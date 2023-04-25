Ý nghĩa của tướng 'mắt lồi' trong nhân tướng học, chủ nhân của đôi mắt này là người ra sao?

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 22:15

Trong nhân tướng học, mỗi một đặc điểm trên cơ thể đều có những ý nghĩa vô cùng thú vị. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thông qua đôi mắt ta có thể biết được bản chất của một con người.

1. Tướng mắt lồi là gì?

Mắt lồi là mắt lộ cả lòng trắng, mí trên dày và sụp xuống một cách rõ rệt làm cho nhãn cầu mắt bị lồi ra. Đôi mắt lồi khiến người khác luôn cảm thấy chủ nhân lúc nào cũng như nhìn trừng trừng vào mình.

Cách nhận biết tướng mắt lồi: tương tự cách nhận biết Tướng mắt sâu, từ hai bên mí mắt, ta áp một mặt phẳng tưởng tượng tiếp xúc với hai bờ mắt. Nếu nhãn cầu cắt mặt phẳng trên thì gọi là mắt lộ, nếu nhãn cầu vượt quá mặt phẳng trên thì được gọi là mắt lồi.

Ý nghĩa của tướng 'mắt lồi' trong nhân tướng học, chủ nhân của đôi mắt này là người ra sao? - Ảnh 1
Tướng mắt lồi - Ảnh minh họa: Internet

2. Nhân tướng học nói gì về người có tướng mắt lồi?

Các nhà nhân tướng học Hy Trương cho rằng “tâm sinh tướng”. Trong đó, đôi mắt mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cửa sổ tâm hồn, đồng thời phản ánh rõ tính cách, số mệnh của chủ sở hữu. Nhìn chung, người sở hữu cặp mắt lồi đều gặp trắc trở trong cuộc sống hôn nhân, chỉ có sự nghiệp của họ phát triển khá tốt. Tính cách của người sở hữu mắt lồi là sống phóng khoáng, rất kiên cường và có ý chí phấn đấu. Cụ thể:

Đàn ông có tướng mắt lồi:

Ý nghĩa của tướng 'mắt lồi' trong nhân tướng học, chủ nhân của đôi mắt này là người ra sao? - Ảnh 2
Đàn ông có tướng mắt lồi - Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nhân tướng học cho rằng, nam giới sở hữu tướng mắt lồi thường có tính cách phóng khoáng, ý chí vươn lên mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, những người này rất thông minh, khả năng giao tiếp tốt nên có mối quan hệ rộng hỗ trợ rất nhiều trong công việc làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, chính vì sự phóng khoáng của bản thân cũng là nguyên nhân khiến cho đời sống hôn nhân của người này không hạnh phúc.

Họ dễ bị sa ngã bởi những cám giỗ ngoài xã hội, khiến cho vợ chồng hay gặp bất hòa, thậm chí ly hôn. Để vun đắp gia đình, bạn nên tiết chế ham muốn bản thân, thay vào đó hãy quan tâm, chăm lo gia đình nhiều hơn.

Phụ nữ có tướng mắt lồi:

Ý nghĩa của tướng 'mắt lồi' trong nhân tướng học, chủ nhân của đôi mắt này là người ra sao? - Ảnh 3
Phụ nữ có tướng mắt lồi - Ảnh minh họa: Internet

Nữ giới có tướng mắt lồi tuy có vẻ nhìn hơi lạnh lùng bề ngoài, nhìn nếu tiếp xúc lâu sẽ nhận ra họ sống rất thân thiện, ấm áp. Họ là người phóng khoáng và sự lạnh lùng bề ngoài của họ chính là điểm thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều người, đặc biệt là nam giới.

Nữ giới có tướng mắt này có tài hùng biện rất giỏi, phù hợp với công việc làm ăn kinh doanh. Sự nghiệp của họ tương đối bền vững. 

Xem tướng mắt lồi ở nữ giới trên phương diện hôn nhân không tốt. Đời sống hôn nhân của họ hay xảy ra xung đột, bất hòa. Có lẽ là do tính cách phóng khoáng, bản thân của họ cũng rất giỏi làm ăn nhưng không giỏi chăm sóc chồng con, đôi khi còn là cảm giác huênh hoang khiến cho chồng của họ thấy tự ti, dần dần dẫn tới xung đột.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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