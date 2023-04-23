7 ngày cuối tháng (4/2023) 'Vàng rơi trúng đầu', 3 con giáp TÀI LỘC SUNG MÃN vì được Thần tài chiếu cố

Những người tuổi Dần thường mạnh mẽ, táo bạo, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, nhược điểm là họ khá bảo thủ, cứng nhắc. Người tuổi này cũng quá cầu toàn và luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân và người khác. Con giáp này cũng nhạy cảm và hay nghi ngờ.

Người tuổi này nếu làm công ăn lương thì sẽ đạt được những thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng, tạo điều kiện trong công việc. Nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành tựu, thu nhập tăng lên nhanh chóng.

7 ngày cuối tháng, người tuổi Dần gặp được nhiều cơ may trong công việc. Được quý nhân phù trợ, họ nhận thêm được công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, con giáp tuổi Dần làm công việc liên quan đến kinh doanh có thể ký hợp đồng, mua- bán đều thuận lợi.

Người tuổi Dần gặp được nhiều cơ may trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn là con giáp không có lòng tham, những con giáp này không đặt nặng vấn đề vật chất, nhưng chính nhờ vậy mà tuổi Mão được được trời ban nhiều phước lành.

Trong vòng 7 ngày cuối tháng, tuổi Mão sẽ có số đỏ may mắn, gặp chuyện rủi hóa lành, quý nhân chiếu cố. Thời gian này, tuổi Mão bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ, cầu tiền có tiền, cầu tình cảm hạnh phúc sẽ được hồi đáp xứng đáng.

Tuổi Mão có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong một cuộc gặp bạn bè, người sẽ đưa ra cho bạn những hướng đi mới trong công việc, đem lại khoản tiền lời rủng rỉnh.

Tài vận người tuổi Mão được chỉ ra sẽ phất lên thấy rõ, nếu không có khoản lớn đổ về thì cũng không bị thất thoát tiền tài có sẵn. Nhờ vận may mắn rực rỡ, tuổi Mão tài lộc sẽ dồi dào từ đây đến mãi cuối tháng.

Tuổi Mão sẽ có số đỏ may mắn, gặp chuyện rủi hóa lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ bắt đầu tuần làm việc mới với tâm trạng hồ hởi. Bạn đang rất nóng lòng bắt tay vào hiện thực hóa những dự định của mình. Thời điểm này, bạn sẽ có những bước tiến chậm mà chắc, lợi thế đang nằm ở phía bạn.

Các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và hài hòa cũng là điểm sáng trong 7 ngày cuối tháng này. Nhờ khả năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn mà bạn được cấp trên ưu ái cho gặp các đối tác lớn hay được tham gia vào những cuộc đàm phán quan trọng. Điều này góp phần xây dựng nền tảng cho kế hoạch tương lai của bạn.

Cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng nên thu nhập trong tuần của bản mệnh cực kỳ dồi dào. Với người kinh doanh thì đây cũng là tuần phát tài phát lộc, thích hợp để khai trương cửa hàng cửa hiệu. Bạn có thể chọn ngày lành tháng tốt để mọi việc được suôn sẻ.

Tuổi Tỵ có dấu hiệu tăng nên thu nhập trong tuần - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.