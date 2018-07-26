Xem tuổi làm nhà năm 2019 cho tuổi Bính Dần (người sinh năm1986)

Tâm linh - Tử vi 26/07/2018 09:42

Phong thủy xem tuổi làm nhà năm 2019 là điều cực kỳ quan trọng được quan tâm khi gia chủ muốn xây nhà hay sửa nhà trong năm này. Muốn công trình được bền vững và mang đến vượng khí tài lộc cho ngôi nhà, gia chủ cần phải chọn lựa ngày giờ, xem xét tuổi tác cẩn thận để không bị phạm phải tuổi hạn, sao hạn. Trong bài viết này chúng ta cùng xem tuổi xây nhà hợp phong thủy cho tuổi Bính Dần 1986 có tốt không nhé.

Xem tuổi làm nhà năm 2019 cho tuổi Bính Dần (người sinh năm1986) - Ảnh 1

Phong thủy xem tuổi làm nhà là điều rất quan trọng được quan tâm và ứng dụng khi tiến hành xây nhà

Xem tuổi làm nhà là việc không thể bỏ qua khi các bạn muốn khởi công xây nhà, sửa biệt thự, văn phòng, ngân hàng, chung cư… Cần xem tuổi thật cẩn thận, chu đáo. Không ít những trường hợp bị thiên tai, địch hoạ, nhanh chóng bị hỏng, kinh doanh không hiệu quả, chủ nhân gặp bất hạnh rủi ro,  v.v. Khi đã chọn được tuổi làm nhà phù hợp, gia chủ sẽ xem ngày tốt để làm nhà, động thổ.

Khi muốn xem tuổi làm nhà năm 2019, có phải điều trước tiên bạn muốn biết là: “Làm nhà xem tuổi ai? Làm nhà xem tuổi vợ hay chồng?”

Xem tuổi làm nhà năm 2019 cho tuổi Bính Dần (người sinh năm1986) - Ảnh 2

Theo quan niệm dân gian, làm nhà cần xem tuổi của gia chủ nam  

Theo quan niệm dân gian, “Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông”. Có nghĩa cần xem tuổi của gia chủ nam.

Khi làm nhà thường là gia chủ nam đứng ra xây. Làm nhà xem tuổi đàn ông thật kỹ càng xem có phạm tuổi đại kỵ không. Với trường hợp, người chồng của gia đình đó đã mất thì sẽ lấy tuổi của con trai. Hoặc cũng có thể mượn tuổi xem ai hợp với năm đó.

Cách xem tuổi làm nhà chính xác nhất được áp dụng phổ biến đó là dựa vào 3 yếu tố quan trọng: Kim Lâu, Hoang Ốc và Tam Tai. Sau đó, gia chủ sẽ cẩn thận xem cụ thể giờ động thổ khởi công, cất nóc...

Xem tuổi làm nhà năm 2019 cho tuổi Bính Dần (người sinh năm1986) - Ảnh 3
Xem tuổi làm nhà năm 2019 (Kỷ Hợi) cho tuổi Bính Dần

Xem tuổi làm nhà năm 2019 (Kỷ Hợi) cho tuổi Bính Dần 1986 như sau:

- Tam Tai

Tam tai chính là tai họa trong ba năm liên tiếp nhau. Có thể hiểu nôm na hạn Tam tai nghĩa là sự xung khắc trong 3 năm liên tiếp. Nếu không may làm nhà trong năm Tam Tai thì nguy cơ gặp điều không may và dễ rước các tai họa không lường trước được rất cao.

Do đó, khi đã phạm vào tuổi tam tai thì không nên động thổ làm nhà, sửa chữa nhà cửa hay sửa chữa thiết kế nội thất nhà cửa.

Xem tuổi làm nhà năm 2019 cho tuổi Bính Dần (người sinh năm1986) - Ảnh 4

Gia chủ tuổi Bính Dần dự kiến khởi công xây nhà là vào năm 2019 (Kỷ Hợi)

sẽ không phạm vào Tam tai

Các năm hạn Tam tai đối với người tuổi Bính Dần gồm: Thân, Dậu, Tuất.

Gia chủ tuổi Bính Dần dự kiến khởi công xây nhà là vào năm 2019 (Kỷ Hợi) sẽ không phạm vào Tam tai.

- Kim Lâu

Xem tuổi làm nhà năm 2019 cho tuổi Bính Dần (người sinh năm1986) - Ảnh 5

Gia chủ tuổi 1986 (Bính Dần) xây nhà năm 2019 không trùng với tuổi hạn Kim Lâu

Tính Kim lâu dựa theo cách bấm ngày là lệ ăn sâu vào đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam. Theo kinh nghiệm được truyền miệng từ đời này sang đời khác, các cụ có câu: "1, 3, 6, 8 Kim lâu, dựng nhà, lấy vợ, tậu trâu thì đừng!"

Khi xây  cất nhà  cửa mắc vào hạn Kim lâu sẽ gây tai hoạ cho gia chủ  ( ốm đau, bệnh tật, sức khỏe suy yếu, sinh khí giảm sút, tai nạn...có thể chết người), khiến cho vợ, con cái bị hại và  làm ăn thất bát, gây hại vật nuôi trong nhà.

Nếu Gia chủ tuổi 1986 (Bính Dần) đang phân vân xây nhà năm 2019 có trùng với tuổi hạn Kim Lâu thì câu trả lời là hoàn toàn không.

  • Hoang Ốc

Có thể hiểu đơn giản Hoang Ốc là ngôi nhà hoang. Nhà hoang là nơi ma quỷ trú ngụ. Nếu gia chủ chẳng may xây, sửa nhà trong năm phạm phải Hoang Ốc thì ngôi nhà sẽ giảm sinh khí, lạnh lẽo hoang vắng, dễ bị ma quỷ sống cùng trong nhà.

Xem tuổi làm nhà năm 2019 cho tuổi Bính Dần (người sinh năm1986) - Ảnh 6

Gia chủ tuổi Bính Dần (34 tuổi )muốn tiến hành xây hay sửa nhà trong năm 2019 thì sẽ không phạm vào Hoang Ốc

Dựa vào các tài liệu về Trạch cát dân gian, ta có thể  tính tuổi Hoang Ốc theo vòng 6 cung: nhất Cát (Kiết), nhì Nghi, tam Địa Sát, tứ Tấn Tài, ngũ Thọ Tử, lục Hoang Ốc.

Gia chủ tuổi Bính Dần (34 tuổi) muốn tiến hành xây hay sửa nhà trong năm 2019 thì sẽ không phạm vào Hoang Ốc.

Cũng theo cách tính hoang ốc, gia chủ tuổi Bính Dần sẽ phạm phải “ Nhất Kiết ”- Nhất kiết an cư thông vạn sự Gia chủ. Xây, sửa nhà ở tuổi này sẽ giúp gia chủ có chốn an cư tốt, tất cả mọi việc đều hanh thông, thuận lợi.

Theo cách xem tuổi làm nhà năm 2019, tức năm Kỷ Hợi là năm tốt hợp và nên xây sửa nhà với  gia chủ tuổi tuổi Bính Dần 34 tuổi (tuổi âm lịch). Gia chủ sẽ không phạm 3 yếu tố Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc.

Chúc quý gia chủ có thể yên tâm chọn được năm hợp tuổi tốt, ngày đẹp để xây cất nhà!

Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho tuổi Mậu Ngọ (người sinh năm1978)

Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho tuổi Mậu Ngọ (người sinh năm1978)

Theo quan niệm của phong thủy, khi muốn sửa chữa hay làm nhà mới thì cần chọn được đúng thời điểm phù hợp. Xem tuổi xây nhà hợp phong thủy đóng vai trò rất quan trọng vì sẽ giúp mọi việc được suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió và mang đến ôn hòa, tài lộc, vượng thịnh sau này. Hãy cùng xem tuổi làm nhà năm 2020 cho tuổi Mậu Ngọ 1978 sau đây.

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