những người phụ nữ có tướng miệng sau đây suốt đời sống trong nhung lụa, tiền của tiêu mãi không hết.

1. Miệng nhỏ xinh, môi trơn bóng tự nhiên

Nữ giới có tướng miệng nhỏ xinh như hoa anh đào và đôi môi hồng hào, trơn bóng tự nhiên đa phần sở hữu khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp và sang trọng.

Tướng miệng 'phụ nữ' GIÀU SANG PHÚ QUÝ, suốt đời sống trong nhung lụa - Ảnh 1
Miệng nhỏ xinh, môi trơn bóng tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cộng thêm đặc điểm hàm răng trắng ngà, đều và thẳng; nét mặt tươi như hoa thường có số mệnh giàu sang, phú quý, có tiềm năng trở thành quan to quyền quý, suốt đời hạnh sống trong nhung lụa.

2. Miệng to, môi dày đều và rộng

Theo Nhân tướng học, người có tướng miệng này thường là người sống cởi mở, chan hòa, đồng thời là người có nghị lực và ý chí lớn. Họ có nghĩa khí, luôn chú trọng nuôi dưỡng và rèn luyện phẩm chất của bản thân. Người sở hữu tướng miệng này có nhiều bạn bè, đặc biệt có nhiều bạn tri âm, tri kỉ. Trong cuộc sống, họ thường xuyên giúp đỡ người khác và cũng nhận được sự trợ giúp tương tự từ quý nhân và bạn bè. Điều đó khiến cho công việc luôn suôn sẻ, tiền tài cũng vì thế mà hưng thịnh.

Tướng miệng 'phụ nữ' GIÀU SANG PHÚ QUÝ, suốt đời sống trong nhung lụa - Ảnh 2
Miệng to, môi dày đều và rộng - Ảnh minh họa: Internet

3. Miệng vuông vức

Người sở hữu tướng miệng miệng vuông vức, môi đỏ mọng, đường viền môi sắc nét, môi không lộ răng khi cười là người được trời ban phúc lộc, may mắn. Người sở hữu tướng miệng này thường sở hữu sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật, về già sẽ sống trường thọ.

Tướng miệng 'phụ nữ' GIÀU SANG PHÚ QUÝ, suốt đời sống trong nhung lụa - Ảnh 3
Miệng vuông vức - Ảnh minh họa: Internet

Người có miệng vuông vức thường có vận số hanh thông, cuộc sống ổn định, suôn sẻ, ít gặp khó khăn, trắc trở. Người mang tướng miệng này có tài ăn nói, giỏi hùng biện, thuyết phục người khác.

Họ thường thành danh trong các lĩnh vực kinh doanh, chính trị. Đến trung tuổi, họ có tiềm năng thăng tiến lớn, dễ trở thành người giàu có.

4. Môi mềm mại, có nốt ruồi

Tướng miệng 'phụ nữ' GIÀU SANG PHÚ QUÝ, suốt đời sống trong nhung lụa - Ảnh 4
Môi mềm mại, có nốt ruồi - Ảnh minh họa: Internet

Trên miệng có nốt ruồi đen báo hiệu đây là tướng người giàu có, tự đi lên bằng chính năng lực của mình. Càng cố gắng thì đến tuổi trung niên, họ sẽ tích cóp được một khoản kha khá và sống một cuộc sống thảnh thơi, không phải lo nghĩ gì nhiều. Hơn nữa, nếu sở hữu đôi môi mềm mại, đầy đặn thì họ sẽ có đường tình duyên khởi sắc, được nửa kia yêu thương, chiều chuộng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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