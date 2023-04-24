'Nhân trung sâu' trong nhân tướng học có ý nghĩa gì? Tốt hay xấu?

Nhân trung còn được gọi là Thọ đỉnh, Từ đỉnh. Đây là bộ phần nằm ở giữa miệng và mũi, chính là vị trí rãnh lõm từ môi lên đến mũi. Chúng ta có thể thấy rằng đường trung tâm tạo thành một vết lõm nhỏ, độ sâu của nó phụ thuộc vào ngoại hình của mỗi người. Thoạt nhìn, nhân trung của mỗi người đều khá giống nhau. Tuy nhiên, chỉ một vài thay đổi nhỏ về độ hẹp, rộng, ngắn, dài của đường nhân trung cũng mang một ý nghĩa khác.

2. Ý nghĩa nhân trung trong tướng số

Nhân trung sâu, dài:

Nhân trung sâu, dài - Ảnh minh họa: Internet

Người nào mà có đường nhân trung sâu và dài thì theo nhân tướng học, đó là tướng của người có xuất thân từ gia đình tốt, có điều kiện quan tâm chăm sóc. Người này tâm địa lương thiện, nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người. Tính tình họ cũng rất hòa nhã và ấm áp.

Khi đứng trước nghịch cảnh, họ có sự nhẫn nại và kiên trì, hiếm khi bỏ cuộc dễ dàng. Nếu xét về yếu tố sinh sản thì đường nhân trung sâu dài cũng là dấu hiệu cho thấy người này có nhiều con, dù lớn tuổi cũng vẫn có khả năng làm cha làm mẹ tốt.

Nhân trung sâu, rộng:

Nhân trung sâu, rộng - Ảnh minh họa: Internet

Người có nhân trung sâu và rộng là người có tính tình hiền lành, lương thiện, nhiệt tình và hay giúp đỡ người khác. Họ giàu ý chí và nghị lực sống, họ có tính cách khẳng khái, không dễ dàng chịu khuất phục trước khó khăn. Những người có nhân trung sâu, rộng và dài sẽ dễ dàng đứng dậy từ chính nơi mà mình đã vấp ngã.

Đường sinh mệnh của những người này sẽ kéo dài, có phúc về thọ niên, khả năng sinh nở tốt, con cháu đề huề. Tướng môi trái tim, nhân trung sâu thường thấy ở người phụ nữ. Đối với nam giới, có nhân trung sâu và rộng thường có ham muốn tình dục cao.

Nhân trung sâu, ngắn

Nhân trung sâu, ngắn - Ảnh minh họa: Internet

Nhân trung sâu, ngắn thường bị coi là tướng xấu. Đối với đàn ông thường sẽ có thể trạng yếu, dễ mắc nhiều bệnh, tuổi thọ cũng không cao. bên cạnh đó, thái độ sống của họ cũng khá tiêu cực, luôn cho mình là tài giỏi hơn người, thích sống hưởng thụ hơn là làm việc.

Về hôn nhân, những người này thường đám cưới muộn, hoặc có số khắc vợ, khắc chồng, khắc con cái. Họ có mệnh mỏng, cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm, dễ lâm vào cảnh cô độc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.