Tướng mặt đàn ông công danh sự nghiệp vững vàng, tài lộc vượng phát, càng ngày càng giàu

Theo nhân tướng học, những người đàn ông có vầng trán rộng và cao thuộc tuýp người thông minh, tài giỏi, có óc quan sát, sự nghiệp thành công và rất dễ làm giàu. Bản thân những người này có sự tu dưỡng bản thân cao hơn người khác nên luôn được mọi người nể trọng.

Những người sở hữu vầng trán cao có khả năng lĩnh hội và có một ý chí kiên định, phấn đấu không biết mệt mỏi nên dễ thành danh, nổi tiếng. Họ có sự nghiệp lừng lẫy cả đời giàu sang phú quý, ngoài ra, còn được quý nhân phù trợ nên dù gặp phải khó khăn cũng luôn luôn có người giúp đỡ.

Ánh mắt có thần, kiên định - Ảnh minh họa: Internet

Đây là những người thông minh, năng động, tích cực và luôn cố gắng vươn lên, đặc biệt trong công việc. Họ có tầm nhìn xa, chí hướng lớn, nhiều tài năng, dễ trở thành lãnh đạo, đạt được thành tựu và có tương lai rực rỡ.

3. Mặt chữ Điền

Mặt chữ Điền - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan điểm của người xưa, mặt vuông chữ điền là khuôn mặt vuông vức, có phần trán cao và rộng, mọi đường nét trên khuôn mặt đều cân đối, và có sự đối xứng với nhau qua nhân trung, đỉnh mũi. Thêm vào đó, người có khuôn mặt chữ điền sẽ có phần xương hàm hơi bạnh, độ dài của cằm gần bằng với độ rộng của trán.

Những ai mà sở hữu nét quý tướng của đàn ông này thường sẽ có tính cách rất mạnh mẽ, quyết đoán. Năng lượng sống của họ luôn tràn ngập, vận số cũng tương đối tốt. Đặc biệt là thường có số làm quan lớn và có sự nghiệp rộng mở.

4. Lông mày rậm, xương lông mày hơi nhô cao

Lông mày rậm, xương lông mày hơi nhô cao - Ảnh minh họa: Internet

Những người đàn ông có lông mày rộng cùng phần xương hơi nhô cao, nhiều thịt được cho là có tướng đại quý, có tính lạc quan, tích cực và rất dễ thành công, trở nên giàu có.

Lông mày có chứa nốt ruồi mang đến cho bạn một sự may mắn đặc biệt. Không chỉ thông minh xuất chúng, hậu vận của bạn cũng cực kỳ hiển vinh, sự giàu sang phú quý luôn nằm trong tầm tay.

Nếu góc mày chạm vào tóc mai, bạn không chỉ gây cuốn hút với mọi người bởi vẻ ngoài hấp dẫn cùng sự thông minh bẩm sinh, trong tương lai bạn cũng sẽ làm nên nghiệp lớn, được nhiều người ngưỡng mộ.

5. Tai dày, dái tai đầy đặn

Tai dày, dái tai đầy đặn - Ảnh minh họa: Internet

Tai dày, dái tai đầy đặn và tròn trịa thường là người đàn ông có tố chất lãnh đạo, nắm quyền cao chức trọng trong tay, đồng thời cũng có khả năng thiên bẩm về nghệ thuật. Dù là làm kinh doanh hay làm nơi công sở thì người này đều may mắn được quý nhân phù trợ, Tài Thần để mắt, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng.

6. Mũi đầy đặn

Mũi đầy đặn - Ảnh minh họa: Internet

Để nói về quý tướng của đàn ông thì không thể bỏ qua tướng mũi đầy đặn. Theo nhân tướng học, mũi là bộ phận giúp nhận biết tài vận và quan vận của mỗi người rõ nhất. Chính vì vậy khi đánh giá tài vận của ai đó, người ta thường nhìn vào tướng mũi đầu tiên.

Người sở hữu tướng mũi đẹp là khi phần đầu mũi có thịt, hai bên cánh mũi phải đầy đặn và sống mũi thẳng, khá cao. Người có tướng mũi đẹp, là những người luôn dồi dào tài khí, cuộc sống của họ sẽ vô cùng sung túc, không phải lo đến cái ăn cái mặc. Vì tiền bạc họ có thể kiếm được nhiều như nước nên cuộc sống cũng vô cùng phóng khoáng.

Người sở hữu sống mũi thẳng dài và cao vượt ấn đường là người có tướng đại phú. Lấy ví dụ thực tế là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông sở hữu phần sống mũi thẳng, dài vượt ấn đường. Vậy nên cũng không quá bất ngờ khi ông là một trong những tỷ phú giàu nhất Việt Nam với khối tài sản khổng lồ.

7. Khuôn cằm đầy đặn

Khuôn cằm đầy đặn - Ảnh minh họa: Internet

Người mà khuôn cằm đầy đặn trời sinh tình cảm, trọng tình trọng nghĩa, sống nhân hậu, khoan dung lễ độ với tất cả mọi người.

Trong sự nghiệp, họ dám chịu khó chịu khổ, tinh thần trách nhiệm cao, đa phần đều có năng lực giỏi, tay trắng làm nên sự nghiệp, thậm chí càng về già thì lại càng giàu có.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.