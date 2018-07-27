Ngày sinh Dương lịch: 22/4/1988 (ngày Nhâm Thìn, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Thìn)

Gia chủ thuộc mệnh: Đại lâm mộc

Dự kiến năm xây nhà: 2018 – Mậu Tuất

Năm 2018 thuộc mệnh: Bình địa Mộc

Xem tuổi xây nhà hợp phong thủy nhằm để cho việc xây nhà được thuận buồm xuôi gió, cuộc sống trong nhà được ôn hòa, tài lộc vượng thịnh

Mục đích của xem tuổi xây nhà hợp phong thủy là để giúp việc xây nhà được thuận buồm xuôi gió, cuộc sống trong nhà được ôn hòa, tài lộc vượng thịnh sau này. Nhiều trường hợp xem tuổi không cẩn thận dẫn đến bị thiên tai, địch hoạ, nhà nhanh chóng bị hỏng, kinh doanh không hiệu quả, chủ nhân gặp bất hạnh rủi ro, v.v. Sau khi lựa chọn được thời điểm đẹp, gia chủ sẽ xem ngày tốt để làm nhà, động thổ.

Vậy, làm nhà xem tuổi ai? Làm nhà xem tuổi vợ hay chồng?

Nếu tuổi của gia chủ nam không phạm tuổi đại kỵ thì sẽ đứng ra xây, sửa nhà

Theo quan niệm dân gian, làm nhà xem tuổi đàn ông. Nếu tuổi của gia chủ nam không phạm tuổi đại kỵ thì sẽ đứng ra xây.

Trong trường hợp, người chồng của gia đình đó đã mất thì lấy tuổi của con trai trưởng hoặc mượn tuổi xây nhà.

Để biết được tuổi Mậu Thìn làm nhà, sửa nhà trong năm 2018 có tốt không, chúng ta sẽ tiến hành dựa trên cách xem tuổi làm nhà chính xác nhất đó là theo 3 yếu tố: Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai.

Nếu gia chủ không vướng phải các hạn này thì việc làm nhà dựng cửa có thể tiến hành rất thuận lợi.

Với trường hợp, phạm phải yếu tố Tam Tai mà 2 yếu tố còn lại không phạm thì vẫn có thể chấp nhận được.

Nếu phạm phải Kim Lâu hoặc Hoang Ốc thì tuyệt đối không được thi công.

Cách xem tuổi làm nhà chính xác nhất đó là theo 3 yếu tố: Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai

Xem tuổi làm nhà năm 2018 (Canh Tý) cho tuổi Mậu Thìn 1988 như sau:

1. Yếu tố Kim Lâu

Gia chủ tuổi Mậu Thìn muốn tiến hành xây hay sửa nhà năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất sẽ không phạm Kim Lâu. Rất tốt!

Năm không phạm Kim Lâu gần nhất: 2019, 2021, 2023.

Năm phạm Kim Lâu gần nhất: 2020, 2022, 2024

Gia chủ tuổi Mậu Thìn muốn tiến hành xây nhà năm 2018 không phạm Kim Lâu

Giải thích từ ngữ phong thủy

Cách tính Kim lâu bấm ngày được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Các cụ có câu: " 1, 3, 6, 8 Kim lâu, dựng nhà, lấy vợ, tậu trâu thì đừng!".

Làm nhà vào tuổi Kim lâu sẽ khiến gia chủ bị hại (ốm đau, bệnh tật, tai nạn... thậm chí có thể chết người). Có thể mang đến tai họa cho vợ, con cái cũng như khiến việc làm ăn thất bát, gây hại vật nuôi trong nhà.

2. Yếu tố Hoang Ốc

Gia chủ tuổi Mậu Thìn muốn tiến hành xây hay sửa nhà năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất sẽ không mắc hạn Hoang Ốc. Rất tốt!

Năm dự kiến làm nhà là năm 2018 tức năm Mậu Tuất như vậy sẽ không phạm Hoang Ốc

Giải thích từ ngữ phong thủy

Bạn có thể hiểu nghĩa của Hoang Ốc nôm na là ngôi nhà hoang. Nhà hoang là nơi ma quỷ trú ngụ. Do đó, nếu gia chủ xây, sửa nhà trong năm phạm phải Hoang Ốc thì ngôi nhà ắt sẽ khó tránh suy giảm sinh khí, hoang vắng lạnh lẽo, dễ bị ma quỷ sống cùng trong nhà.

Theo các tài liệu về Trạch cát dân gian, tuổi Hoang Ốc có thể tính theo vòng 6 cung: nhất Cát (Kiết), nhì Nghi, tam Địa Sát, tứ Tấn Tài, ngũ Thọ Tử, lục Hoang Ốc.

Gia chủ tuổi Mậu Thìn xây, sửa nhà thì phúc lộc sẽ tới cũng như mọi việc đều hanh thông, thuận lợi

Cũng theo cách tính hoang ốc, gia chủ tuổi Mậu Thìn sẽ rơi vào “tứ Tấn Tài” - Tứ tấn tài chi phước lộc lai. Gia chủ xây, sửa nhà ở tuổi này sẽ giúp thì phúc lộc sẽ tới cũng như mọi việc đều hanh thông, thuận lợi.

Năm không phạm Hoang Ốc gần nhất: 2021, 2022, 2024. Năm phạm Hoàng Ốc gần nhất: 2019, 2020, 2023.

3. Yếu tố Tam Tai

Gia chủ tuổi Mậu Thìn dự kiến khởi công xây nhà vào năm 2018 – Mậu Tuất. Tuổi Thìn gặp năm Tuất sẽ không phạm vào hạn Tam Tai.

Năm không phạm Tam Tai gần nhất: 2019, 2020, 2021.

Năm phạm Tam Tai gần nhất: 2022, 2023, 2024.

Gia chủ tuổi Mậu Thìn dự kiến khởi công xây nhà vào năm 2018 – Mậu Tuất sẽ không phạm vào hạn Tam Tai

Giải thích từ ngữ phong thủy

Tam tai được hiểu là tai họa ập tới trong ba năm liên tiếp nhau. Dựa theo kinh nghiệm đúc kết từ xưa, nếu làm nhà trong năm Tam Tai thì sẽ dễ gặp nguy cơ không may và rước họa khó lường trước.

Khi đã phạm vào tuổi Tam Tai thì tốt nhất là nên tránh động thổ làm nhà, tránh sửa nhà hay sửa chữa thiết kế nội thất nhà cửa. Trường hợp muốn làm nhà thì nên mượn tuổi của người khác.

Nếu chẳng may gặp hạn tam tai thì bạn có thể hóa giải hạn từ nặng mà xuống nhẹ, từ nhẹ hóa thành không bằng cách siêng làm việc thiện. Tuy nhiên, bạn chỉ cần dừng ở mức độ hiểu chứ không nên quá mê tín và áp đặt hạn Tam Tai.

Cách tính năm Tam Tai như sau:

Tuổi Ngọ, Tuất, Dần mắc hạn Tam Tai vào các năm: Thân, Dậu, Tuất.

Tuổi Thân, Tý, Thìn mắc hạn Tam Tai vào các năm: Dần, Mão, Thìn.

Tuổi Dậu, Tị, Sửu mắc hạn Tam Tai vào các năm: Hợi, Tý, Sửu.

Tuổi Hợi, Mão Mùi mắc hạn Tam Tai vào các năm: Tị, Ngọ, Mùi.

Tuổi Mậu Thìn xây nhà, nhà sửa nhà vào năm 2018 không phạm đại kỵ và ăn nên làm ra

Theo cách Xem tuổi làm nhà tuổi Mậu Thìn muốn sửa chữa hay xây cất nhà mới năm 2018 sẽ không phạm Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai và rất hanh thông, thuận lợi. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo làm, nhà sửa nhà vào các năm: 2021, 2027, 2030, đều sẽ không sợ phạm đại kỵ và ăn nên làm ra.

Nếu bắt buộc phải xây nhà, sửa nhà trong năm 2018 mà bạn không hợp tuổi thì vẫn có thể mượn tuổi của những người nam giới sinh năm: 1982, 1981, 1978, 1973, 1969, 1967, 1958, 1955 để thi công.

Chúc quý gia chủ chọn được tuổi tốt, ngày đẹp để xây nhà!