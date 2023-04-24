Tướng mũi củ tỏi tuy không được đẹp nhưng đừng dại mà sửa, ý nghĩa của tướng mũi củ tỏi trong nhân tướng học

Không giống với mũi cà chua, mũi củ tỏi là dáng mũi rất đặc trưng, khác với những dáng mũi khác. Cực kì dễ nhận biết so với dáng mũi còn lại. Đặc điểm nhận dạng của dáng mũi củ tỏi là phần sống mũi nhỏ. Đầu mũi và cánh mũi tròn, to bè ra 2 bên. Chính sự phối hợp của các đặc điểm trên nên làm ta dễ nghĩ đến củ tỏi. Nguồn gốc cho tên gọi của dáng mũi này bắt nguồn từ việc liên tưởng đến hình ảnh củ tỏi nên được gọi là mũi củ tỏi.

Dáng mũi này làm cho nét mặt chủ nhân trở nên khá thô kệch, kém duyên dáng hơn hẳn. Lệch hẳn so với tiêu chuẩn của một định nghĩa về chiếc mũi đẹp.

2. Đặc điểm tướng số của người phụ nữ có mũi củ tỏi

Phụ nữ có mũi củ tỏi - Ảnh minh họa: Internet

- Về tính cách: Người sở hữu tướng mũi củ tỏi là nữ thường được nhận xét là những người cần cù, chăm chỉ, chịu thương chịu khó trong mọi việc. Họ cũng là người chu đáo trong mọi việc và có đức tính khiêm tốn đáng khen. Những người nữ này thường không thích thể hiện tình cảm thông qua lời nói mà họ sẽ thực hiện bằng hành động nên nhận được sự yêu quý của bạn bè, đồng nghiệp, những người xung quanh.

- Về sự nghiệp: Với những ưu điểm về mặt tính cách như trên, phụ nữ có mũi củ tỏi dễ dàng thăng tiến trong công việc. Họ đạt được sự độc lập về mặt tài chính, có khả năng tự chủ trong cuộc sống và không dựa dẫm vào người khác. Càng về già, sự nghiệp của họ sẽ càng vững chắc nên họ có cuộc sống hạnh phúc, thoải mái về mặt vật chất.

- Về tình duyên: Những người phụ nữ có mũi củ tỏi thường được gọi là “nữ tướng của gia đình”. Nhờ sự khéo vun vén, cân bằng được mọi việc mà những người nữ này có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Ngay từ khi còn trẻ họ đã là đối tượng theo đuổi của nhiều người và sẽ gặp được người ưng ý cũng như có cuộc sống gia đình luôn tràn đầy niềm vui, tiếng cười.

- Về tài vận: Mang tướng mũi hình củ tỏi nhưng lỗ mũi lộ nhìn thấy rõ bên trong thì đó chính là tướng mặt người không giữ được tiền, cày quốc cật lực nhưng không thể dư dả, tài vận không tốt. Nguyên nhân của việc này đa phần xuất phát từ tính cả nể rồi cho bạn bè, người quen vay tiền. Nhìn chung đây là kiểu người đam mê vật chất, nhưng nếu ngũ quan tốt thì kiếm được rất nhiều tiền, tiêu xài hoang phí, không tính toán chi li keo kiệt.

3. Đặc điểm tướng số của người đàn ông có mũi củ tỏi

Đàn ông có mũi củ tỏi - Ảnh minh họa: Internet

- Về tính cách: Người đàn ông có mũi củ tỏi là người có tính tiết kiệm. Họ biết cân đối giữa các khoản chi tiêu 1 cách hợp lý nên luôn có những khoản dự phòng trong trường hợp cần thiết. Trong cách đối nhân xử thế, họ được nhận xét là người khéo léo, biết điều nên được lòng người xung quanh. Điều này hỗ trợ rất nhiều cho họ trong công việc và cuộc sống.

- Về sự nghiệp: Những người này thường luôn tự vươn lên bằng chính những cố gắng, nỗ lực của bản thân. Họ biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình nên áp dụng nó hiệu vào công việc. Chính nhờ vậy mà khiến cho công việc luôn thuận lợi theo mong muốn. Họ bắt đầu cũng những thành tựu vào độ tuổi trung niên và giữ vững được điều này đến khi về già. Cuộc sống hậu vận của người nam có mũi củ tỏi được dự đoán là sẽ giàu sang, phú quý, vẹn tròn.

- Về tình duyên: Có lẽ vì quá quan tâm đến sự nghiệp nên những người nam này thường có con đường tình duyên trắc trở ở tuổi trẻ. Họ sẽ trải qua nhiều mối tình nhưng không thực sự phù hợp. Chỉ khi họ chậm lại, tìm hiểu đối phương kỹ hơn ở lứa tuổi trung niên thì họ mới có được nữa kia như mong muốn. Lúc này thì họ sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, tràn đầy niềm vui.

- Về tài vận: Đàn ông mũi củ tỏi thể hiện sự ham muốn vật chất mạnh mẽ, tiêu tiền rất mạnh, không biết tiết kiệm, kiếm được nhiều nhưng tiêu cũng nhiều. Mũi thuộc cung Tài Bạch, chủ về tài lộc, thể hiện thái độ của con người đối với tiền bạc. Tài vận của người có tướng mũi này khá bấp bênh, khó tiết kiệm tiền bạc, có lộc nhưng không giữ được lâu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.