Ý nghĩa thật sự của "LÚM ĐỒNG TIỀN SAU LƯNG" mà ai cũng muốn biết, không phải ai cũng có

Lúm đồng tiền sau lưng hay còn gọi là hõm Venus - hay hõm Vệ nữ (Venus hole). Đây là một thuật ngữ để chỉ hai điểm lún sâu rất rõ và đối xứng ngay phần thắt lưng, tại khớp nối giữa các xương vùng chậu. Trực quan hơn, 2 hõm này nằm ở sau lưng, ngay phía trên... vòng 3 của bạn vài phân.

Đây là vấn đề thuộc về di truyền, hoặc do bẩm sinh có dây chằng với kích cỡ phù hợp. Những người có cha hoặc mẹ với hõm Venus sẽ có nhiều cơ may sở hữu đặc điểm quyến rũ "chết người" này.

Hõm “Venus" còn được gọi là núm đồng tiền sau lưng - một trong những đặc điểm quyến rũ chết người của phụ nữ thời La Mã cổ đại.

2. Ý nghĩa thật sự của lúm đồng tiền sau lưng

Ý nghĩa của lúm đồng tiền sau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Lúm đồng tiền sau lưng cũng tương đương với tướng má lúm đồng tiền, nếu trên lưng xuất hiện hai hõm này chứng tỏ đây là một người có hậu vấn tốt, cuộc sống gặp được nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ. Không những vậy vận trình cuộc đời thuận buồm xuôi gió. hưởng nhiều phú quý.

Về mặt tính cách:

Trong nhân tướng học, hõm này có sự liên quan mật thiết đến điềm báo về tương lai. Nam giới sở hữu hõm này thường là những người tính cách năng nổ, hoạt bát, nhiệt tình hay giúp đỡ người khác. Với nữ giới sở hữu hõm này, duyên dáng, dịu dàng, dễ gần và hết sức đáng yêu vì thế rất được lòng nam giới.

Tính cách người có lúm đồng tiền sau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Về mặt sinh lý:

Đã từng có khá nhiều nghiên cứu tìm hiểu về ý nghĩa thực sự của lúm đồng tiền sau lưng (hõm Venus). Trong đó, họ đã nhận ra sự liên quan kỳ lạ giữa những người sở hữu hõm Venus và một hệ tuần hoàn khỏe mạnh. Điều này có nghĩa rằng bạn đang may mắn có được một sức khỏe tốt, cùng một hệ tuần hoàn máu trên cả tuyệt vời. Đồng thời, khả năng lưu chuyển của máu tốt hơn, tức là máu của bạn có khả năng di chuyển đến những khu vực nhạy cảm một cách dễ dàng.

Sức khỏe của người có lúm đồng tiền sau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, ai sở hữu tướng này đều có dấu hiệu giàu sang, phú quý, cuộc sống an nhàn, sung sướng và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.