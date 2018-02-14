Xem tuổi hợp xông đất, mở hàng chỉ cần nhớ 3 điều sau sẽ VẠN SỰ NHƯ Ý, ĐẾM TIỀN XÁI TAY

Nếu trước đây gia chủ bị động trong việc quyết định ai sẽ là người xông đất, mở hàng đầu năm thì ngày nay người ta sẽ chủ động xem tuổi nào hợp với mệnh của mình và nhờ người đến xông đất lấy may.

Xông đất là một trong những phong tục tập quán lâu đời của người Việt. Người xưa quan niệm rằng, chỉ cần vị khách đầu tiên đến nhà chúc tết hợp mệnh, hợp vía thì cả năm ấy gia chủ sẽ may mắn, bình an, làm gì cũng thuận lợi.

Mỗi gia chủ sẽ có một tuổi hợp để xông đất riêng. Tuy nhiên, khi xem tuổi xông đất, mở hàng bạn cần lưu ý 3 điều sau là đủ:

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TP.HCM) cho biết: Khi chọn tuổi xông đất, gia chủ nên chọn theo quý nhân và bộ Tam hợp thì tài lộc, may mắn sẽ tự gõ cửa nhà. Ví dụ như bộ tam hợp Hợi – Mão – Mùi thì người tuổi Mão hãy chọn ngay Hợi và Mùi đến xông đất, mở hàng đầu năm cho mình là tốt nhất.

Các chuyên gia phong thủy lý giải rằng tùy vào gia chủ muốn cầu mong điều gì trong năm mới mà chọn người xông đất, mở hàng phù hợp -Ảnh minh họa: Internet

2. Chọn người xông đất dựa vào bản mệnh của chính người xông đất

-Gia chủ muốn cầu tài đón lộc: Hãy chọn người làm ăn phát đạt, thành công trong sự nghiệp và luôn vui vẻ, nhiệt tình đến xông đất

-Gia chủ muốn cầu thọ mệnh: Hãy chọn người trên 75 tuổi, khỏe mạnh, minh mẫn đến xông đất. Chính người có “thọ” sẽ mang đến sức khỏe, bình an cho người già trong gia đình.

-Gia chủ muốn cầu chức tước: Hãy chọn người có chức sắc, hoặc là cấp trên của mình đến xông đất lại càng tốt.

-Gia chủ muốn cầu khoa bảng: Nếu có con sắp bước vào kỳ thi cử, gia chủ hãy chọn người thông minh, khôn khéo và học hành đỗ đạt đến xông đất ngày đầu năm để “lấy vía”.

Khi xông đất, kỵ nhất là những người đang có tang hoặc thất bại trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

3. Chọn người xông đất không phải chịu đại hạn năm Mậu Tuất 2018

Ngoài việc chọn người hợp tuổi, hợp mệnh gia chủ còn lưu ý không được chọn người gặp phải đại hạn trong năm Mậu Tuất. Đặc biệt là những người sinh năm 1952, 1958, 1982, 1988 bị sao Kế Đô, La Hầu, Thái Bạch chiếu tuổi, người tuổi Thìn, Tuất là năm xung nên rất xui xẻo.

Những kiêng kỵ khi xông đất, gia chủ phải thuộc lòng

-Người xông đất không được mặc trang phục màu trắng hoặc đen, người xưa quan niệm rằng đây là màu đại diện cho tang tóc, xui xẻo.

-Tùy theo sở hiếu của gia chủ, tuy nhiên bạn tuyệt đối không được nhờ những người đang có kiện cáo tranh chấp hay thất bại trong sự nghiệp, công danh xông đất.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.