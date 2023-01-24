Xứng danh 'con cưng' của Phật Tổ, 3 con giáp vào đầu tháng Giêng không bon chen vẫn giàu nứt vách, ngồi rung đùi vẫn đầy tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 24/01/2023 14:25

Đầu tháng Giêng, những con giáp này may mắn vô cùng, lộc lá đến ùn ùn nên làm ăn kinh doanh vô cùng thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ khôn ngoan, có năng lực. Trước khi làm việc gì, con giáp này đều có tính toán từng đường đi nước bước. Bản mệnh cũng là người giỏi giao tiếp, biết cách giữ các mối quan hệ tốt nên luôn được mọi người yêu quý.

Tử vi dự báo rằng bước qua đầu tháng Giêng, tuổi Tỵ phất lên như diều gặp gió, đón nhận nhiều tin vui.

Xứng danh 'con cưng' của Phật Tổ, 3 con giáp vào đầu tháng Giêng không bon chen vẫn giàu nứt vách, ngồi rung đùi vẫn đầy tiền tỷ - Ảnh 1

Trong năm tới, con giáp này có thể nhận được nhiều cơ hội phát triển. Bản mệnh cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chớp cơ hội nào. Khi dồn tâm sức cho công việc, tuổi Tỵ có thể thành công rực rỡ hơn là làm 3-4 việc cùng một lúc.

Bản mệnh có thể kiếm được nhiều tiên nhưng cũng cần chú ý chi tiêu hợp lý, tránh vung tay quá trán. Ngoài ra, con giáp này có thể đón nhận thêm nhiều tin vui trong gia đình. Đây chính là động lực để tuổi Tỵ phấn đấu.

Tuổi Ngọ

Điểm sáng nhất trong vận trình đầu tháng Giêng của người tuổi Ngọ chính là tài vận rộng mở. Theo tử vi, bản mệnh là một trong những con giáp vượng vận tài lộc nhất trong khoảng thời gian này.

Xứng danh 'con cưng' của Phật Tổ, 3 con giáp vào đầu tháng Giêng không bon chen vẫn giàu nứt vách, ngồi rung đùi vẫn đầy tiền tỷ - Ảnh 2

Cụ thể, những chú Ngựa sẽ nhận được sự giúp đỡ đến từ các quý nhân. Quý nhân này không phải đâu xa, chính là những người bạn, người đồng nghiệp có cùng chí hướng với bản mệnh. Có được sự giúp sức này, cả hai sẽ cùng tiến xa hơn và đem về những khoản tiền hứa hẹn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Đầu tháng Giêng là khoảng thời gian rất thích hợp để người tuổi Ngọ hiện thực hoá các ý tưởng của mình. Nhớ rằng, dù là dự án nào thuộc lĩnh vực gì, nhất định cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và lắng nghe ý kiến từ những người có kinh nghiệm đi trước. Cơ hội không đến nhiều lần, người nắm bắt được sẽ là người thành công.

Tuổi Tuất

Hoạt động kiếm tiền của người tuổi Tuất diễn ra rất thuận lợi nhờ có cát tinh che chở. Nhờ có kinh nghiệm phong phú và khả năng ứng phó nhanh nhạy mà bạn có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề, khiến tiền bạc chảy về túi thuận lợi hơn cả dự tính.

Với người làm ăn kinh doanh, tài chính không còn là vấn đề khiến cho bạn phải lo lắng. Việc buôn bán diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, các đơn hàng vẫn đến tới tấp khiến bạn thu về một khoản kha khá. Tết này, bạn có thể thoải mái chi tiêu, sắm sửa cho gia đình.

Xứng danh 'con cưng' của Phật Tổ, 3 con giáp vào đầu tháng Giêng không bon chen vẫn giàu nứt vách, ngồi rung đùi vẫn đầy tiền tỷ - Ảnh 3

Với người làm công ăn lương, tinh thần đoàn kết giữa mọi người trong tập thể khiến công việc tiến hành trôi chảy. Bạn thậm chí còn trở thành người dẫn đầu tập thể, gặt hái thành tích nổi bật.

Có thể thấy rằng con giáp phát tài đầu tháng Giêng này đang ngày càng được cấp trên tín nhiệm và đánh giá cao hơn, khoản lương thưởng Tết hậu hĩnh là điều khỏi phải bàn.

 

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Vào 3 mồng ngày Tết, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn khởi sắc báo hiệu cho một năm mới bình an phát tài.

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