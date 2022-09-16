Xin chúc mừng 3 con giáp có tên trong sổ phát tài, may mắn phủ đầy người, được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, gặt hái nhiều thành công trong 10 ngày tới

Trong 10 ngày sắp tới (17/9 - 26/9), những con giáp này liên tục được quý nhân nâng đỡ, chỉ lối mà nhờ vậy nên công danh sự nghiệp phất lên như "diều gặp gió", tài lộc cũng bùng nổ dữ dội.

Tuổi Tý Tử vi tuần mới của 12 con giáp trong 10 ngày sắp tới (17/9 - 26/9), nói rằng tuổi Tý đang có hung vận khá lớn, cả vận trình tình cảm lẫn chuyện tiền bạc đều khó có thể được như ý. Đại Hao hung tinh chiếu mệnh, con giáp này cần thận trọng kẻo bị lừa gạt tiền bạc hoặc đánh mất số tiền khá lớn. Trong 10 ngày này, cơ hội kiếm tiền của bản mệnh không nhiều, thậm chí có khi vừa kiếm được tiền hôm nay thì ngày mai đã lâm vào cảnh trắng tay. Thực Thần cho thấy đây là thời điểm mà tài khí vượng nhất, người tuổi Tý nên nhanh tay nắm bắt cơ hội để không vuột mất tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Trong 10 ngày sắp tới (17/9 - 26/9), công việc của người tuổi Mùi tiến triển tốt nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Tuy nhiên, nếu muốn lập kế hoạch công việc phù hợp, bạn cần đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác hơn. Rất may mắn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong 10 ngày. Đối phương có thể giúp bạn xác định hướng phát triển trong tương lai, đồng thời giải quyết rắc rối ở hiện tại. Hãy nhân cơ hội này để học hỏi những điều hay từ người ấy.

Mộc khắc Thổ khuyên bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Đừng tìm cớ đẩy mọi công việc nhà cho người ấy, bởi cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm xây dựng mái ấm. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Trong 10 ngày sắp tới (17/9 - 26/9), Thực Thần tụ khí mang tới cơ hội cực lý tưởng để con giáp tuổi Dậu phát tài phát lộc. Bản mệnh kiếm tiền rất tốt từ việc kinh doanh buôn bán, không lo túng thiếu, chi tiêu phóng tay hơn chứ không cần phải căn ke từng đồng như trước nữa. Thực Thần chỉ trợ giúp cho người làm kinh doanh tìm được đối tác làm ăn hợp tác có lợi với nền tảng là uy tín và chất lượng đảm bảo. Còn riêng những người làm công ăn lương thì hôm nay tài chính của bạn cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu chứ không dư dả quá nhiều. Ảnh minh họa: Internet Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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