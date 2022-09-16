Tử vi trong vòng 6 ngày tới, dự đoán: 3 con giáp "ăn" vận đỏ hết phần thiên hạ, vận trình tài lộc hanh thông, nắm tiền tỷ trong tay, chuẩn bị sắm nhà to, tậu xe lớn

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 08:48

Tử vi 12 con giáp trong vòng 6 ngày sắp tới (17/9 - 22/9) cho biết, những con giáp có tên dưới đây chính thức hết khổ, dễ phát tài vì được hưởng nhiều phúc khí trời ban, tài vận chảy đều đều về két.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp trong vòng 6 ngày sắp tới (17/9 - 22/9) cho biết, nhờ sự chăm chỉ “cày kiếm”, những chú Chuột cuối cùng cũng đón nhận những cơ hội lớn về tiền bạc, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có được thu nhập tốt.

Người làm công được nhận được thành quả từ công sức bấy lâu mình bỏ ra, gia tăng thu nhập, không thì cũng sẽ được giới thiệu nghề tay trái giúp bản mệnh có được thêm nguồn thu.

May mắn hơn khi vận tài lộc của mệnh chủ đang trên đà tăng tiến hơn trước khá nhiều trong ngày có Thực Thần ghé thăm này. Cát thần chủ về tiền bạc này đặc biệt có lợi cho những người làm trong lĩnh vực kinh doanh hay nghề tự do. Bạn có thể được hưởng một khoản lợi lớn những khoản đầu tư từ trước đó. 

Tử vi trong vòng 6 ngày tới, dự đoán: 3 con giáp 'ăn' vận đỏ hết phần thiên hạ, vận trình tài lộc hanh thông, nắm tiền tỷ trong tay, chuẩn bị sắm nhà to, tậu xe lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp trong vòng 6 ngày sắp tới (17/9 - 22/9) cho biết, Thiên Ấn ủng hộ, chắc chắn người tuổi Mão có thể đón ngày những ngày tới với nhiều niềm vui và may mắn. Đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp, bạn có thể đón nhận được những thành quả bước đầu sau một khoảng thời gian dài chờ đợi vừa qua.

Ngũ hành Mộc Hỏa tương sinh, tình cảm lứa đôi ngày càng thêm nồng nàn, ấm áp. Đôi bên hãy nhân cơ hội này có thể phát triển mối quan hệ của mình thêm một nấc thang mới. Đây chính là điều cả hai bạn đã mong chờ bấy lâu. 

Tử vi trong vòng 6 ngày tới, dự đoán: 3 con giáp 'ăn' vận đỏ hết phần thiên hạ, vận trình tài lộc hanh thông, nắm tiền tỷ trong tay, chuẩn bị sắm nhà to, tậu xe lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Sự nghiệp thành công Tử vi trong 6 ngày tới, với một người coi trọng sự nghiệp như tuổi Tị, hai ngày nghỉ cuối tuần (17/9 - 18/9) này vẫn là thời điểm bạn dành phần lớn sự quan tâm cho những kế hoạch sự nghiệp của bản thân. 

Vất vả bấy lâu thì nay cuối cùng cũng đã được hái quả ngọt, may mắn mỉm cười giúp cho tuổi Tị có đường công danh sự nghiệp rất rạng rỡ vào cuối tuần này. Nhất là trong 6 ngày tới, quý nhân xuất hiện mang tới sự trợ giúp rất lớn, những chú Rắn nhờ thế mà giành được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình trong công việc.

Thông qua cơ hội này, bạn đạt được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp của mình. Với những biểu hiện xuất sắc của mình, bạn sẽ được cấp trên ưu ái và có ý định cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bản mệnh sẽ gặt hái được những thành quả đáng tự hào sau những nỗ lực và vất vả mình đã trải qua.

May mắn của bạn kéo dài sang cả 6 ngày, ngày đầu tháng vận trình suôn sẻ như này thì cả tháng cứ thoải mái ăn no ngủ kỹ, chẳng phải lo lắng về điều gì nữa đâu.

Tử vi trong vòng 6 ngày tới, dự đoán: 3 con giáp 'ăn' vận đỏ hết phần thiên hạ, vận trình tài lộc hanh thông, nắm tiền tỷ trong tay, chuẩn bị sắm nhà to, tậu xe lớn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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