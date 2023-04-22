Những sự thật thú vị về 'nốt ruồi son' trên mặt phụ nữ không phải ai cũng biết

Tâm linh - Tử vi 22/04/2023 22:35

Trong nhân tướng học, tùy vào vị trí nốt ruồi son trên khuôn mặt của người phụ nữ mà ta có thể biết được vận mệnh, tính cách của họ.

1. Nốt ruồi son trên môi

Những sự thật thú vị về 'nốt ruồi son' trên mặt phụ nữ không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Nốt ruồi son trên môi - Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ có nốt ruồi son trên môi rất có tài ăn nói và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tính tình họ dịu dàng, ẩn chứa nhiều phúc lộc, thường được nhận định là người vượng phu ích tử, tài vận dồi dào.

- Phụ nữ sở hữu nốt ruồi son ở môi trên có đời sống tình cảm phong phú, đa sầu đa cảm, suốt đời hi sinh vì người khác nên được mọi người yêu mến, tài lộc dồi dào. 

- Phụ nữ có nốt ruồi son ở môi dưới thuộc tuýp người đảm đang, khéo léo, có tài nấu nướng, biết chăm sóc quán xuyến gia đình. Người này hậu vận rất tốt, cuộc sống sung túc an nhàn, tài sản dồi dào chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì, còn đủ để cho con cháu hưởng phúc lộc về sau. 

2. Nốt ruồi son trên trán

Những sự thật thú vị về 'nốt ruồi son' trên mặt phụ nữ không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Nốt ruồi son trên trán - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi son trên trán biểu thị chủ nhân sở hữu nó luôn được quý nhân phù trợ, từ đó mà dễ dàng có được vinh hoa phú quý.

Những người này được đánh giá là tài giỏi, gặp thời thì sự nghiệp của họ phất lên như diều gặp gió. Từ đó mà dễ dàng có được cuộc sống đầy đủ, sung túc.

Nếu có nốt ruồi son ở giữa trán dù là nam hay nữ đều là người nhân hậu, biết cách đối nhân xử thế. Họ luôn được mọi người yêu quý.

3. Nốt ruồi son ở cằm

Những sự thật thú vị về 'nốt ruồi son' trên mặt phụ nữ không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Nốt ruồi son ở cằm - Ảnh minh họa: Internet

Cổ nhân thường cho rằng, nốt ruồi son nằm ở cằm của phụ nữ mang lại hậu vận tốt, họ thường là người thông minh, hòa đồng và có phúc phần tốt khi về già.

4. Nốt ruồi son ở đuôi mắt

Những sự thật thú vị về 'nốt ruồi son' trên mặt phụ nữ không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Nốt ruồi son ở đuôi mắt - Ảnh minh họa: Internet

Đa phần những người sở hữu nốt ruồi son ở đuôi mắt là những người đào hoa, nhiều tham vọng, ham công danh sự nghiệp.

Nốt ruồi đại phú đại quý này sẽ giúp cho chủ nhân gặp nhiều may mắn về đường tài lộc, tiền tài ào ào đổ về không dứt. Dù là làm công ăn lương hay làm kinh doanh buôn bán thì cũng đều được hưởng lộc đất trời, chẳng lúc nào thiếu thốn tiền bạc, chi tiêu thoải mái, tiền hết rồi lại có. 

5. Nốt ruồi son trên mũi

Những sự thật thú vị về 'nốt ruồi son' trên mặt phụ nữ không phải ai cũng biết - Ảnh 5
Nốt ruồi son trên mũi - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi son trên sống mũi cũng có những ý nghĩa nhất định như bạn có đường công danh sự nghiệp ổn định. Nhờ sự tinh ý cùng bản tính ngay thẳng sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của bản thân về hậu vận.

Ở cánh mũi, nếu có nốt ruồi ở vị trí này bạn rất giỏi trong việc tích lũy tài sản. Nhờ vậy mà có cuộc sống hưởng thụ, biết điều tiết khả năng chi tiêu nhờ vậy mà không dễ dàng hao tán tiền của.

7. Nốt ruồi son ở tai

Những sự thật thú vị về 'nốt ruồi son' trên mặt phụ nữ không phải ai cũng biết - Ảnh 6
Nốt ruồi son ở tai - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở dái tai là người có phúc khí, số mệnh trường thọ và tài vận may mắn. Nốt ruồi ở vành tai cho thấy chủ nhân rất thông minh, lễ phép, còn sau tai có nốt ruồi nói lên sự giàu có tiềm ẩn. 

Vì vậy, sự nghiệp của những người phụ nữ có nét tướng này sẽ suôn sẻ, thăng quan tiến chức. Bên cạnh đó, nó sẽ giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn về tài chính, làm việc chăm chỉ thì về sau sẽ sở hữu khối tài sản kếch xù, sống sung túc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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