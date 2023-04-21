Hình dáng khuôn mặt nói lên vận mệnh của người phụ nữ, cuộc đời 'nở hoa' hay 'bế tắc' đầu phụ thuộc vào yếu tố này

Khuôn mặt tròn có đặc điểm chiều cao và chiều rộng của khuôn mặt gần bằng nhau, xương gò má không nhìn thấy rõ và gò má không góc cạnh. Người mặt tròn có gò má tròn trịa, có phần hơi giống trẻ con, có khi được gọi là mặt búp bê. Người mặt tròn thường trẻ hơn so với tuổi thật, khi nào cũng toát lên vẻ thơ ngây, trong sáng.

Xem tướng mặt hình tròn, những người có khuôn mặt tròn hay đi xa lập nghiệp, có số giàu sang phú quý. Tuy nhiên, nếu quan điểm không vững vàng dễ dàng sa vào con đường xấu, ảnh hưởng đến tương lai.

Tuy khuôn mặt trông có phần trẻ con nhưng tính cách của những người có khuôn mặt tròn lại vô cùng người lớn. Với quan hệ xã giao tốt, đây là mẫu người thành công điển hình. Họ giàu tình thương người, nhạy cảm nên dễ bị mê hoặc bởi người khác phái.

Những người sở hữu tướng mặt tròn hay bị tình cảm chi phối, hành động bộc phát thiếu sự suy nghĩ nên dễ nảy sinh cãi vã với đối phương. Do đó, cần biết kiềm chế và cân bằng cảm xúc.

2. Tướng Mặt hình thoi

Tướng mặt hình thoi - Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm của khuôn mặt hình thoi là thường nhọn ở trán và cằm nhưng lại to ở khoảng giữa. Theo xem tướng qua hình dáng khuôn mặt, Người có tướng mặt hình thoi tiền vận nhiều cơ cực, từ nhỏ đã phải chịu nhiều vất vả, duyên phận với cha mẹ mỏng manh, phúc mỏng không được nương nhờ gia đình. Họ phải lập nghiệp từ ngày còn trẻ với hai bàn tay trắng, ngoài 30 tuổi, sự nghiệp mới bắt đầu khởi sắc.

Người sở hữu tướng mặt hình thoi thường là người để ý tới tiểu tiết, cẩn thận nên làm việc gì cũng rất hiệu quả. Bên cạnh đó, họ còn là người có khả năng giao tiếp tốt, luôn thận trọng trong từng lời nói nên dễ dàng gặt hái được nhiều thành công.

3. Tướng mặt hình vuông

Người sở hữu khuôn mặt hình vuông hay còn gọi là mặt chữ Điền thường là người có tư duy nhạy bén, logic và rất quyết đoán trong việc xử lý mọi việc. Những người có tướng mặt vuông thường có tài lãnh đạo, biết cách thuyết phục cũng như lấy lòng người khác. Đàn ông thường có khuôn mặt vuông nhiều hơn là phụ nữ. Tính cách họ sống thực tế, luôn biết nỗ lực để cố gắng. Tuy nhiên, họ thường thích sống đơn độc và yêu thích mạo hiểm.

Tướng mặt hình vuông - Ảnh minh họa: Internet

Xem tướng mặt hình vuông, đây được coi là vẻ đẹp tiêu biểu cho nam nhi, khuôn mặt toát lên vẻ mạnh mẽ, có khí chất, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Đặc biệt, người có khuôn mặt này thì trán rộng, cằm hơi nhô, độ dài, rộng của cằm tương đương phần trán, hàm én mày ngài là quý tướng đem lại nhiều vận khí tốt cho cuộc đời. Đàn ông sở hữu tướng mặt này được coi là có số quý tướng, thường làm quan và có sự nghiệp rộng mở.

4. Tướng mặt hình trái xoan (Oval)

Xem tướng mặt hình trái xoan, theo nhân tướng học, khuôn mặt hình trái xoan là khuôn mặt có xương hàm thon gọn, cằm không quá dài, xương hàm và cằm tạo nên hình dáng tương tự như hình elip. Có thể khẳng định, mặt trái xoan là gương mặt đẹp nhất trong các gương mặt.

Tướng mặt hình trái xoan - Ảnh minh họa: Internet

Những người sở hữu dáng mặt như thế này sống thực tế và tham vọng, đường công danh của họ vô cùng xán lạn, gặp may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Ngoài ra, họ còn là người giỏi giao tiếp, dễ tạo được ấn tượng và thiện cảm ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Nếu bạn là người có khuôn mặt Oval thì thường có tính cách điềm đạm, kiên trì và khá dễ chịu. Nếu là phụ nữ thì là người biết cách quan tâm, giúp đỡ mọi người. Bên cạnh đó, nhân tướng học khuôn mặt dự đoán người có khuôn mặt Oval thường thông minh, khéo léo và sống thọ. Đường công danh sự nghiệp của họ cũng rất thuận lợi, suôn sẻ và hạnh phúc.

5. Tướng mặt hình tam giác

Tướng mặt hình tam giác - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, người sở hữu tướng mặt hình tam giác có đặc điểm là: trán hẹp và dài, cằm rộng, mũi thô, cánh mũi rộng, miệng lớn, trên nhỏ dưới to giống như hình tam giác.

Người sở hữu tướng mặt này thường rất coi trọng tình cảm nhưng đường tình duyên không vượng, bù lại đường tài lộc của họ lại khá tốt.

Họ thường quan tâm tới sự nghiệp, tiền tài hơn cho chuyện tình cảm, lập gia đình. Với ý chí bền bỉ và tinh thần trách nhiệm cao mà họ dễ dàng xây dựng được sự nghiệp ổn định. Nhược điểm của những người này là hiếu thắng, họ rất dễ bực tức nếu có người khác vượt mặt mình.

6. Tướng mặt hình chữ nhật

Tướng mặt hình chữ nhật - Ảnh minh họa: Internet

Xem tướng mặt hình chữ nhật, khuôn mặt hình chữ nhật là khuôn mặt có độ dài lớn nhất, chiều rộng của trán, xương gò má và hai bên hàm dưới tương đối bằng nhau. Xem hình dáng khuôn mặt, hình chữ nhật kết hợp ngũ quan tốt là tướng đại phú đại quý. Cả đời phú quý nếu có sự kết hợp hài hòa với nét tướng tai dày, miệng rộng, cằm lồi và hướng lên trên.

Người có tướng khuôn mặt này đa phần là người hay suy nghĩ sâu xa, tư duy logic và thay vì nói họ thường thích bắt tay vào thực hiện ý định của mình. Những người có tướng mặt chữ nhật có sức khỏe tốt, thực tế nhưng cũng sống rất thiên về mặt tình cảm. Tuy nhiên, họ sống thực tế nên khó gần và hơi cố chấp. Họ thường sống tuân theo những quy tắc và kế hoạch đã đặt ra. Vì thế, người có tướng mặt chữ nhật biết chu toàn, đam mê công việc và giỏi giải quyết vấn đề.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.