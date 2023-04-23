Cổ nhân chỉ ra các nét tướng mà người phụ nữ may mắn bẩm sinh mới có, cưới được làm vợ như phúc 3 đời

Môi có màu đỏ hồng, răng trắng đều ngay ngắn, không nhọn hay xô lệch, đi kèm với giọng nói nhẹ nhàng, phát âm rõ ràng là tướng phụ nữ may mắn. Người phụ nữ có đặc điểm này thì đường tình cảm ngọt ngào, vợ chồng thương yêu nhau, đời sống tình cảm hạnh phúc.

Khi làm vợ thì cô nàng này cũng rất chu đáo, làm cho gia đình gắn kết và họ chính là chất keo sơn giúp tình cảm gia đình ngày càng vững chắc.

Người này có thể tận hưởng một đời sống tình cảm đẹp đẽ, ưu điểm lớn nhất trong tính cách của họ là tính tình ôn hòa, không dễ xúc động, thích trải qua thăng trầm của cuộc đời.

Không chỉ trong đường tình duyên mà mặt ngoại giao họ cũng khéo léo không kém ai. Từ bé đã được mọi người xung quanh khen ngợi, quý mến vì ăn nói dễ nghe, nhìn mặt có cảm tình.

2. Cằm đầy đặn

Cằm đầy đặn - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, phụ nữ có cằm đầy đặn thường là người vui tính, dễ hòa đồng, tốt bụng, tâm hướng thiện. Đây còn là nét tướng của người vượng phu ích tử, mang đến may mắn cho chồng. Sau khi kết hôn, họ có mang đến sự vượng phu ích tử, tăng phúc khí cho gia đình.

3. Mũi cao

Mũi cao - Ảnh minh họa: Internet

Trong nhân tướng học, mũi được gọi là Trung Nhạc (chỉ bộ phận nằm ở trung tâm khuôn mặt). Bộ phận này quản tín nghĩa, quan lộc. Do đó, khi xem phú quý, địa vị con người, người ta thường quan tâm nhiều đến tướng mũi

Nữ nhân có sống mũi cao thẳng, không gồ ghề, cánh mũi đầy đặn, phần lớn những người như vậy đều là người vừa có tài vừa vượng phu ích tử có thể lấy làm vợ. Đây còn là dấu hiệu của những cô gái có số giàu sang, sung sướng, làm việc gì cũng đạt được kết quả như ý muốn.

Người phụ nữ có tướng mũi như vậy nếu không giỏi đường học hành, sự nghiệp thì cũng không hẳn là không có giá trị, thấp kém. Bởi với sự tự tin và năng lực của bản thân, cô ấy sẽ gặt hái được thành công trong sự nghiệp sau này.

Sau khi kết hôn họ chính là cánh tay trái trợ lực giúp chồng, đây là điều mà mỹ nhân mũi cao sẽ làm được, làm chồng họ thì rất được sủng ái và che chở!

4. Tóc mềm mại

Tóc mềm mại - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần vào mái tóc là có thể đoán được phần nào vận mệnh của một con người trong tương lai. Chất tóc mềm mại tự nhiên thì tính tình sẽ rất hiền dịu, cuộc sống khá trầm lặng, thoải mái từ hồi còn bé, không phải lo nghĩ quá nhiều.

Đồng thời, người này có ưu điểm là họ không nhất thiết phải độc lập trong hành động, nhưng có tính phối hợp và thỏa hiệp cao, có khả năng giúp đỡ gia đình giải quyết mọi vấn đề, chia sẻ lo lắng.

Trong công việc hay chuyện tình yêu cũng vậy, họ luôn biết trước sau, phải trái. Trong tương lai, họ dễ trở thành người có tài, có địa vị xã hội và có nhiều tiền bạc.

Khuyên người này không nên can thiệp hóa chất cho mái tóc quá nhiều, tốt nhất nên để tóc tự nhiên và chăm sóc tốt để đem lại may mắn cho bản thân.

5. Nhân trung rõ nét

Nhân trung rõ nét - Ảnh minh họa: Internet

Nhân trung là bộ phận nằm giữa mũi và miệng. Người có nhân trung rõ nét, sâu thường có sức khỏe tốt, vượng đường con cái. Phụ nữ sở hữu nét tướng này là người có ý chí kiên cường, nhẫn nại, không dễ đầu hàng trước khó khăn. Họ sẽ tự đứng dậy sau khi vấp ngã.

6. Dái tai dày, to

Dái tai dày, to - Ảnh minh họa: Internet

Dái tai là phần thịt dưới cùng của tai. Nữ nhân có dái tai dày gặp nhiều may mắn về tiền bạc, rất rộng lượng đối với người khác, đặc biệt là đối với chồng con, người phụ nữ này rất may.

Nếu vợ bạn là người may mắn thì cả gia đình sẽ được phúc báo, được hưởng cuộc sống cơm áo no đủ, vô tư vô lo không phải lo nghĩ nhiều.

Đặc biệt hơn nữa, bạn luôn biết tận hưởng cuộc sống, hướng thiện, đường đời với bạn lúc nào cũng suôn sẻ êm dịu. Khi gặp khó khăn sẽ luôn có quý nhân phù trợ nếu biết tu tâm dưỡng tính mỗi ngày.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.