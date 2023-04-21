Nếu không muốn khổ cả đời thì chị em nên tránh đàn ông có 'tướng mặt' này ra

Trong nhân tướng học, đôi tai chi phối trí tuệ, sự giàu có và tài lộc. Hầu hết những người có đôi tai dày đều có sức khỏe tốt, gặp nhiều may mắn, có đầu óc thông minh, chỉ số thông minh cao.

Nếu quách tai cao và nhô ra thì phần lớn những người này có tính cách nổi loạn, cố chấp và bướng bỉnh, kém nổi tiếng và thiếu sự giúp đỡ của quý nhân, đây chính là nét tướng đàn ông không nên lấy làm chồng chị em cần nhớ kỹ.

Nhưng nếu tai mỏng và nhỏ thì đa phần những người này đều có tính tình trầm lặng, vóc dáng ốm yếu, trí tuệ không cao, không có tham vọng, thiếu kiên trì trong công việc.

Phụ nữ khi chọn chồng nên chú ý tránh va phải những người đàn ông có tướng tai trên. Tuy không phải là đàn ông vũ phu nhưng lại thiếu chí hướng, không thích phấn đấu, quá an phận nên vợ sẽ vất vả, gồng gánh giúp chồng quá nhiều.

Tai nhỏ, quách tai lộ - Ảnh minh họa: Internet

2. Trán thấp và hẹp

Nam giới có tướng này khiến người đối diện cảm thấy rằng ai đối diện cũng như đang thiếu nợ họ tiền. Mới nhìn đã thấy được đây là kiểu người bủn xỉn, da mặt quá mỏng, sắc mặt xám xịt, lòng dạ hẹp hòi, thích tính toán với người khác, không có chút hào phóng nào. Bất luận là có tiền hay không thì người này vẫn luôn “ đóng cửa đi ăn mày” một đồng cũng không chịu bỏ ra.

Họ có tình cách thô lỗ, độc đoán, chỉ muốn người khác làm theo quy tắc của mình. Đối với người bạn đời, họ cũng tỏ rõ cách đối xử như bản thân mình là bề trên và người khác phải nghe lời.

Sống với người đàn ông này, phụ nữ chắc chắn sẽ rơi vào bể khổ. Không chỉ thô bạo, người này còn nói những lời khó nghe khiến chị em dễ rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần.

Trán thấp và hẹp - Ảnh minh họa: Internet

3. Mũi nhọn

Tướng mũi không đơn thuần thể hiện nét đẹp, cho biết vận tài lộc mà nó còn cho biết tính cách của một người. Và chị em thường được khuyên lấy đàn ông mũi cao, thẳng tắp, vì đó là tướng mũi của người hiền lành, chính trực, đặc biệt kiếm được rất nhiều tiền. Điều này có nghĩa chị em không nên lấy người có tướng mũi thấp và nhọn, bởi đây là người bất tài, bủn xỉn, chỉ biết lo cho thân mình, cưới về không chịu khó làm lụng, mà chỉ tìm cách lấy tiền của vợ mình rồi đi ăn chơi, hết tiền đã đành còn khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Bằng chứng là nhiều chị em lấy chồng mũi nhọn chưa lâu thì mặt mày cứ cau có vì quá buồn phiền. Có thể chị em đã nhận ra thói hư tật xấu của chồng nhưng cứ dây dưa mãi, không buông bỏ được. Bởi người mũi nhọn biết ăn nói, cứ nói lời ngon ngọt là vợ lại xiêu lòng, rồi cuối cùng mất cả thanh xuân, đến khi có con thì lại càng không thể ly dị, nên suốt đời cứ loanh quanh trong bể khổ, oán trách ông trời bất công.

Mũi nhọn - Ảnh minh họa: Internet

4. Gò má cao, lộ

Gò má đại diện cho lòng dũng cảm, khả năng và tính kiên nhẫn của một người về mặt tướng mạo, đồng thời cũng có thể cho thấy tính khí và thái độ của một người đối với những việc mà họ làm.

Nếu gò má của đàn ông cao và nhô ra, không có thịt, da sát mặt thì phần lớn đàn ông này có bản lĩnh cá nhân tương đối mạnh, chịu thương chịu khó, rất dễ thích nghi với môi trường, có ý chí kiên cường nhưng lại rất thực dụng.

Đặc biệt các anh chàng gò má cao thì thích làm chủ, không thích bị vợ điều khiển, hay khắc khẩu với vợ vì cái tôi quá lớn.

Dù người này có giàu có và giỏi giang đến đâu thì vẫn mang trong mình máu ích kỷ, nóng nảy, thích áp đặt suy nghĩ lên vợ con, làm gì cũng phải theo ý anh ấy, thậm chí còn làm một số việc vô ơn chỉ vì lợi ích của bản thân.

Gò má cao, lộ - Ảnh minh họa: Internet

5. Hai mắt không đều

Theo nhân tướng học, đàn ông hai mắt to nhỏ không đều là người ích kỷ, gia trưởng, chỉ biết đến bản thân mình. Kiểu người này có thể hấp dẫn phụ nữ nhờ vẻ ngoài sang chảnh, giàu có. Nhưng đừng hy vọng anh ta là người hào phóng. Những ngày đầu mới yêu, người đàn ông này có thể chi một chút cho vẻ ngoài hào nhoáng nhưng tất cả đều đã nằm trong tính toán.

Khi kết hôn, bản chất keo kiệt, giai trưởng sẽ bộc lộ rõ ràng. Người phụ nữ trong gia đình sẽ không được làm bất cứ điều gì nếu không có sự đồng ý của chồng.

Người đàn ông này cũng thường nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Lấy phải người có tính cách như vậy, phụ nữ sẽ khổ một đời.

Hai mắt không đều - Ảnh minh họa: Internet

6. Miệng cá chép

Tương tự, người đàn ông có miệng có chép cũng chẳng tốt lành gì. Có thể ngay từ phút ban đầu chị em bị hấp dẫn bởi sự duyên dáng qua cách ăn nói, kèm theo đó vẻ ngoài sang chảnh, giàu có của một thiếu gia, nghĩ cưới họ về sẽ được trở thành công chúa, được ăn sung mặc sướng, cuộc đời ấm êm rồi thế là đem lòng yêu thương, kết duyên vợ chồng. Nhưng có ngờ đâu sau khi kết hôn, người đàn ông có miệng có chép lộ rõ bản chất keo kiệt, gia trưởng. Người vợ sẽ không được làm bất cứ điều gì nếu không có sự đồng ý của chồng, kể cả mua sắm những đồ dùng mình thích. Khổ tâm hơn, đó là phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu, bởi người đàn ông miệng cá chép thường nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, ngay cả khi thấy rõ người vợ bị ức hiếp, hành hạ tinh thần cũng không nói đỡ giúp một lời, quả thật là nghiệt duyên, có lẽ kiếp trước đã mắc nợ hết rất nhiều nên kiếp này phải gặp nhau, trả cho hết.

Miệng cá chép - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.