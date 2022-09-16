3 con giáp có số đại gia, kiếm tiền tỷ trong 15 ngày tới, giàu nứt đố đổ vách, tài lộc bùng phát không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 14:50

Tử vi dự đoán, 3 con giáp kiếm tiền tỷ trong 15 ngày tới (17/9 - 1/10) giàu nứt đố đổ vách, tài lộc bùng phát không ai bằng.

Tuổi Tý

Tuổi Tý tính tình vui vẻ, hòa đồng, có được cảm tình của nhiều người. Họ luôn biết tạo dựng các mối quan hệ, biết tận dụng thời cơ để có được nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.

Vất vả bấy lâu thì nay cuối cùng cũng đã được hái quả ngọt, may mắn mỉm cười giúp cho tuổi Tý có đường công danh sự nghiệp rất rạng rỡ vào cuối tuần này. Nhất là  trong 15 ngày tới (17/9 - 1/10), quý nhân xuất hiện mang tới sự trợ giúp rất lớn, những chú Chuột nhờ thế mà giành được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình trong công việc.

3 con giáp có số đại gia, kiếm tiền tỷ trong 15 ngày tới, giàu nứt đố đổ vách, tài lộc bùng phát không ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán, trong 15 ngày tới (17/9 - 1/10) Chính Tài báo hiệu những tin vui trên đường tài lộc của người tuổi Dần. Tiền bạc rủng rỉnh, hết rồi lại có, không còn phải đắn đo quá nhiều như trước đó. Nếu thời điểm này đang có hứng thú với dự án đầu tư hay kinh doanh nào đó, bạn có thể thử sức.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý tìm hiểu kỹ càng trước khi đổ tiền đầu tư, đừng vì nghe lời dụ dỗ của người khác hay quyết định vội vàng vì tham cái lợi trước mắt mà tiền mất tật mang. Hãy sử dụng những kinh nghiệm trong quá khứ cũng như óc phán đoán nhạy bén để tránh phải phạm sai lầm tai hại.

3 con giáp có số đại gia, kiếm tiền tỷ trong 15 ngày tới, giàu nứt đố đổ vách, tài lộc bùng phát không ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi dự đoán, trong 15 ngày tới (17/9 - 1/10) Thiên Tài ghé thăm mang tới vận may liên quan tới tiền bạc để người tuổi Thân có thể tìm thấy cơ hội kiếm tiền cho mình và gia tăng thu nhập trong tương lai. Có thể chỉ nhờ một lời chỉ dẫn của ai đó mà bạn cũng có thể tiết kiệm được một số tiền lớn.

Chính Ấn hỗ trợ cho công việc của người tuổi Mão trong thời gian này hanh thông, thuận lợi hơn. Có thể thấy bạn hoàn thành được khá nhiều hạng mục công việc để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết dương lịch sắp tới.

3 con giáp có số đại gia, kiếm tiền tỷ trong 15 ngày tới, giàu nứt đố đổ vách, tài lộc bùng phát không ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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