Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho tuổi Mậu Ngọ (người sinh năm1978)

Tâm linh - Tử vi 25/07/2018 15:55

Theo quan niệm của phong thủy, khi muốn sửa chữa hay làm nhà mới thì cần chọn được đúng thời điểm phù hợp. Xem tuổi xây nhà hợp phong thủy đóng vai trò rất quan trọng vì sẽ giúp mọi việc được suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió và mang đến ôn hòa, tài lộc, vượng thịnh sau này. Hãy cùng xem tuổi làm nhà năm 2020 cho tuổi Mậu Ngọ 1978 sau đây.

Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho tuổi Mậu Ngọ (người sinh năm1978) - Ảnh 1

Xem tuổi xây nhà hợp phong thủy đóng vai trò rất quan trọng

Làm nhà xem tuổi ai? Theo quan niệm dân gian thì “Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông”. Do đó, khi muốn Xem tuổi làm nhà năm 2020 bạn cần xem tuổi của gia chủ nam. Nếu trong trường hợp, người chồng của gia đình đó đã mất thì sẽ lấy tuổi của con trai. Còn không thì cần phải mượn tuổi xem ai hợp với năm đó.

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Theo quan niệm dân gian thì “Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông”

Cách xem tuổi làm nhà chuẩn nhất đó là dựa vào 3 yếu tố quan trọng đó là Kim Lâu, Hoang Ốc và Tam Tai. Các bạn cần phải tham khảo cụ thể từng năm để chắc chắn hơn. Đồng thời, khi xây nhà bạn cũng cần cẩn thận xem cụ thể giờ động thổ khởi công, cất nóc...

Xem tuổi làm nhà năm 2020 (Canh Tý)cho tuổi Mậu Ngọ 1978 như sau:

1. TAM TAI

Các năm tam tai mà gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 cần tránh gồm: Năm Thân, Năm Dậu, Năm Tuất.

Gia chủ tuổi Mậu Ngọ dự kiến khởi công xây nhà là vào năm 2020 (Canh Tý). Điều này có nghĩa sẽ không phạm vào Tam tai.

Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho tuổi Mậu Ngọ (người sinh năm1978) - Ảnh 3

Gia chủ tuổi Mậu Ngọ dự kiến khởi công xây nhà là vào năm 2020 sẽ không phạm vào Tam tai

*Giải thích từ ngữ phong thủy.

  • Tam tai là gì?

Tam tai chính là tai họa trong ba năm liên tiếp. Có thể hiểu đơn giản đó là sự xung khắc trong 3 năm liên tiếp đó.

Theo kinh nghiệm đúc kêt từ nghìn đời xưa của các cụ truyền lại, nếu chẳng may làm nhà trong năm Tam Tai thì hay gặp điều không may và dễ rước các tai họa không lường trước được.

Phạm tam tai có làm nhà, sửa nhà được không? Khi đã phạm vào tuổi tam tai thì tốt nhất là không động thổ làm nhà, không nên sửa chữa nhà cửa hay sửa chữa thiết kế nội thất nhà cửa. Nếu muốn làm nhà thì nên mượn tuổi của người khác là đẹp nhất.

  • Cách tính năm Tam Tai như sau:

Tuổi Ngọ, Tuất, Dần bị phạm Tam Tai vào các năm: Thân, Dậu, Tuất.

Tuổi Thân, Tý, Thìn bị phạm Tam Tai vào các năm: Dần, Mão, Thìn.

Tuổi Dậu, Tị, Sửu bị phạm Tam Tai vào các năm: Hợi, Tý, Sửu.

Tuổi Hợi, Mão Mùi bị phạm Tam Tai vào các năm: Tị, Ngọ, Mùi.

  • Cách hóa giải tam tai? 

Hạn tam tai là điều mà điều mà tuổi nào trong 12 con giáp cũng không thể tránh được.  Để hóa giải hạn từ nặng mà xuống nhẹ, từ nhẹ hóa thành không có bạn cần siêng làm việc thiện. Tuy nhiên,  bạn chỉ cần hiểu về hạn tam tai chứ không nên quá mê tín và áp đặt nó.

2. KIM LÂU

Gia chủ tuổi Mậu Ngọ muốn tiến hành xây hay sửa nhà trong năm 2020 thì sẽ không phạm vào Kim lâu.

Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho tuổi Mậu Ngọ (người sinh năm1978) - Ảnh 4
Xây hay sửa nhà trong năm 2020 thì sẽ không phạm vào Kim lâu

*Giải thích từ ngữ phong thủy

Theo các cụ, " 1, 3, 6, 8 Kim lâu, dựng nhà, lấy vợ, tậu trâu thì đừng!". Cách tính Kim lâu bấm ngày là lệ ăn sâu vào đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam được truyền miệng từ đời này sang đời khác.

Nếu làm nhà vào tuổi Kim lâu gia chủ sẽ bị hại (ốm đau, bệnh tật, tai nạn...có thể chết người) hoặc mang đến tai họa cho vợ, con cái và  làm ăn thất bát, gây hại vật nuôi trong nhà.

3. HOÀNG ỐC

Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho tuổi Mậu Ngọ (người sinh năm1978) - Ảnh 5

Gia chủ tuổi Mậu Ngọ xây dựng hay sửa chữa nhà vào năm 2020 thì sẽ không phạm vào Hoàng Ốc

Cách tính hoàng ốc cho thấy gia chủ tuổi Mậu Ngọ nếu thi công xây dựng hay sửa chữa nhà vào năm 2020 thì sẽ không phạm vào Hoàng Ốc.

*Giải thích từ ngữ phong thủy

Hoang Ốc có thể hiểu nôm na là ngôi nhà hoang. Nhà hoang là nơi ma quỷ trú ngụ. Do đó, cần tránh xây, sửa nhà trong năm phạm phải Hoang Ốc.

Theo các tài liệu về Trạch cát dân gian, ta có thể tuổi Hoang Ốc theo vòng chia ra làm 6 cung: nhất Cát (Kiết), nhì Nghi, tam Địa Sát, tứ Tấn Tài, ngũ Thọ Tử, lục Hoang Ốc.

  1. Nhất Cát : Tuổi này làm nhà sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc thuận lợi.
  2. Nhì Nghi: Làm nhà tuổi này rất tốt, nhà cửa sẽ hưng vượng, giàu có.
  3. Tam Địa Sát: Đây là tuổi làm nhà phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật.
  4. Tứ Tấn Tài: Đây là tuổi làm nhà giúp phúc lộc sẽ tới.
  5. Ngũ Thọ Tử: Tuổi này làm nhà sẽ khiến nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly.
  6. Lục Hoàng Ốc: Cần kiêng tránh làm nhà tuổi này vì khó mà thành đạt được.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo những tuổi hợp xây nhà nhất trong năm 2020 dựa trên 3 yếu tố trên:

Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho tuổi Mậu Ngọ (người sinh năm1978) - Ảnh 6

Chọn được năm hợp tuổi làm nhà sẽ không sợ phạm đại kỵ và ăn nên làm ra

Sinh năm 1951 - Tân Mão

Sinh năm 1954 - Giáp Ngọ

Sinh năm 1960 - Canh Tý

Sinh năm 1962 - Nhâm Dần

Sinh năm 1963 - Quý Mão

Sinh năm 1972 - Nhâm Tý

Sinh năm 1978 - Mậu Ngọ

Sinh năm 1987 - Đinh Mão

Sinh năm 1990 - Canh Ngọ

Sinh năm 1996 - Bính Tý

Theo cách xem tuổi làm nhà năm 2020, gia chủ tuổi tuổi Mậu Ngọ 43 tuổi (tuổi âm lịch) muốn sửa chữa hay xây cất nhà mới rất hanh thông, thuận lợi. Vậy là bạn đã có thể yên tâm chọn được năm hợp tuổi làm nhà mà không sợ phạm đại kỵ và ăn nên làm ra.

Chúc quý gia chủ chọn được tuổi tốt, ngày đẹp để thi công xây nhà!

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