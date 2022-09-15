Xin chúc mừng 3 con giáp trong 14 ngày sắp tới, được thần Tài gõ cửa, may mắn phát tài, vận trình lên hương khiến thiên hạ trầm trồ, ganh tỵ

Mão nổi tiếng là những người rất tham vọng, lạc quan, chủ động, can đảm và không thiếu năng lực điều hành, điều họ thiếu chỉ là cơ hội tốt.

Trong 14 ngày tới (16 - 29/9) thời điểm này công việc của Mão khá thuận lợi, tài chính được cải thiện đáng kể và ngày càng trở nên ổn định hơn. Mão có thể tăng thêm thu nhập bằng cách kiếm tiền từ đầu tư, kinh doanh và nhớ là phải chọn lĩnh vực mà bản thân có sự hiểu biết nhất định.

Nếu Mão có thể tập trung vào sự nghiệp của mình và tích cực dành thời gian và năng lượng của mình cho tiền bạc, từ nửa tháng sau trở đi bạn có thể cải thiện được năng lực và ăn nên làm ra hơn, đồng thời có được tài sản tăng vọt.

Bản mệnh luôn nhìn về phía trước và làm việc chăm chỉ, hy vọng sẽ bứt phá và mang lại kết quả tốt hơn. Vào Rằm Trung Thu năm nay, Mão được các ngôi sao may mắn phù hộ và mang đến nhiều tin vui xung quanh.

Trong 14 ngày này tài lộc sẽ tăng lên từng bước. Mão tiến bộ hơn lên, có thể đột phá những đỉnh cao mới, kiếm tiền thuận lợi hơn và giành được thắng lợi cuối cùng.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp trong 14 ngày tới (16 - 29/9) cho biết, tuổi Thìn làm việc nhanh nhẹn, quyết liệt, có hiệu quả nhưng cần giữ chừng mực nhất định, không nên có hành động quá khích mà gây mất đoàn kết.

Trong 14 ngày này tuổi Thìn có nhiều cơ hội ăn nên làm ra nên cần tích cực và năng động hơn, tận dụng thật tốt mọi cơ hội. Bên cạnh đó con giáp này cũng đừng quên trau dồi kiến thức, không ngừng học hỏi để tránh bị tụt hậu.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sức khỏe của tuổi Thìn trong ngày thứ Hai này nhìn chung ổn định, không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tuy nhiên với những người làm nghề lái xe, thường xuyên phải đi xa thì nên chú ý đảm bảo an toàn cho chính mình.

Tuổi Tuất

Trong 14 ngày tới (16 - 29/9) có Tam Hợp chỉ lối dẫn đường nên đường tài lộc của bản mệnh đang vô cùng khởi vượng, thu nhập gia tăng đáng kể. Bạn tìm được đối tác làm ăn tốt, đôi bên đạt được thỏa thuận hợp tác cùng có lợi, hứa hẹn mối quan hệ lâu dài. Những dự án mà bản mệnh đầu tư trước đây tới giờ đã có thu hoạch, người theo nghiệp kinh doanh cũng dễ dàng ký được những hợp đồng quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc trong 14 ngày này cũng không có vấn đề nào làm khó con giáp này. Những khó khăn, vướng mắc được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tháo gỡ. Đừng quên sự nhạy bén giúp bạn có được cơ hội, song chính năng lực của bạn mới là thứ để cơ hội được phát huy.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.