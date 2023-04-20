Đổi vận thoát nghèo trong 3 ngày tới, Ngọc Hoàng 'điểm chỉ' 3 con giáp này sẽ giàu trong một sớm một chiều, tiền bạc xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 22:23

Trong vòng 3 ngày tới, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'điểm chỉ' sẽ giàu lên chóng mặt, thoát nghèo trong gan tấc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi điềm đạm, dễ gần. Điều này khiến cho họ được nhiều người quý mến và nhiệt tình giúp đỡ. 

Trong vòng 3 ngày tới, nhịp sống của con giáp tuổi Hợi trở nên ổn định hơn. Tính cách tích cực và lạc quan, cư xử rộng rãi, hào sảng khiến cho họ gây dựng được nhiều mối quan hệ tốt, dễ gặp quý nhân và nhận được những sự trợ giúp quý báu. 

Thời gian này, người tuổi Hợi sẽ thực sự làm tốt mọi việc, khó khăn sẽ hoàn toàn tan biến, sự nghiệp phát triển bước vào giai đoạn then chốt, cách xa thời kỳ tắc nghẽn 

Con giáp này có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kiếm được nhiều tiền, không còn áp lực cuộc sống. 

Đổi vận thoát nghèo trong 3 ngày tới, Ngọc Hoàng 'điểm chỉ' 3 con giáp này sẽ giàu trong một sớm một chiều, tiền bạc xài phủ phê - Ảnh 1
Tuổi Hợi gặp được quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

So với các con giáp nói trên, tuổi Mão là những con người hiền lành hơn, ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Họ có cách cư xử khéo léo, nhã nhặn, hiếm khi làm người khác phật lòng.

Theo các chuyên gia phong thủy, những ngày tới là thời điểm may mắn của họ, nhất là đầu năm và cuối năm. Tử vi học có nói, từ tháng 9 trở đi, những vận đen đeo bám họ vào khoảng thời gian giữa năm sẽ hoàn toàn kết thúc, chờ đợi họ chỉ là những chuyện tốt lành mà thôi.

Đặc biệt, trong vòng 3 ngày tới đây là lúc người tuổi Mão có những bứt phá bất ngờ về đường tài lộc, nhất là những người làm về kinh doanh, lợi nhuận thu về tăng cao giúp họ có một cái Tết sung túc hơn bao giờ hết.

Đổi vận thoát nghèo trong 3 ngày tới, Ngọc Hoàng 'điểm chỉ' 3 con giáp này sẽ giàu trong một sớm một chiều, tiền bạc xài phủ phê - Ảnh 2
Tuổi Mão có những bứt phá bất ngờ về đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người cầm tinh chú Khỉ thường xuyên dậy sớm, có tính tò mò, ham thích khám phá, đi sâu tìm tòi. Do đó, họ có được sự chăm chỉ và một lòng cầu tiến. 

Con giáp này có thể sẽ đón một tháng trước khó sau thuận trong tháng có Nguyệt Lệnh rơi vào đất Tử ở Thân. Trở ngại ban đầu yêu cầu họ phải cẩn thận ứng phó, tránh gây ra ảnh hưởng tồi tệ. Sau đó, được cát tinh nâng đỡ nên hộ sẽ lần lượt vượt qua áp lực công việc bận rộn,  mở ra nhiều cơ hội  chứng tỏ được năng lực của mình và đạt được sự thăng tiến nhất định.

3 ngày tới là thời điểm rất tốt để họ nâng cao các kỹ năng cá nhân, gia tăng giá trị con người và giành được những đánh giá, công nhận tốt từ cấp trên. Chỉ cần tính toán kế hoạch ổn thỏa trước khi làm, không nóng vội bộp chộp thì con đường thăng tiến vẫn luôn rộng mở để chào đón họ.

Chính Tài thời điểm này bình ổn vững vàng, cộng thêm dấu hiệu Thứ Tài có chút khởi sắc nên người tuổi Thân có thể trông đợi vào việc thu lời từ công việc kinh doanh, buôn bán hay đầu tư. Dục tốc bất đạt, hãy giữ tâm lý ổn trọng, bình tĩnh chứ không nóng vội với tâm lý giàu nhanh.

Đổi vận thoát nghèo trong 3 ngày tới, Ngọc Hoàng 'điểm chỉ' 3 con giáp này sẽ giàu trong một sớm một chiều, tiền bạc xài phủ phê - Ảnh 3Tuổi Thân thu được nhiều lợi nhuận từ công việc kinh doanh, buôn bán hay đầu tư - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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